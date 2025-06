Hublot será el cronometrador oficial de la UEFA Women's EURO 2025 en Suiza (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

LA CUENTA ATRÁS HA COMENZADO: FALTAN DOS SEMANAS PARA QUE HUBLOT PONGA EN MARCHA EL CRONÓMETRO DE LA UEFA WOMEN'S EURO 2025™

EL FÚTBOL LLEGA A SUIZA ESTE VERANO CON LA UEFA WOMEN'S EURO 2025. HUBLOT, LA PRIMERA MARCA DE RELOJERÍA EN ADENTRARSE EN EL MUNDO DEL FÚTBOL, HARÁ LAS VECES DE CRONOMETRADOR OFICIAL DEL TORNEO

NYON, Suiza, 18 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- ¡Faltan solo dos semanas! La UEFA Women's EURO 2025™ da comienzo el miércoles 2 de julio y Hublot estará allí para cronometrar cada minuto. En este festival del fútbol se enfrentarán 16 equipos en ocho sedes repartidas por Suiza, país de origen de Hublot. Como primera marca de relojería suiza de lujo en adentrarse en el mundo del fútbol, Hublot será el Cronometrador Oficial del torneo y retomará así el papel que desempeñó cuando el evento se celebró en Inglaterra hace tres años.

Hublot tendrá una presencia destacada a lo largo de todo el torneo, con gráficos en pantalla dirigidos a las audiencias televisivas y, por supuesto, facilitando el icónico tablero Big Bang del cuarto árbitro ubicado junto al terreno de juego para anunciar las sustituciones y el tiempo añadido. El famoso logotipo en blanco y negro de Hublot se mostrará en las pantallas LED que rodean el terreno de juego durante los partidos, así como en las pantallas gigantes de los estadios anfitriones.

Los árbitros de los partidos llevarán el reloj conectado Hublot Big Bang e Gen3, un smartwatch de última generación creado exclusivamente para los árbitros y sus asistentes. El reloj está equipado con funciones diseñadas para mejorar la actuación de los árbitros, como el control de las tarjetas amarillas y el tiempo añadido al final del partido.

Durante el torneo, numerosas jugadoras, entrenadores y comentaristas lucirán relojes de la colección Hublot, incluidas las nuevas y deslumbrantes ediciones presentadas en abril en Watches & Wonders Ginebra 2025, con motivo del 20.º aniversario del Big Bang: el icónico reloj deportivo de lujo de Hublot que ha redefinido las reglas del juego desde su lanzamiento.

Hublot se complace también en anunciar que, este verano, dos leyendas del fútbol femenino saltarán al terreno de juego como Amigas de la Marca Hublot. La innovadora marca de relojería suiza de lujo se enorgullece de colaborar con la legendaria noruega Ada Hegerberg, Amiga de la Marca desde 2019, primera ganadora del Balón de Oro femenino (concedido a la mejor futbolista femenina del mundo) y máxima goleadora de todos los tiempos en la historia de la UEFA Women's Champions League™.

Este año, Hublot se complace en dar la bienvenida a la familia Hublot de atletas de élite a la superestrella española Aitana Bonmatí. A sus 27 años, Aitana está considerada como una de las mejores futbolistas de todos los tiempos. A lo largo de su brillante carrera, la centrocampista del FC Barcelona femenino ha conquistado numerosos títulos tanto a nivel de club como individual, incluido el Balón de Oro dos años consecutivos: 2023 y 2024. Aitana ha sido clave en la transformación de la selección española en una potencia del fútbol mundial. Fue galardonada con el Balón de Oro como mejor jugadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023™ y consiguió con España su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA™ ante audiencias récord. Este verano, Aitana llega al torneo como una de las grandes protagonistas, liderando a una selección española que parte como favorita para alzarse con el trofeo.

Para celebrar el torneo, tanto Ada como Aitana lucirán sendos ejemplares de la colorida colección Big Bang One Click Joyful, en el marco de la campaña de verano de Hublot que celebra este torneo. Ada lucirá el One Click Joyful Steel Pink, un reloj de 33 mm con correa de caucho blanco y rosa con líneas texturizadas y 36 zafiros rosas engastados en el bisel. Por su parte, Aitana lucirá el One Click Joyful Steel Orange, una versión del mismo reloj, pero con correa de caucho blanco y naranja con líneas texturizadas y 36 zafiros naranjas engastados en el bisel.

Hublot cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del fútbol. En 2006, se convirtió en la primera empresa de relojería suiza de lujo en invertir en el deporte más popular del mundo, al asociarse con la selección nacional de Suiza. Esta vinculación con el deporte se fortaleció rápidamente cuando Hublot fue nombrado Reloj Oficial de la UEFA EURO 2008™ y, en 2010, Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™.

Hublot ha cronometrado desde entonces todos los grandes torneos internacionales de fútbol masculino, además de competiciones de la UEFA como la UEFA Champions League™ y la English Premier League™, la liga deportiva con mayor audiencia a nivel mundial. En 2023, Hublot demostró su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino al convertirse en el Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023™. Hublot cuenta asimismo entre sus embajadores con estrellas del fútbol como el ganador de la Copa Mundial de la FIFA™ Kylian Mbappé.

La UEFA Women's EURO 2025™ dará comienzo el 2 de julio, de la mano de la anfitriona Suiza, que se enfrentará a la bicampeona Noruega en Basilea. Los 31 partidos del torneo se disputarán con el cronometraje de Hublot, incluida la final de Basilea, el domingo 27 de julio.

