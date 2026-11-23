(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 23 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de noviembre, Huawei celebró la HUAWEI Watch Faces Summit Milano 2026, un encuentro anual que reúne a los diseñadores de esferas de relojes más destacados de Europa, así como a importantes instituciones académicas, agencias de diseño y socios del sector. La cumbre, que tuvo lugar en una de las capitales mundiales del diseño y la moda, congregó a diseñadores de toda Europa, reafirmando la idea de que, si bien la tecnología hace posibles los smartwatches, es el diseño enfocado en el ser humano el que le da sentido.

Esta cumbre dio continuidad a una serie de exitosos talleres para diseñadores celebrados en Estambul, Madrid y Múnich, así como al taller de HUAWEI Watch Faces y a la gala anual de premios. Al elegir Milán como escenario para este encuentro, Huawei pone de relieve la armonía entre la innovación digital y la expresión artística. La cumbre destacó la inversión de Huawei en la comunidad creativa europea, impulsando a diseñadores de esferas de relojes, academias de diseño y agencias creativas mediante alianzas académicas, reconocimiento en el sector y colaboraciones a largo plazo.

Exhibiendo la creatividad europea y empoderando a los diseñadores

El evento comenzó con una muestra de la HUAWEI Watch Faces Gallery a la llegada de los asistentes, ofreciéndoles una selección de los diseños de esferas más destacados de toda Europa. La exposición incluyó creaciones de reconocidas marcas de moda, agencias creativas y artistas, entre ellos la firma de joyería Les Néréides, la agencia creativa Phantasya Communication y el estudio de diseño y arte Nico189 X STUDIOBLUM. Más allá de ser un escaparate de excelencia creativa, la galería brindó a los diseñadores participantes la oportunidad de presentar su trabajo ante profesionales del sector, otros creadores y posibles colaboradores, aumentando así su proyección y reforzando su visibilidad dentro de la comunidad del diseño.

Estas sesiones exploran las tendencias de este mercado; en ellas, investigadores del Centro de Investigación Raffaello de Huawei comparten perspectivas clave sobre las dinámicas emergentes del mercado y las metodologías de diseño. Asimismo, se incluye un seminario a cargo del profesor Giuseppe Catalano, de la Accademia di Brera, quien ofrece una visión general del Concurso de Diseño de Esferas para Relojes y aporta enfoques tanto académicos como profesionales.

Ampliando sus estrategias tecnológicas y comerciales, Huawei presentó su plan de ecosistema para el mercado internacional en lo que respecta a las esferas. Para poner en práctica estos planteamientos estratégicos, destacados diseñadores europeos y socios especializados en esferas compartieron casos prácticos reales, ilustrando cómo una estrecha colaboración con Huawei impulsó su desarrollo creativo y abrió nuevas oportunidades más allá del éxito comercial.

Celebrando la excelencia creativa de Europa

El encuentro culminó con una ceremonia de entrega de premios destinada a reconocer el talento. Durante el acto se dieron a conocer los ganadores en seis categorías, entre ellas: Best Watch Face Designer, Rising Star Award y Best Youth Creator. Tras la ceremonia, los invitados disfrutaron de un cóctel y una cena de gala.

Empoderar a la próxima generación de creadores significa brindar a los estudiantes la oportunidad de explorar cómo el arte y la tecnología pueden converger de formas nuevas y significativas, comentó Franco Marrocco, director general de la Accademia di Belle Arti di Brera. A través de iniciativas como el concurso de diseño de esferas de reloj HUAWEI Watch Face Design Competition de Europa, los jóvenes diseñadores pueden aplicar su creatividad más allá del aula y adquirir una valiosa experiencia en el mundo real.

Colaborar con Huawei permite a los diseñadores ampliar los límites de la unión entre el arte visual y el software para dispositivos wearable, afirmó OZ, ganador del premio Best HUAWEI Watch Face Designer 2026, procedente de Turquía. Este reconocimiento supone tanto una validación de nuestra labor de diseño como un paso emocionante para conectar nuestra visión creativa con millones de usuarios activos de relojes inteligentes en todo el mundo.

La HUAWEI Watch Faces Summit Milano 2026 refuerza el compromiso continuo de Huawei con el fomento de un ecosistema creativo global y abierto, en el que el arte y la tecnología se inspiran mutuamente de forma constante. Al estrechar sus vínculos con instituciones académicas europeas, agencias de diseño y artistas independientes, Huawei sigue cultivando una comunidad colaborativa que da forma al futuro de la estética de las esferas de reloj a escala mundial.

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