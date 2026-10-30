El HUAWEI WATCH D3 debuta en ISH-ECS 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El HUAWEI WATCH D3 debuta en ISH-ECS 2026, integrando el monitoreo avanzado de la presión arterial en la vida cotidiana

DUBAI, EAU, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La 31ª Reunión Científica de la Sociedad Internacional de Hipertensión y la 17ª Conferencia Anual de la Sociedad Cardíaca de los Emiratos (ISH-ECS 2026) tuvieron lugar en Dubái del 22 al 25 de octubre de 2026. Como importante encuentro internacional dedicado a la hipertensión, la conferencia reunió a destacadas organizaciones y expertos de todo el mundo para debatir sobre las investigaciones y los avances más recientes en la prevención y el tratamiento de la hipertensión.

Expertos internacionales presentaron los resultados de sus investigaciones realizadas con dispositivos portátiles de la serie HUAWEI WATCH D, destinados a la medición de la presión arterial, destacando el potencial de esta tecnología para facilitar el control y la gestión de la presión arterial. Huawei, miembro de la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH), también presentó en el evento su recién lanzado HUAWEI WATCH D3. En el espacio de exhibición de Huawei, los asistentes tuvieron la oportunidad de experimentar de primera mano las capacidades de medición de la presión arterial de grado médico que ofrece el nuevo dispositivo en diversos escenarios; esto permitió apreciar cómo la tecnología avanzada que se lleva puesta puede hacer que el control de la presión arterial sea más cómodo y accesible en la vida cotidiana.

Huawei crea un fondo de innovación en tecnología de medición de presión arterial mediante dispositivos portátiles para impulsar la investigación

La hipertensión es una de las afecciones crónicas más frecuentes a nivel mundial y un factor de riesgo principal de las enfermedades cardiovasculares. A pesar de los avances en su prevención y tratamiento, las tasas de control de la presión arterial siguen siendo bajas en todo el mundo, lo que pone de manifiesto la necesidad de un seguimiento y un manejo más eficaces.

Para fomentar la investigación en este campo, Huawei ha creado el Fondo de Innovación en Tecnología de Medición de Presión Arterial mediante Dispositivos Portátiles, en colaboración con ISH. El fondo se centra en dos áreas clave: la medición de la presión arterial mediante dispositivos que se llevan puestos y la gestión de la presión arterial a través de estos mismos dispositivos. Su objetivo es impulsar la innovación, explorar nuevas aplicaciones para la tecnología portátil y apoyar los avances en la prevención y el control de la hipertensión a nivel mundial.

En la conferencia, se invitó a presentar su trabajo a los investigadores que lideran los tres primeros proyectos seleccionados para recibir financiación —de entre más de 80 solicitudes—. En estos proyectos participan investigadores de la Universidad de Colombo (Sri Lanka), la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), el Hospital Popular de la Universidad de Pekín (China) y la Universidad de Cambridge (Reino Unido). La financiación servirá para impulsar nuevas investigaciones sobre el control de la presión arterial mediante el uso de dispositivos de la serie HUAWEI WATCH D.

Los dispositivos portátiles basados en airbags ganan reconocimiento en las guías sobre hipertensión

A medida que la tecnología sanitaria portátil sigue avanzando, los dispositivos de medición de la presión arterial para la muñeca —que emplean brazaletes inflables y tecnología de medición oscilométrica— están ganando reconocimiento dentro de la comunidad médica internacional.

Estos dispositivos han sido abordados en diversas guías internacionales y declaraciones de consenso de expertos, entre ellas el Consenso sobre los monitores oscilométricos de presión arterial tipo reloj de pulsera de la Sociedad Europea de Hipertensión, las Guías globales de práctica clínica sobre hipertensión de ISH (2026) y las Guías sobre hipertensión en Asia de la red HOPE Asia. Dichas publicaciones reconocen el papel potencial de los dispositivos oscilométricos de muñeca —previamente validados— en el autocontrol de la presión arterial. Asimismo, los expertos presentes en la conferencia analizaron la relevancia de estos avances y sus implicaciones para futuras aplicaciones clínicas.

En China, las Guías chinas para la prevención y el manejo de la hipertensión (edición de 2024) incluyeron, por primera vez, la monitorización de la presión arterial mediante dispositivos oscilométricos de muñeca. Por su parte, las Recomendaciones de expertos para la medición ambulatoria de la presión arterial mediante dispositivos portátiles aconsejaron el uso de dispositivos inteligentes —validados conforme a estándares internacionales— para la monitorización ambulatoria de la presión arterial. En conjunto, estos avances reflejan un creciente reconocimiento, a escala internacional, del papel que la tecnología que se lleva puesta puede desempeñar en el manejo de la hipertensión.

Durante las sesiones de innovación en tecnología portátil de HUAWEI y de experiencia con el HUAWEI WATCH D3, los expertos de HUAWEI presentaron las tecnologías y aplicaciones que sustentan el enfoque de la compañía hacia la gestión integral de la salud. Asimismo, especialistas internacionales en hipertensión compartieron sus perspectivas sobre el HUAWEI WATCH D3 y su potencial para hacer que el control de la presión arterial sea más accesible.

