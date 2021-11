Hublot Pone el Contador en Marcha: Falta un año Para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™

- La cuenta atrás para la Copa Mundial de la FIFA 2022™ ha comenzado, y Hublot cuenta los segundos hasta que llegue el gran día.

- To stay up-to-date, follow: @Hublot #Hublot #HublotLovesFootball

DOHA, Qatar, 23 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- ¡A Hublot le encanta el fútbol! La empresa suiza de relojes de lujo (la primera, la única, la más exclusiva) se complace en anunciar la presentación del reloj oficial de la cuenta atrás de la Copa Mundial de la FIFA 2022™.

El torneo dará comienzo dentro de exactamente un año, el 21 de noviembre de 2022. La cuenta atrás empezó con una patada inicial del ganador francés de la Copa Mundial de la FIFA™ y amigo de Hublot, el legendario Marcel Desailly, que estuvo acompañado en el escenario por el entrenador Sami Trabelsi y el embajador local, Adel Khamis.

El reloj, que está integrado en una impresionante estatua de 5,75 metros de altura, se alzará en el Corniche Fishing Spot de la ciudad de Doha, capital de Qatar, en un pintoresco embarcadero con vistas al golfo Pérsico.

«¡Queda justo un año! La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ reunirá al mundo entero en la mayor fiesta del fútbol de la historia. De nuevo, para Hublot es un verdadero orgullo ser el cronometrador oficial del torneo y poder cronometrar todos los partidos hasta la final, el 18 de diciembre de 2022. Esta es la cuarta vez que nos encomiendan esta tarea, un honor enorme que hará que Hublot llegue a los televisores de los hogares de todas partes del mundo. El fútbol es un juego complejo y hermoso, una fuente inagotable de alegría, e incluso a veces también de sufrimiento, para miles de millones de personas de todo el mundo. La disciplina de la relojería mecánica encaja a la perfección: los mejores equipos son los que funcionan con la precisión de un reloj. ¡A Hublot le encanta el fútbol!» Ricardo Guadalupe, CEO de HUBLOT.

En 2006, Hublot se convirtió en la primera empresa de lujo en entrar en el mundo del fútbol. La primera Copa Mundial de la FIFA™ que cronometró fue la de Sudáfrica, en 2010. Cuatro años más tarde, repetiría en Brasil y nuevamente en Rusia en 2018.

Actualmente, la empresa es líder en cronometrar partidos de fútbol, y mantiene colaboraciones y cronometra partidos para el Campeonato Europeo de la UEFA (también conocido como Eurocopa), la UEFA Champions League y la Premier League.

También es el reloj oficial de algunos de los clubes de fútbol más prestigiosos del mundo, como la Juventus, el Chelsea, el AFC Ajax o el Benfica, y se enorgullece de tener como embajadores a algunos de los jugadores más celebrados, como Pelé, José Mourinho, Didier Deschamps y el delantero estrella del fútbol francés, Kylian Mbappé.

Hublot

Fundada en Suiza en 1980, HUBLOT se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su presidente, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones —desde las más sencillas hasta las más sofisticadas— portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento esplendoroso.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos manufactura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, HUBLOT apuesta por un futuro visionario para una marca de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra época (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) y con los mejores embajadores del momento (Chiara Ferragni, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé, Novak Djokovic).

Sumérjase en el universo de HUBLOT en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio, Singapur, Zurich y en HUBLOT.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694885/Hublot_SA_FIFA_World_Cup.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1694886/Hublot_countdown_clock_kickoff.jpg