HUBLOT LANZA DOS OBRAS NFT EN COLABORACIÓN CON TAKASHI MURAKAMI

Coincidiendo con la feria internacional Watches & Wonders, Hublot y Takashi Murakami presentarán dos obras digitales NFT inspiradas en los relojes Hublot Classic Fusion Takashi Murakami

Nuestra colaboración con Takashi Murakami nos ha llevado al arte digital, un campo de expresión en el que Hublot se ha convertido en una empresa pionera dentro del universo relojero. A partir de ahora, las obras NFT formarán una parte muy importante de nuestro mundo artístico. «Hublot loves Art!»RICARDO GUADALUPECEO DE HUBLOT

Proseguir con mi colaboración artística con Hublot utilizando nuevas formas de expresión, como las obras NFT, parece la forma natural de desarrollar nuestra relación. ¡Estoy ansioso por saber qué nos deparará el futuro!»TAKASHI MURAKAMI

NYON, Suiza, 1 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Hublot y Takashi Murakami desafían los límites de la expresión artística con la presentación de dos obras digitales NFT inspiradas en el Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black y el Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow, los dos primeros relojes lanzados conjuntamente en 2021 por la firma relojera suiza y el gran artista japonés. Estas dos ediciones limitadas, respectivamente a 200 y 100 ejemplares se vendieron en tan solo unos días.

Esta nueva fase de la colaboración artística con Takashi Murakami ha cristalizado en dos NFT estáticas que muestran su característica flor de sonrisa pícara, el emblemático tema de la obra de Murakami y su movimiento artístico, Superflat. El primer NFT, basado en la versión All Black, es una edición limitada de 216 unidades, mientras que el segundo, que recreará los colores de la exclusiva versión Sapphire Rainbow, constituirá una edición limitada de 108 ejemplares. Estas obras digitales NFT están destinadas principalmente a los propietarios de estos dos relojes de edición limitada, a quienes se ofrecerán bajo ciertas condiciones explicadas en Hublot.com (enlace). Los dueños actuales de estos relojes deberán solicitar activamente el NFT desde el 1 de abril de 2022 y hasta el 25 de abril de 2022. Si lo desean, los propietarios de los relojes pueden recibir su NFT de forma gratuita en su monedero electrónico. En mayo, Hublot abrirá una página en el mercado descentralizado de tokens no fungibles, en el que los propietarios podrán intercambiar sus NFT.

El lanzamiento de los NFT nacidos de la colaboración entre Hublot y Takashi Murakami se apoyará mediante una campaña promocional altamente artística, basada en los principios del marketing de guerrilla. Tras su presentación en la feria relojera Watches & Wonders de Ginebra, se colocarán por sorpresa carteles en Londres y Nueva York y varios edificios emblemáticos se iluminarán con proyecciones gigantes.

En mayo de 2022 se pondrá a disposición del público un número limitado de estas obras digitales NFT. ¡Permanezcan atentos!

Fundada en Suiza en 1980, Hublot se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su presidente honorario, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones —desde las más sencillas hasta las más sofisticadas— portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento esplendoroso.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos manufactura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, Hublot apuesta por un futuro visionario para una marca de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra época (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) y con los mejores embajadores del momento (Chiara Ferragni, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé, Novak Djokovic).

Sumérjase en el universo de Hublot en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio, Singapur, Zurich y en HUBLOT.com

