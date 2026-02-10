Hudisa refuerza su compromiso con la sostenibilidad e innovación en Biofach 2026

Hudisa - Hudisa

Una edición más, Hudisa llega a la feria mundial de alimentación orgánica de referencia en el sector para presentar sus avances en el desarrollo de su línea Bio, en plena expansión, así como las iniciativas que está implementando para hacer que su actividad sea cada vez más respetuosa con el entorno

Madrid, 10 de febrero de 2026.- Núremberg volverá a convertirse del 10 al 13 de febrero en el epicentro mundial de la alimentación orgánica, la sostenibilidad y la innovación con una nueva edición de BIOFACH, el mayor encuentro internacional del sector ecológico. Miles de empresas, profesionales y expertos se reunirán para mostrar las últimas tendencias y desarrollos que están definiendo el futuro de los alimentos orgánicos.



Entre los protagonistas de esta cita estará Hudisa, la empresa líder del sur de Europa en el procesado de frutos rojos, que participará activamente en esta edición reafirmando su apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la innovación industrial. La compañía presentará sus avances en el desarrollo de su línea Bio, en plena expansión, así como las iniciativas que está implementando para hacer que su actividad sea cada vez más respetuosa con el entorno.



Hudisa nace del esfuerzo y la visión compartida de 19 cooperativas productoras de frutos rojos de Huelva, la mayor zona productora de Europa. Esta integración vertical les ha permitido transformar la fruta de industria de manera eficiente y sostenible, consolidándose como un referente de calidad y compromiso ambiental.



Con más de 6.000 m de instalaciones situadas estratégicamente en el corazón de la provincia onubense, Hudisa garantiza la llegada del fruto en óptimas condiciones desde el campo hasta la planta de procesado. Sus modernas líneas de concentrado, envasado aséptico y congelado aseguran la máxima conservación de las cualidades organolépticas del producto, con una capacidad diaria de producción que alcanza las 350 toneladas.



La empresa procesa y comercializa purés, concentrados y fruta congelada de fresa, frambuesa, mora y arándano, abarcando tres líneas de producto: Convencional, Babyfood y Bio. Con un potencial productivo superior a 20 millones de kilos anuales, Hudisa continúa fortaleciendo su liderazgo en el mercado europeo y su compromiso con el desarrollo sostenible.



Tal y como afirma Joaquín Malagón, CEO de Hudisa, "BIOFACH es mucho más que una feria; es el gran punto de encuentro internacional donde se define hacia dónde camina la alimentación del futuro. Para Hudisa, estar aquí significa reafirmar el compromiso con la sostenibilidad y la innovación en un mercado cada vez más consciente y exigente".



BIOFACH 2026: innovación, conocimiento y conexión global

BIOFACH es el punto de encuentro anual imprescindible para todas las empresas de la cadena de valor de los alimentos orgánicos: desde la producción y transformación hasta la distribución y el comercio internacional. El evento reúne a las principales marcas y a los nuevos actores del sector en un entorno que favorece el intercambio de experiencias, la creación de sinergias y la promoción de productos innovadores.



"Participar en BIOFACH 2026 es esencial", —afirma Malagón— para fortalecer alianzas internacionales y dar a conocer la excelencia de los frutos rojos de Huelva, una de las zonas más fértiles y sostenibles de Europa".



Durante cuatro días, la feria ofrecerá un amplio programa de actividades, presentaciones y conferencias dentro del Congreso BIOFACH, donde se abordarán temas clave como la evolución del consumo, las técnicas agrícolas sostenibles y los desafíos regulatorios que marcarán el futuro del sector.



Además, BIOFACH se consolida como una plataforma estratégica de relaciones públicas y networking, al reunir a más de 400 medios internacionales de más de 20 países, lo que convierte la cita en una oportunidad única para fortalecer la visibilidad de las marcas y establecer alianzas globales.



En este contexto, Hudisa aprovechará su participación para presentar su gama de productos orgánicos y compartir su experiencia en la integración de prácticas sostenibles dentro de la industria agroalimentaria, reafirmando así su papel como motor de innovación y desarrollo responsable en el sector de los frutos rojos.