El profesor Wang Jiguang, presidente de la Asociación China de Hipertensión, señaló: Innovaciones como la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) mínimamente intrusiva y los recordatorios basados en el monitoreo del entorno, presentes en el Huawei Watch D3, pueden servir de inspiración para definir un nuevo rumbo en la automatización de la gestión de la presión arterial, integrándola de forma fluida en la vida cotidiana mediante dispositivos portátiles.

El profesor George Stergiou, presidente de la Sociedad Internacional de Hipertensión, describió el Huawei Watch D3 como un dispositivo portátil innovador y fiable que ofrece información sobre los perfiles y patrones de la presión arterial. Asimismo, señaló que la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) y la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) fomentan el uso clínico de dispositivos de medición de la presión arterial en la muñeca que hayan sido validados, al tiempo que abogan por seguir investigando su implementación en la práctica clínica.

La profesora Maryam Al Saeed, de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud Mohammed Bin Rashid, señaló: Dubai Health y Huawei colaboran en una iniciativa de investigación clínica para evaluar tecnología portátil no invasiva destinada a la detección temprana del riesgo de diabetes; el proyecto aprovecha datos de salud del mundo real para promover la prevención personalizada, facilitar una atención sanitaria proactiva y mejorar los resultados de salud a largo plazo en diversas poblaciones.

HUAWEI WATCH D3 combina la monitorización con la comodidad para el día a día

Gong Yuansong, vicepresidente de la línea de productos de dispositivos portátiles inteligentes y salud deportiva (soluciones y ecosistema) de Huawei, pronunció un discurso principal durante la conferencia. Destacó un cambio creciente en la actitud hacia la salud personal: las personas están pasando de centrarse en el tratamiento a priorizar el monitoreo proactivo y la prevención temprana. La gestión de la presión arterial también está evolucionando; ya no se limita a mediciones puntuales o visitas al hospital, sino que se está integrando en las rutinas de salud cotidianas.

Los dispositivos portátiles inteligentes y las funcionalidades que ofrecen una visión integral de la salud —como los resúmenes rápidos, las tendencias y los indicadores de preparación— prometen ayudar a los usuarios a comprender su estado de salud y a tomar medidas progresivas para prolongar su periodo de vida en buen estado de salud, añadió.

El HUAWEI WATCH D3 es la incorporación más reciente a la gama de dispositivos portátiles de Huawei centrados en la salud. Al tratarse de la tercera generación de monitores de presión arterial de muñeca de Huawei, combina capacidades de medición de nivel profesional con un diseño ligero y funciones que facilitan el control diario de la presión arterial.

Equipado con tecnología de medición oscilométrica mediante una bolsa de aire ultradelgada, el HUAWEI WATCH D3 incorpora, además, un nuevo modo para medir la presión arterial antes y después del ejercicio. Al realizar un seguimiento de los cambios en la presión arterial en respuesta a la actividad física, esta función ayuda a los usuarios a identificar posibles respuestas anómalas, ofreciendo información y recomendaciones útiles para realizar ejercicio de forma más segura e informada. Se trata del primer modo de este tipo en el sector que obtiene la certificación CE de la UE, conforme al Reglamento sobre Dispositivos Médicos (MDR), así como el registro como dispositivo médico de Clase II en China.

HUAWEI también se ha asociado con el Hospital Ruijin, vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, para poner en marcha el estudio sobre monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) mínimamente disruptiva. Asimismo, está previsto que esta iniciativa de investigación se extienda a otros países, como Arabia Saudita y Malasia, mediante colaboraciones con instituciones de investigación locales.

El estudio explora un enfoque de medición híbrido que combina la monitorización mediante fotopletismografía (PPG) durante todo el día con mediciones oscilométricas precisas basadas en un manguito inflable para realizar la calibración. Este enfoque tiene como objetivo reducir de 27 a 7 el número de mediciones necesarias con manguito, lo que ayuda a minimizar las interrupciones durante la monitorización ambulatoria de la presión arterial.

Este enfoque de monitorización también ofrece a los usuarios una visión detallada de sus patrones de presión arterial, lo que incluye promedios de 24 horas, diurnos y nocturnos, así como gráficos que muestran cómo varía su presión arterial a lo largo del día. Esta información puede ayudar a los usuarios a comprender mejor sus tendencias de presión arterial y favorecer su control a largo plazo.

Desde el intercambio académico hasta la innovación tecnológica, ISH-ECS 2026 puso de relieve el creciente potencial de la tecnología portátil para transformar el control de la presión arterial. Con innovaciones como el HUAWEI WATCH D3, Huawei traslada capacidades avanzadas de monitoreo de la salud más allá del entorno clínico, integrándolas en la vida cotidiana y ayudando a las personas a asumir un papel más proactivo en la gestión de su propia salud.

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