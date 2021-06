Huawei publica un documento blanco sobre RA y explica las ventajas de 5G + RA

Huawei Carrier BG CMO Bob Cai during the speech

Huawei Carrier BG CMO Bob Cai during the speech - HUAWEI/PR NEWSWIRE

SHENZHEN, China, 17 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- En la Better World Summit for 5G + AR de Huawei, el responsable de marketing Carrier BG de Huawei, Bob Cai, pronunció un discurso de apertura titulado 5G + RA, convirtiendo los sueños en realidad. En este discurso, Cai dijo que el 5G encenderá la RA, y la RA iluminará el 5G. También anunció la publicación del documento AR Insight and Application Practice White Paper, que ofrece una visión de la industria de la RA en términos de dispositivos, aplicaciones y redes. Cai hizo un llamamiento a toda la industria para que colabore en la consecución de un ecosistema 5G + RA próspero.

La RA crea una nueva frontera

Los datos de Huawei y de terceros predicen que el mercado de la RA tendrá un valor de 300.000 millones de dólares estadounidenses en 2025. "La RA se adoptará primero de forma masiva en cinco sectores prioritarios: la educación, las redes sociales, las compras, los viajes y la navegación, y los juegos", dijo Cai. La realidad aumentada puede permitir la convergencia de los mundos físico y digital, convirtiendo los sueños en realidad."

La RA hace la comunicación más eficiente

En el evento, Cai compartió estudios de casos en los que Huawei emplea la RA. Debido a la COVID-19, los clientes de todo el mundo no pueden visitar Huawei en persona, por lo que Huawei utiliza la RA para demostrar sus principales productos y soluciones online, haciendo que la comunicación sea mucho más eficiente. Huawei también utiliza la RA para conseguir una entrega rápida de las estaciones base 5G, lo que aumenta enormemente la eficiencia de la entrega.

Huawei simplifica la RA

En el evento, Cai demostró cómo Huawei "produce" RA. Air Photo de Huawei utiliza algoritmos exclusivos para convertir una foto en 2D en un modelo digital en 3D, lo que simplifica considerablemente el modelado de personajes de RA en 3D. Cai también presentó Huawei AR Engine, la plataforma de desarrollo de RA de la compañía orientada a los dispositivos móviles. Con Huawei AR Engine, los desarrolladores sólo tienen que escribir 10 líneas de código para crear efectos de RA, lo que aumenta enormemente la eficiencia del desarrollo de aplicaciones de RA.

Toda la industria debe colaborar para crear un ecosistema de 5G + RA

Varios invitados de alto nivel asistieron al evento y pronunciaron discursos, como He Chengjian, director de la Oficina de Gestión de la Comunicación de Shenzhen, David MacQueen, director ejecutivo de Strategy Analytics, Huang He, productor jefe de la cadena de televisión de Shenzhen, Wei Rongjie, consejero delegado de RealMax, Hiroshi Fukuda, consejero delegado de meleap, Liang Jinhao, representante de la región china de HADO, y Fu Jie, director ejecutivo de la Asociación de RA de Shenzhen. Compartieron los últimos casos de uso de la RA y sus opiniones sobre las tendencias futuras de la RA.

Según He Chengjian, Shenzhen es la primera ciudad del mundo con plena cobertura 5G SA. Los servicios TIC representados por la RA pueden adoptarse potencialmente en una amplia gama de sectores, como la producción industrial, el comercio electrónico, el sector inmobiliario, la decoración del hogar, la cultura, el deporte, el turismo, la sanidad y la educación. Las aplicaciones de RA se han convertido en un motor clave para la transformación digital y cambiarán profundamente los métodos de producción y la forma en que vivimos.

Al concluir su discurso, Cai dijo: "Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve en compañía. El desarrollo de la RA requiere que toda la industria trabaje junta y cree una próspera cadena de valor de 5G + RA. La RA y el 5G se combinan en el momento adecuado. El 5G enciende la RA, y la RA ilumina el 5G."

Descargue el AR Insight and Application Practice White Paper en:

https://carrier.huawei.com/~/media/CNBGV2/download/bws2021/ar-insight-and-application-practice-white-paper-en.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535699/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1535700/image2.jpg