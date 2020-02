COMUNICADO: Huawei y sus socios de la industria publican conjuntamente el libro blanco 5GDN de la industria

SHENZHEN, China, 26 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- El libro blanco de la industria 5GDN ha sido publicado recientemente y conjuntamente por Huawei, la Academia China de Tecnología de la Información y Comunicación (CAICT, por sus siglas en inglés), China Mobile, China Telecom, y China Unicom. Desde la creación el año pasado del 5G Deterministic Networking Alliance (la alianza determinista de redes 5G o 5GDNA), esta es la primera vez que el 5GDNA ha introducido las redes deterministas 5G (5GDN) exhaustivamente, incluyendo definiciones, conceptos, tecnologías claves y exitosos casos de uso del 5GDN. Esta publicación abre un nuevo capítulo en el desarrollo del 5G, promueve el desarrollo de más aplicaciones de red y coloca al 5G justo en el centro de la industria de la digitalización.

El uso comercial de 5G se está acelerando en todo el mundo, lo cual, a la vez, proporciona una rica experiencia de servicios a individuos, familias y empresas, y aporta grandes oportunidades para la digitalización de la industria y mayor crecimiento para los operadores. Un estudio de más de 100 aplicaciones en más de 10 industrias mostró que los requisitos de digitalización de la industria para redes 5G se pueden dividir en tres aspectos: redes diferenciadas con capacidades orquestables, redes dedicadas con seguridad de datos garantizada y redes de autoservicio (DIY) con gestión autónoma

Las 5GDNs son redes con capacidades deterministas basadas en estos tres aspectos. 5GDN aprovecha los recursos de redes 5G para crear redes móviles virtuales y privadas que sean manejables, verificables y deterministas, las cuales ofrecen a sus clientes una experiencia de servicio predecible y diferenciada.

El libro blanco señala que en el proceso de construcción de una 5GDN, los operadores pueden comenzar con la red central lo que podría dominar toda la topología de la red y orquestar, programar y administrar los recursos de la red a nivel mundial. Los operadores pueden planificar y construir una red central basada en CORE, es decir: Cloud Native, un núcleo, operación en tiempo real y computación perimetral. 5GDN se ejecutaría en la plataforma nativa de la nube y admitiría convergencia total basada en microservicios 2G / 3G / 4G / 5G. Aprovechando el MEC heterogéneo de alto rendimiento, el corte inteligente dinámico multidimensional y el motor de automatización de red central, puede proporcionar capacidades de red diferenciadas y experiencia de red determinista para las industrias.

No se puede implementar el 5GDN de una vez y la implementación 5G por parte del operador aún es prematura. Los operadores necesitan seleccionar industrias y escenarios apropiados y explorar oportunidades para implementaciones tempranas de 5GDN en su planificación de red. Según el libro blanco, las áreas independientes, como los campus y puertos empresariales, deben tener prioridad para la implementación de 5GDN. La visión artificial, que está altamente integrada con video en escenarios industriales y también es adecuada para ser implementada temprana dentro del 5GDN. Las propias industrias mismas pueden elegir cuándo implementar 5GDN. Es posible que algunas industrias con altos requisitos determinísticos de SLA, como el sector de la energía eléctrica, quieran priorizar la implementación de 5GDN.

En junio de 2019 en el MWC Shanghái 2019, Huawei y sus socios en la industria establecieron el 5GDNA y el laboratorio de innovación de la industria. A finales de 2019, más de 80 socios de operadores y múltiples campos como el multimedia, industria, energía, atención médica e IoV se unieron al 5GDNA. El 5GDNA promueve constantemente el consenso de la industria y la construcción del ecosistema, resuelve los problemas que enfrentan las tecnologías claves para el despliegue de 5G, los negocios, el ecosistema y encuentra áreas clave para que la industria acelere el desarrollo de 5G. El 5GDNA ha expuesto muchos casos de uso de 5GDN, como el puerto inteligente Shanghai Yangshan; las redes inteligentes construidas por State Grid Corporation of China (SGCC) y China Southern Power Grid (CSG); la fábrica inteligente Haier en Qingdao; el proyecto de turismo cultural basado en AR en la Expo de Beijing, el Wonderland of Mountains and Rivers; y publicidad AR en el aeropuerto de Shenzhen. Todo esto mejora la influencia del 5GDNA en la industria.

