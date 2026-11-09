(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei es reconocida como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para servicios de consumo de plataformas de infraestructura

Resumen:

Huawei se ha posicionado en el Cuadrante de Líderes del Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para Servicios de Consumo de Plataformas de Infraestructura. Se trata de la única empresa china entre los tres únicos proveedores del mundo reconocida como Líder.

Este reconocimiento de la autoridad de renombre mundial valida la arquitectura innovadora de Huawei, que integra perfectamente almacenamiento, computación, red, virtualización, datos/IA y capacidades de gestión inteligente para acelerar la transformación digital e inteligente de las empresas.

SHENZHEN, China, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa de análisis de negocios y tecnología Gartner ha publicado el Cuadrante Mágico™ 2026 para los Servicios de Consumo de Plataformas de Infraestructura. Huawei se ha situado dentro del Cuadrante de Líderes, siendo el único proveedor no norteamericano en lograrlo.

El informe lleva a cabo la evaluación exhaustiva para los proveedores en función de las capacidades de su plataforma de infraestructura de TI, la entrega orientada a servicios y la gestión de operaciones. Basada en 18 años de experiencia técnica, la solución de centro de datos DCS de Huawei integra almacenamiento, computación, red, virtualización, datos e IA, y capacidades de gestión inteligente con el objetivo de acelerar la transformación digital e inteligente de las empresas. Esta solución de TI líder utiliza la virtualización eSphere para ofrecer una agrupación y programación eficiente de recursos de almacenamiento, computación y red. Además, la plataforma de modelos ModelEngine y la plataforma de agentes Nexent ayudan a los clientes a acelerar la implementación de modelos y aplicaciones de agentes. El almacenamiento de datos OceanStor, que proporciona un elevado rendimiento, fiabilidad y escalabilidad, admite de forma nativa múltiples protocolos como bloques, archivos y objetos. También admite una protección integral de datos a través de soluciones que incluyen una configuración activa-activa dentro de la ciudad, recuperación remota ante desastres y protección multicapa contra ransomware. La plataforma de gestión unificada iMaster DME de Huawei proporciona almacenamiento, computación y otros recursos orientados a servicios, ofreciendo una nueva experiencia AgenticOps para los clientes.

Huawei DCS ya ha sido seleccionada por más de 15.000 clientes de más de 170 países y regiones, cubriendo sectores clave como gobierno, finanzas, atención médica, manufactura y operadores. De cara al futuro, Huawei DCS va a seguir priorizando las necesidades de los clientes y trabajando estrechamente con socios del ecosistema para ayudar a las empresas a construir una infraestructura de TI eficiente y fiable, mejorar la experiencia del servicio, impulsar la eficiencia de las operaciones y conseguir el éxito compartido dentro de la era inteligente.

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