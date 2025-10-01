Huawei publica el informe técnico sobre la tecnología avanzada Wi-Fi 7 para Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei, IEEE y pioneros de la industria publican el informe técnico sobre la tecnología avanzada Wi-Fi 7 para Europa

MÚNICH, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la Cumbre de Redes de Huawei 2025, Huawei presentó el Libro Blanco de la Tecnología Wi-Fi 7 Avanzada junto con el IEEE y pioneros de la industria. El Libro Blanco destaca las innovaciones revolucionarias de Wi-Fi 7 Avanzada, incluyendo la red continua multi-AP de 80 MHz, la comunicación y detección Wi-Fi integradas, y la seguridad integral. Estos avances amplían los límites de las redes inalámbricas y contribuyen a impulsar un ecosistema inalámbrico de alta velocidad, inteligente y seguro.

"Wi-Fi 7 Advanced permite a los puntos de acceso crear redes de campus que integran a la perfección la comunicación, la detección y el IoT", afirmó el doctor Edward Au, editor técnico de IEEE 802.11be (Wi-Fi 7). "Esto mejora la experiencia en el campus, refuerza la seguridad e impulsa la productividad digital, haciendo que todo el campus sea más inteligente, seguro y eficiente".

Wi-Fi 7 Advanced ofrece tres características únicas:

La conectividad ultrarrápida y fluida mejora la experiencia del usuario. Wi-Fi 7 Advanced integra la tecnología inteligente de Programación Coordinada y Reutilización Espacial (iCSSR) para permitir redes de 80 MHz a gran escala y el doble de velocidad de datos para un solo usuario. Además, al aprovechar la tecnología VIP FastPass, garantiza una latencia determinista para los usuarios VIP. En conjunto, estas innovaciones crean una red de oficina de 10 Gbps para entornos empresariales de vanguardia, como flujos de trabajo con RA.

Los espacios inteligentes se crean mediante la integración de Wi-Fi, sensores e IoT. El sensor Wi-Fi detecta la presencia humana y se integra con los sistemas de gestión de edificios para ahorrar energía. Las ondas milimétricas monitorizan los signos vitales 24/7, mientras que SD-IoT reduce el tiempo y los costes de implementación.

La seguridad integral garantiza una protección ubicua en enlaces, espacios físicos y privacidad. Wi- Fi Shield aprovecha la codificación de señales con IA para evitar fugas de datos críticos. Por otro lado, la detección de información del estado del canal Wi-Fi (CSI) detecta intrusiones con precisión y permite la seguridad espacial en tiempo real para crear un sistema de seguridad de confianza cero con cobertura total. Además, al detectar cámaras ocultas mediante escaneo de banda completa y coincidencia de características con IA, un único punto de acceso protege la privacidad y los secretos comerciales.

"Con tecnología Wi-Fi 7 Advanced, Huawei Xinghe AI Campus lleva la eficiencia de las comunicaciones a nuevos límites con conectividad de 10 Gbps", explicó Shawn Zhao, presidente del Dominio de Redes de Campus, la línea de productos de comunicación de datos de Huawei. "También integra comunicación y detección para impulsar actualizaciones inteligentes en todos los sectores y ofrece seguridad integral, desde el mundo digital hasta los espacios físicos, creando redes de campus eficientes, inteligentes y seguras para las empresas".

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando en tecnologías de redes de campus y colaborando con socios y clientes en Europa para acelerar la transformación digital empresarial.

Para obtener más detalles sobre el Libro Blanco, visite https://e.huawei.com/en/material/enterprise/3101308b40b6473aba04123400c50c78

