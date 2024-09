Hublot y SORAI unidos por el cambio

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 23 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hublot continúa su colaboración con SORAI (Save Our Rhinos Africa and India), la organización de conservación de rinocerontes fundada por el ex jugador de críquet internacional y embajador de Hublot, Kevin Pietersen. Hublot está unido por el cambio y cree que el impacto del colectivo es esencial para generar el cambio que conservará y protegerá nuestro planeta para las generaciones futuras. El rinoceronte sigue estando amenazado de extinción, lo que afecta a la estabilidad de las 5 especies clave que desempeñan un papel crucial en la protección de nuestro ecosistema y medio ambiente. Hublot presenta el Spirit of Big Bang SORAI, una edición limitada de 30 piezas del icónico tourbillon de cuerda manual con forma de tonel creado para apoyar la misión de SORAI. Este es el cuarto reloj Hublot x SORAI y, como antes, parte de los ingresos por las ventas del reloj se donarán a la organización para que continúe la lucha por proteger al rinoceronte.

Aunque las incansables actividades de SORAI y sus socios han aumentado significativamente la conciencia sobre la amenaza que pesa sobre el rinoceronte y han hecho una poderosa contribución a la preservación de la especie, la crisis continúa. Según el WWF, medio millón de rinocerontes vagaban por África y Asia a principios del siglo XX, una cifra que ahora ha disminuido a sólo 27.000, ya que los problemas duales de la caza furtiva y la pérdida de hábitat siguen planteando una amenaza existencial para el rinoceronte y otras especies silvestres clave. El rinoceronte negro, el de Java y el de Sumatra están clasificados como especies en peligro crítico de extinción.

Pero al estar Unidos por el Cambio, hay buenas noticias. Los programas de conservación como los que apoya SORAI han ayudado a aumentar la población de rinocerontes indios de alrededor de 200 a principios del siglo XX a alrededor de 4.000 en la actualidad, mientras que los rinocerontes negros se han duplicado en número en las últimas dos décadas. Hublot se enorgullece de apoyar a SORAI, ya que permite a las agencias de conservación continuar este trabajo y generar un cambio positivo.

SORAI es una empresa con conciencia social fundada en 2018 por el ex capitán de críquet de Inglaterra y conservacionista Kevin Pietersen, quien nació en Sudáfrica y creció con una pasión por el mundo natural. La misión de SORAI es unir comunidades, empresas y actores complementarios para garantizar que las especies clave de África y la India sobrevivan y prosperen en el mundo, para siempre.

Entre las numerosas organizaciones y proyectos financiados por SORAI se encuentra Care for Wild en Sudáfrica, una organización de base que rescata y cuida a especies en peligro de extinción abandonadas, heridas o huérfanas, en particular los rinocerontes. Los rinocerontes son objeto de caza furtiva por el valor de sus cuernos, que en algunos países todavía se cree que tienen un valor medicinal o espiritual, a pesar de estar hechos de queratina, una proteína que también forma la base de nuestro cabello y uñas. La caza furtiva es un problema sumamente complejo alimentado por la pobreza y la red criminal internacional, y gran parte de la visión de SORAI es apoyar programas pioneros de educación y aplicación de la ley contra la caza furtiva. Se trata de problemas para los que no existe una solución fácil, pero SORAI está comprometida a largo plazo, gracias al apoyo de empresas como Hublot.

El Hublot Spirit of Big Bang SORAI es el cuarto reloj creado en apoyo de SORAI y el primer Spirit of Big Bang. Su caja de 42 mm está fabricada en la misma cerámica "gris cálido" pulida y microgranallada creada por Hublot para SORAI para capturar el color distintivo de la piel de un rinoceronte y vista por primera vez en el Big Bang Unico SORAI 2023. El reloj está equipado con una correa de tela gris y se entrega con una segunda correa de caucho negro con un llamativo patrón de camuflaje gris y beige. El reloj está equipado con el calibre de manufactura HUB6020, un tourbillon esqueletizado de cuerda manual con una reserva de potencia de cinco días. Proporciona al reloj una pantalla asimétrica que se encuentra suspendida entre dos cristales de zafiro y que equilibra delicadamente una visualización de la hora a las 3 en punto y un indicador de reserva de marcha entre las 8 y las 9 en punto. El Spirit of Big Bang SORAI estará limitado a 30 ejemplares.

La ambición de Hublot es aprovechar su alcance global y este nuevo reloj para iniciar conversaciones fundamentales sobre los rinocerontes y las cuestiones medioambientales, e inspirar a una nueva generación de conservacionistas. Al estar unidos por el cambio y aprovechar el impacto del colectivo, Hublot cree que juntos podemos forjar un camino hacia un futuro mejor.