Como primera marca de relojería suiza de lujo en adentrarse en el mundo del fútbol, Hublot asume con una emocionante mezcla de orgullo y entusiasmo el papel de Cronometrador Oficial de la UEFA Women's EURO 2025™. Los torneos de fútbol de verano siempre generan entusiasmo, pero este es sin duda especial. ¿Por qué? En parte porque se celebra aquí, en Suiza, nuestro país de origen, y en parte porque nos sentimos profundamente orgullosos de colaborar con dos de las figuras más emblemáticas del deporte rey: Ada y Aitana, a quienes damos la bienvenida a la familia Hublot con enorme gratitud. Tenemos mucho por hacer juntos. No solo para seguir impulsando el fútbol femenino, sino también para conseguir grandes logros más allá del terreno de juego. La alianza entre Hublot y el fútbol encierra un poder extraordinario y estamos convencidos de que, juntos, alcanzaremos nuevas metas y lograremos un impacto positivo y duradero en la vida de personas de todo el mundo. En nombre de todo el equipo de Hublot, queremos desear la mejor de las suertes este verano a las jugadoras, entrenadores y aficionados de los 16 países participantes. Nos llena de orgullo recibirles en la hermosa Suiza y estamos impacientes por poner en marcha el cronómetro que marcará el inicio del torneo. ¡Por un festival veraniego de fútbol fantástico! ha declarado Julien Tornare, CEO de HUBLOT.

HUBLOT

En 1980 y por primera vez, un reloj se atrevió a combinar una caja de oro con una correa de caucho, revolucionando el mundo de los relojes de lujo. Así nació Hublot, que tomó su nombre del término en francés para ojo de buey, debido a la forma de su emblemático bisel, con los tornillos a la vista, y nació al mismo tiempo el Arte de la Fusión.

En 2005, la marca elevó a un nuevo nivel este ejercicio de pensamiento creativo con el Big Bang y su icónico diseño, tamaño y la construcción en capas de la caja. Ese mismo año, Hublot recibió el galardón de Mejor diseño en el Grand Prix d'Horlogerie de Ginebra. Desde entonces, siempre incentivado por esta mentalidad revolucionaria, el Big Bang no ha dejado de reinventarse. El siglo XXI encontró su primer icono en relojería.

El concepto de fusión es omnipresente, el principio que alienta todas las colecciones. Los relojes Big Bang redefinen las geometrías del tiempo; el Classic Fusion encuentra el equilibrio entre audacia y mesura, mientras que la línea Exceptional Timepieces desafía todas las expectativas con creaciones relojeras sin precedentes. Con su enfoque disruptivo de desafiar las convenciones, el ADN de Hublot se materializa en los movimientos de manufactura propios Unico, Meca-10 y los tourbillon, aportando un nivel más de significado al Arte de la Fusión.

La alquimia está firmemente enraizada en Hublot y no solo en la Manufactura. La magia puede tener lugar en un campo de fútbol, dando lugar a colaboraciones con grandes eventos de este deporte (UEFA Champions League y UEFA EuroTM). A veces se plasma en un concierto, un partido de baloncesto, o en una experiencia gastronómica única con la familia de chefs estrella de Hublot. Y así, las Hublot Vibes cobran vida, a través de momentos compartidos de exaltación entre los Hublotistas, su propia comunidad de orgullosos propietarios de Hublot. El Arte de la Fusión va más allá de lo tangible. Es una forma de ser, la forma de vida Hublot.

20 ANIVERSARIO DEL BIG BANG – UNA CELEBRACIÓN DE LA MENTALIDAD REVOLUCIONARIA DEL BIG BANG

En 2005, el Big Bang marcó el nacimiento de una nueva era en el universo de la relojería, como muy adecuadamente indica el nombre del modelo. Pocos relojes han transformado la relojería contemporánea como lo ha hecho el Big Bang. Veinte años después de su lanzamiento, sigue siendo emblema de una Manufactura que supera constantemente los límites de lo desconocido. Mediante materiales exclusivos y movimientos de manufactura propios, como el Unico y el Meca-10, el Big Bang rompe con la tradición, un concepto que nunca abrazó del todo. Singular por su atrevida estética, plural por su versatilidad: así es el Big Bang.

Cronología de Hublot Loves Football

2006 I Patrocinador de la selección nacional de fútbol de Suiza, la primera vez que una marca de lujo establece una asociación en el mundo del fútbol2008 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Austria y Suiza2008 I Cronometrador Oficial del Manchester United FC2010 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Sudáfrica2011 I Cronometrador Oficial del AFC Ajax de Ámsterdam2012 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Polonia y Ucrania2012 I Cronometrador Oficial de la Juventus FC2012 I Cronometrador Oficial del Bayern de Múnich2013 | Cronometrador Oficial del París Saint-Germain2014 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Brasil2015 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Canadá2015 I Cronometrador Oficial del Chelsea FC2015 I Reloj oficial de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League2016 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Francia2018 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Rusia2019 I Reloj oficial de la UEFA Women's Champions League2019 I Reloj oficial de la final de la UEFA Nations League2019 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Francia2020 I Cronometrador Oficial de la Premier League2021 I Reloj oficial de la UEFA EURO en Europa2022 I Reloj oficial de la UEFA Women's EURO en Inglaterra2022 I Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Catar2023 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Australia y Nueva Zelanda2024 I Reloj oficial de la UEFA EURO 2024™ en Alemania2025 I Reloj oficial de la UEFA Women's EURO en Suiza

