COMUNICADO: HubSpot se compromete a crear 450 nuevos puestos de trabajo en Irlanda y anuncia sus nuevas oficinas 'HubSpot House' (2)

-- Cinco cocinas con vajillas reutilizables (nada de plástico de un único uso) y una barra de café de auto servicio -- Una sección dedicada a las incorporaciones laborables con dos aulas de formación -- Estudio para la grabación de podcasts -- Terraza situada en la azotea -- Zona de experiencia de candidatos con zona de recargo privada -- Esquina infantil para cuando los niños estén de visita en HubSpot -- Una 'Culture House' (Casa de Cultura) ubicada en un edificio georgiano protegido que incluye una zona de yoga y relajación, biblioteca y un espacio para ensayos de música

Acerca de HubSpotHubSpot es una de las principales plataformas de crecimiento. Desde 2006, HubSpot tiene como misión hacer del mundo un lugar más acorde con el marketing de atracción. Actualmente, más de 73400 clientes en más de 120 países utilizan los premiados software, servicios y soporte de HubSpot para cambiar la manera en que atraen, interactúan y encantan a los clientes. Formado por Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, y un potente CRM gratis, HubSpot da a las empresas las herramientas necesarias para crecer. En 2020, HubSpot fue seleccionada como el Mejor Sitio para Trabajar en Glassdoor, y ha sido reconocida por Great Place to Work, Fortune, Entrepreneur, Inc., The Boston Globe y otros. La empresa tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y tiene oficinas en Dublín, Irlanda; Singapur; Sídney, Australia; Tokio, Japón; Berlín, Alemania; Bogotá, Colombia; París, Francia; y Portsmouth, New Hampshire.

