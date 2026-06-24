(Información remitida por la empresa firmante)

-Huayou Recycling presenta en Frankfurt su matriz de "doble proceso y doble química" para impulsar el ecosistema circular de baterías en Europa

FRANKFURT, Alemania, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras la cadena de valor automotriz europea se adapta a los estrictos plazos de cumplimiento impuestos por el Reglamento de Baterías de la UE, la industria busca un equilibrio óptimo entre las ambiciosas exigencias de descarbonización y la viabilidad comercial a largo plazo.

Para apoyar esta transición, Huayou Recycling, pionera mundial en la gestión del ciclo de vida de las baterías de iones de litio, presenta oficialmente su matriz industrializada de "Doble Proceso y Doble Química" en la Battery Recycling Expo de Frankfurt. Esta solución está diseñada estratégicamente para armonizar la visión de sostenibilidad de Europa con las necesidades operativas prácticas de las cadenas de suministro locales.

Un importante obstáculo que actualmente paraliza a las empresas de reciclaje europeas es la creciente divergencia en las químicas de las baterías. Si bien las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) están ganando rápidamente cuota de mercado, la industria ha tenido dificultades para reciclarlas de forma rentable en comparación con las de níquel-cobalto-manganeso (NCM). El proceso dual de Huayou Recycling aborda este cuello de botella de la industria al ofrecer la capacidad verificada de procesar ambas químicas principales a un volumen industrial escalable, proporcionando a los socios europeos un modelo sólido para el reciclaje de baterías al final de su vida útil.

La solución se centra en la integración flexible del reciclaje directo y el proceso hidrometalúrgico. Mediante la implementación dinámica de estos procesos diferenciados en función de los niveles de degradación de las celdas, la matriz logra reducciones significativas de carbono, optimiza la circulación de materias primas y mejora la rentabilidad a lo largo del ciclo de vida de la batería, convirtiéndose así en un elemento clave para los ecosistemas de fabricación locales.

Huayou Recycling destacó que su presencia en Europa se basa fundamentalmente en una filosofía de colaboración abierta y multipartita. "Cumplir con la compleja normativa digital y medioambiental del Reglamento de Baterías de la UE requiere una innovación colectiva que ninguna entidad puede lograr por sí sola", afirmó Wei Bao, Vicepresidente Ejecutivo de Huayou Recycling. "Nuestro objetivo es integrar profundamente nuestra probada experiencia operativa con el tejido industrial europeo. Adoptamos estructuras de colaboración altamente adaptables —desde el desarrollo tecnológico conjunto hasta el intercambio de recursos— con fabricantes de automóviles, productores de celdas y pioneros de la sostenibilidad europeos para cocrear una cadena de valor verdaderamente circular".

Al posicionarse como un socio alineado con los criterios ESG y con capacidad de adaptación institucional, Huayou Recycling busca fomentar una profunda simbiosis industrial en Europa, transformando los mandatos regulatorios en ventajas competitivas compartidas para el futuro de los vehículos eléctricos de fabricación europea.

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