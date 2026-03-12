Huawei supera meta de ITU P2C y brinda conectividad a 170 millones de personas

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha proporcionado conectividad digital a 170 millones de personas en zonas remotas en más de 80 países, superando su compromiso con la International Telecommunication Union (ITU) Partner2Connect (P2C) Digital Coalition.

El anuncio fue hecho por Yang Chaobin, director general de Huawei ICT BG, en el TECH Cares Forum de la empresa en Barcelona. Destacó que este logro supera el compromiso que asumió Huawei cuando se unió a la ITU P2C Digital Coalition en 2022: conectar a 120 millones de personas en zonas remotas para el año 2025. Yang extendió su agradecimiento a los clientes y socios de telecomunicaciones de Huawei por su colaboración.

El foro consiguió reunir a unos 80 invitados de gobiernos, industrias, organizaciones asociadas y organismos internacionales. Los asistentes pudieron participar en debates profundos sobre la necesidad urgente de avanzar en la inclusión digital en la era de la IA, explorando soluciones prácticas y creando consenso para la colaboración de múltiples partes interesadas.

En su discurso inaugural, Yang comentó que, a pesar de los rápidos avances en materia de IA, la brecha digital continúa y corre el riesgo de ampliarse aún más. Las redes digitales de alta velocidad y las capacidades informáticas sólidas son pilares fundamentales para una era de IA inclusiva y sostenible, destacó. El cumplimiento del ITU P2C pledge, añadió, refleja el compromiso continuo de Huawei con la innovación, al ofrecer a las comunidades remotas un mejor acceso a la sanidad, la educación y los servicios financieros a través de la conectividad digital.

Cosmas Zavazava, director de ITU Telecommunication Development Bureau, elogió los logros de Huawei y su trabajo a la hora de reducir la brecha digital. Para poder conectar a las comunidades rurales y marginadas, se necesitan modelos empresariales innovadores, inclusión y un uso eficaz de los recursos de comunicación, además de la participación comunitaria e inversión sostenida en la capacidad local. Aplaudo el compromiso de Huawei con la conectividad universal y significativa y estoy muy contento por nuestra sólida y exitosa asociación.

Según Jeff Wang, presidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei, la inclusión digital se basa en dos pilares: conectividad inclusiva y fortalecimiento de habilidades digitales. Con el fin de tratar la brecha de habilidades digitales, Huawei se asocia con gobiernos y organizaciones para apoyar a estudiantes, jóvenes, ancianos y mujeres a través de tres iniciativas: ampliar el acceso digital, ofrecer formación en habilidades digitales y desarrollar programas educativos STEM.

Desde su lanzamiento en 2019, el programa Skills on Wheels de Huawei ha proporcionado formación en materia digital móvil a más de 130 000 personas en 21 países, lo que abre nuevas oportunidades para comunidades con pocos recursos.

Marina Madale, ejecutiva de Sostenibilidad y Valor Compartido de MTN Group, afirma que la conectividad no es un privilegio sino una infraestructura fundamental para el desarrollo de África. En línea con Jeff Wang, comentó que MTN está dando prioridad a la expansión de la conectividad rural, impulsando la accesibilidad a los dispositivos y desarrollando habilidades digitales y preparadas para la IA.

En materia de innovación en redes rurales, Huawei ha actualizado de forma continua sus soluciones de la Serie Rural desde 2017 para mejorar la accesibilidad y la eficiencia de implementación. Desde su lanzamiento en noviembre de 2025, Huawei RuralCow amplía la cobertura a pueblos de unos 1500 habitantes con el apoyo de MTN Nigeria. Estas soluciones han ayudado a lograr el objetivo de conectar a 170 millones de personas, a la vez que impulsan las economías locales y permiten un acceso más amplio a los servicios públicos digitales.

Durante el foro, los invitados pudieron compartir el progreso de su colaboración con Huawei y expresaron su voluntad de estrechar los lazos de cooperación. Todos los invitados estuvieron de acuerdo en que para poder avanzar en la inclusión digital en la era de la IA, son necesarios esfuerzos conjuntos de gobiernos, operadores, organizaciones internacionales y empresas.

De cara al futuro, Huawei seguirá impulsando la innovación en tecnologías de redes rurales, profundizando la colaboración abierta y acelerando el fortalecimiento de las habilidades digitales. A través de acciones específicas, la empresa seguirá contribuyendo a un mundo digital más equitativo y sostenible.

