Huawei reconocida como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® de 2025 para conmutación de centros de datos

Huawei Recognized as a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Center Switching

Huawei Recognized as a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Center Switching - HUAWEI/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 7 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Gartner ha publicado su Cuadrante Mágico 2025 para Data Center Switching, en el que Huawei ha sido reconocida como líder. En particular, Huawei ocupa la posición más avanzada en "Visión de Conjunto".

En 2025, Huawei seguirá mejorando su red de centros de datos en los tres aspectos siguientes:

Solución de tejido inteligente Xinghe mejorada

A medida que evolucionan las tecnologías de IA y avanzan las arquitecturas cloud, las redes de centros de datos están experimentando una transformación significativa. La solución actualizada Xinghe Intelligent Fabric de Huawei se basa en una arquitectura de tres capas: AI Brain, AI Connection y AI NEs.

AI Brain: El mapa digital de red exclusivo de Huawei y el gran modelo de red NetMaster facilitan el despliegue automatizado de procesos, la simulación integrada de seguridad de red y la resolución automática del 80% de los fallos, lo que mejora significativamente la eficiencia de O&M.

El mapa digital de red exclusivo de Huawei y el gran modelo de red NetMaster facilitan el despliegue automatizado de procesos, la simulación integrada de seguridad de red y la resolución automática del 80% de los fallos, lo que mejora significativamente la eficiencia de O&M. AI Connection : El innovador algoritmo de equilibrio de carga a escala de red (NSLB) optimiza la planificación de rutas, elimina los cuellos de botella de rendimiento y aumenta la eficiencia del entrenamiento de IA en más de un 10%. Además, la tecnología de fiabilidad de tres niveles iReliable y la resistencia a la pérdida de canal del módulo óptico garantizan cero interrupciones del servicio.

El innovador algoritmo de equilibrio de carga a escala de red (NSLB) optimiza la planificación de rutas, elimina los cuellos de botella de rendimiento y aumenta la eficiencia del entrenamiento de IA en más de un 10%. Además, la tecnología de fiabilidad de tres niveles iReliable y la resistencia a la pérdida de canal del módulo óptico garantizan cero interrupciones del servicio. AI NE: Aprovechando los switches de la serie CloudEngine y los módulos ópticos StarryLink, Huawei implementa el conocimiento del tráfico de alta precisión y la monitorización visualizada de la pérdida y el retardo de paquetes de red.

Nuevos conmutadores de la serie CloudEngine

Huawei ha presentado el switch Ethernet fijo de 128*800GE de mayor densidad del sector, CloudEngine XH9330, junto con el primer switch fijo de 128*400GE con refrigeración líquida del mundo, CloudEngine XH9230. Con un número de puertos de alta densidad líder en el sector, estos switches son capaces de superar los límites de escalabilidad de los clústeres de IA. Además, la tecnología iFlashboot propiedad de Huawei permite la formación continua incluso en caso de reinicios y actualizaciones anormales.

Módulos ópticos StarryLink

En el MWC 2025, Huawei presentó sus módulos ópticos StarryLink para el ámbito de las redes de centros de datos, que ofrecen tres capacidades básicas:

Extensión: Huawei emplea un exclusivo algoritmo de acoplamiento de rutas ópticas para controlar y optimizar la distribución de la potencia de la señal, garantizando la máxima potencia de transmisión. De este modo se consiguen distancias de transmisión que duplican la media del sector.

Huawei emplea un exclusivo algoritmo de acoplamiento de rutas ópticas para controlar y optimizar la distribución de la potencia de la señal, garantizando la máxima potencia de transmisión. De este modo se consiguen distancias de transmisión que duplican la media del sector. Estable: La tecnología de posicionamiento de pérdida de retorno óptica de corta distancia exclusiva de Huawei permite localizar enlaces ópticos sucios y sueltos en cuestión de minutos, significativamente más rápido que la media del sector de tres horas. Además, la exclusiva tecnología de resistencia a la pérdida de canal permite la formación continua incluso en caso de desconexión del enlace.

La tecnología de posicionamiento de pérdida de retorno óptica de corta distancia exclusiva de Huawei permite localizar enlaces ópticos sucios y sueltos en cuestión de minutos, significativamente más rápido que la media del sector de tres horas. Además, la exclusiva tecnología de resistencia a la pérdida de canal permite la formación continua incluso en caso de desconexión del enlace. Seguro: La exclusiva capacidad de cifrado de la capa física PHYSEC está integrada en el oDSP del módulo óptico, lo que garantiza un cifrado del 100% de todos los paquetes y elimina cualquier riesgo de fuga de datos.

Impulsar las redes empresariales hacia la era digital inteligente

De cara al futuro, Huawei mantiene su compromiso de impulsar la investigación técnica y la innovación de productos en el sector de las redes de centros de datos. Mediante la ampliación de la cartera de switches CloudEngine para centros de datos y el impulso de los avances tecnológicos, Huawei está preparada para guiar a las empresas a través del cambiante panorama de la tecnología de red, estableciendo una sólida infraestructura para la transformación inteligente de los datos de las empresas.

Descarga de responsabilidad de Gartner DisclaimerGartner, Magic Quadrant for Data Center Switching, By Andrew Lerner&Simon Richard&Nauman Raja&Jorge Aragon&Jonathan Forest, 31 de marzo de 2025Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio en su investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con la calificación más alta u otras designaciones. El informe de investigación de Gartner contiene las opiniones de la organización de investigación y consultoría de Gartner, y dichas opiniones no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Con respecto a este estudio, Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente, MAGIC QUADRANT es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2658764/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-reconocida-como-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-de-2025-para-conmutacion-de-centros-de-datos-302421941.html