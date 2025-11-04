Huawei: Trabajando juntos por una Europa más verde e inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Expertos técnicos, líderes de la industria y socios de Huawei de todo el mundo se reunieron en Madrid en la décima edición del evento Huawei Connect Europe para explorar cómo la IA y otras tecnologías están acelerando la transformación digital y ecológica de Europa bajo el lema "Inteligencia Total, una Europa Más Verde".

"El mundo inteligente se acerca más rápido de lo que jamás imaginamos", afirmó David Wang, director ejecutivo del Consejo de Administración de Huawei. "La IA, el 5G y la energía verde transformarán la educación, la sanidad, las finanzas, la industria manufacturera y todos los demás sectores. Estas tecnologías crearán innumerables oportunidades de crecimiento al transformar la lógica empresarial, los modelos de servicio y las cadenas de valor completas. En tan solo cinco años, la IA aportará 22,3 billones de dólares a la economía mundial".

Wang afirmó que la próxima década será crucial para la doble transición de Europa y que, durante ese tiempo, el compromiso de Huawei de permanecer 'en Europa, para Europa' se mantendrá firme. Con el respaldo de una red de centros de I+D, laboratorios de innovación, plantas de fabricación y centros logísticos, Huawei impulsa la innovación y la localización para ayudar a sus clientes europeos a digitalizarse y adoptar prácticas sostenibles. Junto con sus socios en Europa, Huawei está decidido a convertir esta visión compartida en una oportunidad, y esta oportunidad en un crecimiento sostenido, para una Europa más inteligente y sostenible.

- Juntos, hacia una Europa más inteligente y sostenible

"Estamos comprometidos con el apoyo a la transformación digital e inteligente del continente mediante la inversión en innovación tecnológica, ecosistemas de socios y desarrollo de talento", afirmó Leo Chen, vicepresidente sénior y presidente de Ventas Empresariales de Huawei. "Juntos, podemos construir una Europa más inteligente y sostenible".

En cuanto a la innovación tecnológica, Chen indicó que Huawei ha lanzado productos y soluciones insignia en Europa para ayudar a las empresas a construir su propia infraestructura digital. También ha lanzado HUAWEI eKit 4+10+N, una solución de inteligencia para PYMES que se centra en cuatro escenarios: oficina inteligente, negocio inteligente, educación inteligente y sanidad inteligente. Estas soluciones facilitan a las PYMES la adopción de nuevas tecnologías e impulsan la integración de la tecnología en el mundo digital.

En lo que respecta a los ecosistemas de socios, Huawei ha anunciado SHAPE 2.0 para una colaboración más estrecha con socios locales en Europa. SHAPE 2.0 es una versión mejorada del marco de colaboración SHAPE, lanzado por la compañía el año pasado. Huawei también ha publicado el plan de desarrollo de alianzas con socios para que sus distribuidores puedan ofrecer soluciones y servicios personalizados a sus clientes.

En materia de desarrollo de talento, Huawei ha colaborado con universidades y socios para impulsar el talento y generar valor para las comunidades locales a través de las Academias TIC de Huawei, laboratorios conjuntos y programas de certificación.

Este evento reunió a invitados de diversas organizaciones que compartieron sus perspectivas sobre estrategias para la transición digital y ecológica de Europa. Entre los invitados se encontraban Matías González Martín, Secretario General de Telecomunicaciones y Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Transformación Digital y Servicio Público del Gobierno de España; Ultan Mulligan, Director de Estrategia de ETSI; Armin de Greiff, Director de Informática del Hospital Universitario de Essen; Sebastiaan Moesman, Director de Estrategia de Azerion; Pablo Pirles, Director General de Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, Director de Tecnología y Cofundador de Wattkraft Solar GmbH; y Jing Fang, Experta Principal de la Oficina Regional de Ciencia y Cultura de la UNESCO en Europa.

