Huawei refuerza su estrategia centrada en los socios para impulsar el crecimiento empresarial en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

COMO, Italia, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En su conferencia anual Huawei European Partner Conference 2026, celebrada en Como, Italia, Huawei reafirmó que sus socios son la piedra angular de su negocio empresarial en Europa. La compañía destacó su enfoque centrado en los socios como principal motor de crecimiento, subrayando el papel fundamental que desempeña su ecosistema para garantizar el éxito empresarial a largo plazo.

"Nuestro ecosistema de socios es la estrategia central para nuestro crecimiento a largo plazo", declaró Willi Song, presidente de Huawei Europe Enterprise Business. "En los próximos años, profundizaremos la colaboración con nuestros socios actuales y, al mismo tiempo, buscaremos nuevos socios con alto potencial".

Los socios europeos contribuyeron con más del 90 % de los ingresos empresariales de Huawei e impulsaron el rápido crecimiento del año pasado, con una prestación e implementación de servicios ahora lideradas casi en su totalidad por socios. Aprovechando este impulso, Huawei está acelerando la inversión en su estrategia de socios para fortalecer aún más la colaboración y ampliar las oportunidades de mercado.

"Huawei planea incorporar más socios como revendedores oro y plata. Estamos comprometidos con una inversión estratégica y sostenida en más recursos: formando a más de 10.000 ingenieros certificados, invirtiendo más de 20 millones de dólares en marketing y abriendo más del 90 % de nuestros servicios de productos a nuestros socios", añadió Song.

Además, Huawei reafirmó que el 90 % de su cartera se puede entregar en un plazo de 2 a 4 semanas en toda Europa, frente a los tiempos de espera de hasta 8 meses para productos de almacenamiento en el mercado. Los productos de almacenamiento de Huawei se pueden entregar en 2 meses.

La estrategia de socios + Huawei sigue siendo fundamental

Con más de 5.000 socios en Europa, Huawei reporta un crecimiento continuo en transacciones, capacidades y contribución general lideradas por sus socios.

Huawei destacó su enfoque constante en la mejora de las políticas, los sistemas de soporte y los programas de formación para socios, con el fin de simplificar la venta de soluciones y abordar mejor los desafíos de los clientes. Como expresó Song, la compañía busca "construir un sistema estable y mutuamente beneficioso" y garantizar la confianza mediante estructuras de incentivos mejoradas, asignación de recursos, colaboración abierta e innovación conjunta.

Hasta la fecha, se han desarrollado más de 100 soluciones basadas en escenarios en colaboración con socios. Estos esfuerzos se complementan con la eficiencia operativa de Huawei en la entrega de productos, el suministro rápido, la visibilidad integral y los valiosos mecanismos de retroalimentación de los socios.

Trabajando con socios para satisfacer las necesidades de los clientes

De cara al futuro, Huawei seguirá centrándose en su estrategia 2+2+1 de crecimiento impulsado por la industria en sectores clave de Europa, como los servicios públicos, la sanidad, la educación, los proveedores de servicios de internet (ISP), la industria manufacturera, la hostelería y el comercio minorista. La compañía prevé que su negocio empresarial europeo crezca en 2026, con la mayor parte de los ingresos generados a través de sus socios.

Huawei también está ampliando su negocio de distribución mediante su estrategia eKit 4+10+N, con un fuerte enfoque en la cooperación con socios de la capa de atención al cliente (CFT) y mejores incentivos.

A través de la inversión continua, una colaboración más estrecha y un compromiso compartido con la innovación centrada en el cliente, Huawei aspira a empoderar a sus socios para lograr un crecimiento sostenible y rentable en toda Europa.

Acerca de Huawei

Fundada en 1987, Huawei es un proveedor líder mundial de infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes. Contamos con aproximadamente 208.000 empleados y operamos en más de 170 países y regiones, prestando servicio a más de tres mil millones de personas en todo el mundo. Nuestro compromiso es llevar la tecnología digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado.

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