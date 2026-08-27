Huawei reconocida líder en el Magic Quadrant™ de Gartner® para plataformas de almacenamiento empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei reconocida como líder en el Magic Quadrant™ de Gartner para plataformas de almacenamiento empresarial, 2026

Resumen

Huawei ha sido reconocida como líder en el Magic Quadrant™ de Gartner para plataformas de almacenamiento empresarial, 2026. La solución de almacenamiento de datos Huawei OceanStor se basa en una plataforma de datos de IA unificada y de alta eficiencia, con una excelente densidad de capacidad y eficiencia energética, así como una resiliencia de datos preparada para el futuro, con el fin de satisfacer de forma integral las diversas necesidades de los casos de uso empresariales.

SHENZHEN, China, 27 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- La consultora tecnológica Gartner ha publicado el "Cuadrante Mágico de plataformas de almacenamiento empresarial, 2026". Huawei se ha ganado un puesto en el Cuadrante de Líderes, siendo el único proveedor no norteamericano en lograrlo.

Huawei OceanStor Data Storage sigue impulsando la innovación tecnológica, aprovechando una plataforma de datos de IA unificada y de alta eficiencia, una excelente densidad de capacidad y eficiencia energética, y una resiliencia de datos preparada para el futuro, con el fin de satisfacer de forma integral las diversas necesidades de los casos de uso empresariales.

Huawei Data Storage opera en más de 150 países y regiones. Presta servicio a una amplia gama de clientes en América Latina, Europa, Oriente Medio, África y la región de Asia-Pacífico, incluidos los de los sectores financiero, de las telecomunicaciones, manufacturero, sanitario, gubernamental y de servicios públicos.

Para obtener más información sobre los productos y soluciones de almacenamiento de Huawei, visite https://e.huawei.com/en/products/storage

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