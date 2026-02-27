HUAWEI WATCH GT Runner 2: la cocreación de HUAWEI con Eliud Kipchoge para los amantes del running

HUAWEI WATCH GT Runner 2 - HUAWEI

(Información remitida por la empresa firmante)

HUAWEI WATCH GT Runner 2 ha sido diseñado pensando en corredores de todos los niveles

Madrid, 27 de febrero de 2026.- HUAWEI WATCH GT Runner 2 ha sido diseñado pensando en corredores de todos los niveles. Esta es la última incorporación a la gama de dispositivos portátiles de HUAWEI que revoluciona el posicionamiento preciso, el entrenamiento basado en la ciencia y la comodidad durante todo el día, convirtiéndolo en el compañero definitivo para los entusiastas de la maratón y corredores activos de todo el mundo.



Nueva era del running: especialmente diseñado para maratones

En la creación de HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI ha confiado en el bicampeón olímpico y leyenda del maratón Eliud Kipchoge y el renombrado equipo de atletismo DSM-Firmenich, uniendo así la experiencia de atletas de clase mundial con la tecnología portátil de vanguardia de HUAWEI. Esta colaboración ha culminado en que HUAWEI WATCH GT Runner 2 ofrezca una experiencia de carrera verdaderamente profesional.



En los últimos años, la fiebre por los maratones ha inspirado a más personas que nunca a abrazar el running, ya sea por puro placer o por objetivos de alto rendimiento. HUAWEI WATCH GT Runner 2 está dirigido tanto a corredores ocasionales como a atletas avanzados, ofreciendo orientación profesional y apoyo en carreras. Tras cinco años de investigación y desarrollo continuos, HUAWEI ha redefinido una vez más la cima de los relojes profesionales de running, haciendo que cada carrera se sienta sencilla y gratificante.



Tecnología avanzada para un rendimiento máximo

Equipado con una arquitectura de antena flotante en 3D y un diseño optimizado de juntas de antena, HUAWEI WATCH GT Runner 2 logra una mejora significativa en la precisión del posicionamiento respecto a su predecesor. Esto garantiza un seguimiento y posicionamiento precisos incluso en entornos desafiantes como túneles o zonas sombreadas.



En el corazón de la innovadora tecnología de ejecución de HUAWEI se encuentra un algoritmo de detección de umbral de lactato no intrusivo y una métrica de potencia de ejecución. Este algoritmo innovador permite calcular el umbral de lactato y medir el ritmo en tiempo real, proporcionando a los usuarios información sin precedentes sobre la intensidad de su entrenamiento y la fuerza muscular. Al analizar automáticamente estas métricas, los usuarios pueden afinar sus entrenamientos y desarrollar rutinas de entrenamiento y estrategias de carrera personalizadas.



Aunque está diseñado pensando en corredores de alto rendimiento en maratonistas, HUAWEI WATCH GT Runner 2 también está dirigido a atletas menos avanzados. El modo Maratón Inteligente, pionero en la industria, no solo registra el rendimiento en carrera, sino que también ofrece una guía completa desde el principio hasta la meta. Con funciones como medición de potencia en carrera, guía dinámica de ritmo y recordatorios inteligentes de repostaje, el reloj ofrece actualizaciones en tiempo real justo en la muñeca, permitiendo a los corredores optimizar su rendimiento y superar sus límites con confianza.



Estética deportiva: el estilo y comodidad todo en uno

Los corredores suelen necesitar un dispositivo que sea ligero y ajustado, así que apenas saben que está ahí. El nuevo modelo presenta un perfil ultra-slim, con un diseño general aún más refinado para un ajuste más aerodinámico. Fabricado con aleación de titanio nanomoldeado ligera y de alta resistencia, y con un peso de solo 43,5 g, el cuerpo del reloj es el más ligero y el más amigable para la piel hasta la fecha.



HUAWEI WATCH GT Runner 2 está disponible en tres vibrantes combinaciones de colores: Dawn Orange, Dusk Blue, y Midnight Black, combinando deporte con estilo. La correa tejida AirDry mejorada combina una transpirabilidad superior con propiedades repelentes al sudor, asegurando un ajuste seco y cómodo incluso durante los entrenamientos más intensos. El llamativo acabado degradado de la correa se logra mediante un sofisticado proceso teñido por mecha y un posicionamiento infrarrojo de alta precisión, lo que da lugar a un diseño natural y elegante. La textura hueca y única rinde homenaje a la pista de atletismo, simbolizando el espíritu implacable de correr. Cada HUAWEI WATCH GT Runner 2 también viene con una correa adicional de fluoroelastómeros directamente en la caja, incluso para el uso más exigente al aire libre.



Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH GT Runner 2 llega con un precio de 399 € e incluye un cupón de 30 € usando el código AES30RUNNER2 junto a una correa GT de 22 mm de regalo. Estará disponible en los colores Dawn Orange, Dusk Blue, y Midnight Black. La promoción se completa con 3 meses de HUAWEI Health+, MultiPass y 1 mes de Watch Face VIP.



Además, estará disponible en los siguientes packs:



• Pack Deportivo (419 €): HUAWEI WATCH GT Runner 2 + HUAWEI FreeArc (+ 50 €) + cupón de 30 € de descuento utilizando el código AES30RUNNER2 + correa GT de 22 mm de regalo. Pack valorado en 587 €.



• Pack Lifestyle (518 €): HUAWEI WATCH GT Runner 2 + HUAWEI FreeClip 2 (+ 149 €) + cupón de 30 € de descuento utilizando el código AES30RUNNER2 + correa GT de 22 mm de regalo. Pack valorado en 667 €.



HUAWEI WATCH GT Runner 2 estará disponible desde el 26 de febrero en HUAWEI Store y en otros canales de venta autorizados como MediaMarkt, Orange, Amazon y El Corte Inglés, con un PVP recomendado de 399 €.



Descargar más imágenes aquí.



Contacto

Emisor: HUAWEI

Nombre contacto: HAVAS

Descripción contacto: HAVAS

Teléfono de contacto: 93 306 89 00