(Información remitida por la empresa firmante)

-HUAWEI WATCH D3 hace su debut anticipado en ESC Congress 2026: Una nueva era en el control de la presión arterial mediante dispositivos de muñeca

MUNICH, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC Congress 2026), uno de los encuentros académicos más influyentes del mundo en medicina cardiovascular, dio comienzo oficialmente hoy en Múnich, Alemania. Huawei presentó sus últimas innovaciones en salud y bienestar, ofreciendo un adelanto exclusivo de su monitor ambulatorio de presión arterial de última generación, el HUAWEI WATCH D3, antes de su lanzamiento oficial en el Huawei Innovative Product Launch en Múnich el 2 de septiembre. Conectando la investigación académica de vanguardia con la tecnología de consumo cotidiana, Huawei sigue demostrando su compromiso con la colaboración abierta, uniendo la investigación pionera con productos que transforman la vida diaria de las personas.

Un legado de perseverancia, un salto adelante

La trayectoria de Huawei en la tecnología de monitorización de la presión arterial se remonta a 2014, cuando la compañía incursionó por primera vez en el ámbito del deporte y la salud. Durante la última década, Huawei ha impulsado de forma constante las tecnologías de monitorización de la salud en dispositivos portátiles para liderar la evolución del sector, desde la monitorización dinámica de la frecuencia cardíaca y el seguimiento de la saturación de oxígeno (SpO₂) hasta la recopilación de electrocardiogramas (ECG) y, finalmente, la medición de la presión arterial.

En 2021, Huawei lanzó su primer tensiómetro ambulatorio de muñeca, el HUAWEI WATCH D. Este dispositivo brindó por primera vez capacidades de medición de la presión arterial de grado médico en la muñeca, obteniendo la certificación de dispositivo médico en múltiples países y regiones, incluyendo China y la Unión Europea. En 2024, se lanzó oficialmente el HUAWEI WATCH D2, que introdujo la monitorización ambulatoria de la presión arterial las 24 horas y redefinió el control de la presión arterial.

En 2026, Huawei presentará su último avance en salud y control de la presión arterial: la serie HUAWEI WATCH D de nueva generación. Como el monitor ambulatorio de presión arterial de muñeca más reciente, el HUAWEI WATCH D3 logra avances significativos en una mayor variedad de escenarios de medición de la presión arterial, ofreciendo una protección de la salud más completa.

Diseño ligero: profesionalismo y estilo

Para mayor comodidad durante su uso prolongado, el HUAWEI WATCH D3 presenta mejoras en el grosor del dispositivo y el peso de la correa. Estará disponible en tres elegantes colores inspirados en la naturaleza, diseñados no solo para brindar comodidad, sino también como un accesorio elegante para el día a día, que se integra a la perfección con diversos estilos de vida y actividades deportivas.

Mayor variedad de escenarios, información de salud más completa

El HUAWEI WATCH D3 garantiza una medición precisa de la presión arterial incluso con frecuencias cardíacas elevadas. Registra con exactitud los datos de presión arterial antes y después del ejercicio, ofrece recomendaciones sobre la intensidad adecuada y ayuda a los usuarios a desarrollar buenos hábitos de ejercicio. Además, el HUAWEI WATCH D3 cuenta con la certificación CE MDR de la Unión Europea, que abarca mediciones puntuales de presión arterial, monitorización ambulatoria de la presión arterial y mediciones antes y después del ejercicio. Entre las nuevas funciones se incluyen recordatorios para medir la presión arterial en altitudes elevadas y ante cambios bruscos de temperatura, lo que garantiza que los usuarios nunca se pierdan una medición importante.

Más allá de sus funciones básicas de monitorización de la presión arterial, el HUAWEI WATCH D3 también ofrece métricas de Salud General más completas y estudios de salud, junto con mejoras continuas en el seguimiento del sueño y el bienestar emocional[1]. Próximamente se anunciarán más detalles sobre aplicaciones específicas.

Manténgase al tanto de los canales oficiales de Huawei para obtener información sobre la fecha de lanzamiento, el precio y las especificaciones completas del HUAWEI WATCH D3.

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