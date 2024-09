Huawei, reconocida por los clientes de Gartner® Peer Insights™ en 2024

Huawei peer-recognized as a 2024 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

SHENZHEN, China, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 24 de septiembre de 2024, Huawei anunció que ha sido reconocida por sus pares como 2024 Gartner Peer Insights™ Customers' Choice en la Voz del Cliente para Infraestructura LAN inalámbrica y por cable empresarial gracias a sus ofertas Xinghe Intelligent Campus. Este es el quinto año consecutivo que Huawei recibe esta distinción. En particular, Huawei recibe distinciones de la Voz del Cliente en cuatro de los seis segmentos de clientes: Mediana Empresa (50M - 1B USD); Sector Público, Gobierno y Educación; Asia/Pacífico; y Europa, Oriente Medio y África.

Desde el 30 de junio de 2024, clientes de diversos sectores -incluyendo fabricación, servicios de TI, educación y telecomunicaciones- han revisado la oferta completa de Xinghe Intelligent Campus de Huawei en la plataforma Gartner Peer Insights. Creemos que sus impresionantes comentarios muestran el reconocimiento global de Huawei desde las perspectivas de influencia en la industria, escalas de despliegue y uso comercial maduro.

Estamos encantados de ser nombrados de nuevo como Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, explicó Shawn Zhao, presidente del Campus Network Domain de Huawei. Recientemente, Huawei lanzó el Xinghe Intelligent Campus recientemente actualizado que lleva la experiencia inalámbrica, de aplicaciones y de operación y mantenimiento a nuevos niveles con tecnologías de IA, acelerando en última instancia la transformación digital de las empresas.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando las ofertas de Xinghe Intelligent Campus desde las perspectivas inalámbrica, de aplicaciones y de mejora de la experiencia de O&M, ayudando a todas las industrias a avanzar hacia el futuro de las redes de campus inteligentes centradas en la experiencia.

Para obtener más información sobre Gartner Peer Insights™ Customers' Choice, visite: https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-wired-wireless-lan-access-infrastructure

Descargo de responsabilidad:

Gartner, Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, Peer Contributors, 12 de septiembre de 2024

Gartner, Peer Insights, Magic Quadrant y el distintivo Customers' Choice son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

