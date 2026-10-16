HUDISA participará en SIAL PARIS 2026: innovación y calidad en frutos rojos desde el corazón de Huelva

Imagen de la feria en la pasada edición - Sial

(Información remitida por la empresa firmante)

HUDISA, empresa líder en el sur de Europa en el procesado de frutos rojos, asistirá a la próxima edición de SIAL París 2026, la feria agroalimentaria más importante de Europa y una de las citas internacionales de referencia para el sector. En la edición 2024 fueron 7.500 expositores, más de 400.000 productos expuestos, más de 285.000 visitantes de unos 205 países. Para 2026 se anuncian más de 7.000 expositores de 127 países. Se estima un potencial de más de 50 mil millones de euros en poder de compra

Huelva, 16 de octubre de 2026.- Y es que cada dos años, productores, importadores, compradores y minoristas de todo el mundo se reúnen en la capital francesa durante cinco días para descubrir las últimas tendencias y avances del mercado alimentario global. SIAL París representa un punto de encuentro clave para la innovación, la sostenibilidad y las nuevas formas de consumo, convirtiéndose en un escaparate excepcional tanto para los expositores como para los asistentes profesionales del sector.



HUDISA también estará presente. Nacida de la unión de 19 de las cooperativas productoras de frutos rojos más importantes de la zona, integrando de manera vertical la producción y transformación de la fruta industrial, ha logrado una posición de liderazgo en el sector, procesando y comercializando purés, concentrados y fruta congelada de fresa, frambuesa, mora y arándano.



Con una capacidad de producción de más de 20 millones de kilos al año y una capacidad diaria de procesado de 350.000 kilos, HUDISA exporta actualmente a más de 30 países en los cinco continentes, con mercados principales en Portugal, Italia, Bélgica, Países Bajos, Serbia, Canadá y Reino Unido, entre otros.



Como afirma Joaquín Malagón, CEO de Hudisa, "SIAL es el punto de encuentro más importante del sector agroalimentario europeo, y para HUDISA es esencial estar presente mostrando la fuerza y la calidad del sector de los frutos rojos de Huelva".



Compromiso con la calidad y la frescura

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los profesionales de la industria es el modelo de calidad integral desarrollado por HUDISA, que garantiza que desde la recogida del fruto en el campo hasta su llegada a las instalaciones no transcurran más de 24 horas. Durante ese proceso, la compañía aplica un exhaustivo control de calidad, asegurando que sólo se recepcionan frutos sanos, maduros y en su punto óptimo, sin restos vegetales ni cuerpos extraños, y libres de podredumbres o infecciones. La proximidad entre las zonas productoras y la planta procesadora permite conservar intactas las propiedades organolépticas y nutricionales de la fruta, lo que se traduce en productos finales de máxima calidad. Como afirma Malagón, "HUDISA llega a París con la misma filosofía que nos ha guiado desde el inicio: trabajar por la excelencia, desde el origen hasta el cliente final".



Estar presente en SIAL Paris 2026 representa una inversión estratégica: alta visibilidad internacional, encuentros comerciales muy cualificados, alta concentración de compradores/decision-makers, y una plataforma donde HUDISA puede presentar su oferta global de frutos rojos procesados con alcance mundial



La participación en SIAL París 2026 supone para HUDISA una oportunidad estratégica para reforzar su posición como referente internacional en el sector de los frutos rojos procesados. La feria permitirá a la empresa presentar su porfolio de productos y sus innovaciones en procesos sostenibles, así como establecer nuevas alianzas comerciales y explorar oportunidades de expansión en mercados emergentes. "Nuestra participación -comenta Joaquín Malagón- refuerza nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización de un producto que representa lo mejor del campo onubense".



Sobre HUDISA

HUDISA procesa y comercializa purés, concentrados y fruta congelada en tres líneas de producto: Convencional, Babyfood y Orgánica. Actualmente es líder en el sur de Europa en volumen de frutos rojos procesados, con presencia en más de 30 países y los cinco continentes.

Contacto

Nombre contacto: Alicia Huidobro

Descripción contacto: Quintagama Comunicacion

Teléfono de contacto: 629647315



