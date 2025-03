He Bo, President of Huawei Data Center Facility & Critical Power Product Line

-Huawei revela una arquitectura de instalaciones energéticas de última generación y una guía de construcción de centros de datos con inteligencia artificial

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- En el lanzamiento de productos y soluciones durante el MWC Barcelona 2025, He Bo, presidente de la línea de productos de energía crítica e instalaciones de centros de datos de Huawei, presentó la arquitectura de instalaciones de energía del sitio de próxima generación "Single SitePower" y la guía de construcción de centros de datos de IA RASTM, que ayuda a los operadores a prosperar como prosumidores de energía y construir mejores instalaciones de TIC en la nueva era de la IA.

"El auge de las arquitecturas de red centradas en los centros de datos en la era inteligente está impulsando mayores demandas de energía digital e inteligente". Según He Bo, Huawei Digital Power está realizando innovaciones continuas en arquitecturas y soluciones para ayudar a los operadores a prosperar como prosumidores de energía.

Single SitePower: arquitectura inteligente de próxima generación para instalaciones de energía en el sitio

Single SitePower es una arquitectura de solución inteligente de próxima generación para instalaciones de energía en el sitio. Adopta un mecanismo de sinergia único de tres niveles que cubre las instalaciones de energía en el sitio, las redes inalámbricas y las redes eléctricas para implementar la interacción bidireccional de los flujos de energía e información en el proceso de extremo a extremo desde la fuente de energía, la red y la carga hasta el almacenamiento. La arquitectura admite detección, visualización y gestión de enlace completo, lo que mejora la eficiencia energética del sitio (SEE) y la disponibilidad de energía (PAV) al tiempo que reduce la intensidad energética de la red (NCIe). La arquitectura ofrece tres características distintivas:

Resistente: Huawei integra redes inalámbricas y redes de instalaciones de energía del sitio para implementar sinergias entre red y fuente, sinergias entre fuente y almacenamiento y sinergias entre almacenamiento y carga, y construir instalaciones resistentes durante todo el proceso.

Ecológico: Se pueden utilizar tecnologías de vanguardia como conexión en serie de alto voltaje, optimizadores, algoritmos inteligentes e interruptores de circuito por fallo de arco (AFCI) y dispositivos de apagado rápido (RSD) para construir sitios ecológicos y acelerar la monetización del valor de la energía ecológica.

Fiable: Huawei cree que las baterías de litio seguras y de alta calidad deben ser la principal consideración para garantizar una comunicación confiable.

RASTM: Directriz de construcción de centros de datos con IA

Desde la informática de uso general hasta la informática de IA, los centros de datos deben resolver cuatro desafíos principales: fiabilidad, incertidumbre, entrega rápida y alta demanda de energía. A través de la innovación conjunta con clientes globales, Huawei propone la directriz de construcción de centros de datos de IA RASTM:

Fiabilidad: a medida que aumenta drásticamente el valor de las instalaciones de IA, la fiabilidad se convierte en un desafío importante. Los centros de datos de IA deben adoptar una arquitectura mejorada, productos, gestión inteligente y servicios profesionales para garantizar la fiabilidad durante todo su ciclo de vida.

Agilidad: los centros de datos de IA deben ser ágiles y adoptar un diseño modular y un desacoplamiento electromecánico para abordar de manera flexible los requisitos inciertos y permitir una entrega rápida.

Sostenible: La eficiencia del suministro de energía será una preocupación importante para los centros de datos. El enfoque de la mejora de la eficiencia energética pasará de la eficiencia de los equipos individuales a la eficiencia de un sistema paralelo, y luego a la aplicación a gran escala del modo de operación de control supereconómico (S-ECO).

"Defendemos el concepto de Power for AI & AI for Power e invertiremos continuamente en innovación tecnológica para promover la integración más profunda de las tecnologías digitales, inteligentes y bajas en carbono, y construir instalaciones de TIC resilientes, ecológicas y confiables, ayudando a los operadores a transformarse de consumidores de energía a prosumidores", dijo He Bo.

El MWC Barcelona 2025 se celebra del 3 al 6 de marzo en Barcelona (España). Durante el evento, Huawei exhibirá sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Via. En 2025, se acelerará la implementación comercial de 5G-Advanced y la IA ayudará a los operadores a reestructurar los negocios, la infraestructura y las operaciones y el mantenimiento. Huawei está trabajando activamente con operadores y socios de todo el mundo para acelerar la transición hacia un mundo inteligente.

Para obtener más información, visite: http://carrier-back.huawei.com/en/events/mwc2025

