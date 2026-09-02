(Información remitida por la empresa firmante)

-HUMAIN colabora con Compal para impulsar la expansión de la IA de la nube al borde, presentando su alianza en LEAP 2026

RIYADH, Arabia Saudí, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la inteligencia artificial se expande rápidamente más allá de la computación en la nube centralizada hacia aplicaciones del mundo real, HUMAIN ha seleccionado a Compal Electronics (Compal; TWSE:2324) como su socio estratégico ODM a largo plazo para respaldar el desarrollo y la fabricación de su infraestructura de IA de próxima generación y plataformas de computación inteligente. Esta colaboración establece una hoja de ruta a largo plazo que abarca la infraestructura de IA en la nube, la computación perimetral, la IA física y las futuras tecnologías de computación inteligente, lo que respalda la visión de HUMAIN de desarrollar capacidades de IA para la región.

Esta alianza se presenta en LEAP 2026, donde ambas compañías demuestran su colaboración integral en IA. Refleja la ambición compartida de acelerar la adopción de la IA mediante plataformas escalables y de alto rendimiento que conectan la inteligencia en la nube con la ejecución en el borde, facilitando a gobiernos, empresas e industrias emergentes nativas de la IA.

Al abarcar todo el espectro de la IA, Compal y HUMAIN combinan una profunda experiencia en ingeniería, fabricación avanzada y recursos de la cadena de suministro global para ofrecer soluciones de IA integradas con rapidez y fiabilidad.

"La IA está pasando de la nube a todo lo que nos rodea. HUMAIN pretende liderar esta transición mediante la creación de la infraestructura, las plataformas y los sistemas inteligentes que llevan la IA de los centros de datos al mundo físico", afirmó Tareq Amin, consejero delegado de HUMAIN. "La sólida experiencia en ingeniería, la escala de fabricación y la amplia cartera de productos de Compal lo convierten en un socio ODM ideal."

Impulsando la infraestructura de IA para la era de la nube El núcleo de esta alianza reside en una hoja de ruta a largo plazo para desarrollar conjuntamente plataformas de infraestructura de IA que puedan evolucionar junto con el creciente ecosistema de IA de HUMAIN. Compal brindará soporte a HUMAIN mediante capacidades ODM escalables, lo que permitirá el desarrollo de sucesivas generaciones de servidores y plataformas de infraestructura de IA a medida que aumenten las necesidades de computación de IA. La cartera de soluciones incluye servidores de IA basados en tecnologías de computación acelerada de NVIDIA y AMD, lo que permite una implementación flexible para el entrenamiento, la inferencia y las cargas de trabajo empresariales a gran escala de IA.

Al combinar las fortalezas de Compal en diseño e integración de sistemas, ingeniería térmica y fabricación global con la visión de la plataforma de IA de HUMAIN, ambas compañías están construyendo una infraestructura optimizada para las necesidades de IA soberana.

Esta colaboración refuerza aún más el liderazgo de Compal como socio ODM de confianza, capaz de dar soporte a múltiples ecosistemas de IA y ofrecer infraestructura de alta calidad, lista para la producción y a gran escala.

Extendiendo la IA al Edge y la IA físicaMás allá del centro de datos, la colaboración se extiende a PCs con IA y la IA física utilizada en hospitales inteligentes, lo que marca un cambio hacia sistemas inteligentes que operan en entornos reales.

En el ámbito de PC con IA, HUMAIN y Compal explorarán plataformas informáticas personales de próxima generación con IA, que combinan la inteligencia en la nube con la IA integrada en el dispositivo, ofreciendo experiencias de IA seguras, eficientes y personalizadas para empresas, gobiernos y usuarios profesionales.

Un ejemplo clave es la plataforma de IA física PolyMedX de Compal, que aprovecha NVIDIA Agent-Ready Rheo Blueprint para integrar IA en el borde, sensores y automatización para las operaciones hospitalarias y la atención al paciente. PolyMedX, ya implementada en importantes instituciones médicas, demuestra cómo la IA física puede mejorar la asistencia al paciente, los flujos de trabajo clínicos y la gestión de instalaciones.

"A medida que Compal se transforma en una empresa centrada en la IA, estamos desarrollando capacidades desde la nube hasta el borde para ofrecer una gama completa de soluciones de IA", afirmó Tony Bonadero, consejero delegado de Compal Electronics. "Junto con HUMAIN, nuestro objetivo es acelerar la adopción de la IA con plataformas escalables listas para su implementación en entornos reales".

Presentación de la innovación en LEAP 2026Esta colaboración ocupa un lugar destacado en LEAP 2026, un importante evento tecnológico global que se celebra en Riad, Arabia Saudita, y que reúne a líderes de la industria, innovadores y el ecosistema tecnológico para dar forma al futuro de la transformación digital y la IA. En el evento, HUMAIN y Compal demuestran cómo la IA está transformando las industrias más allá de la computación tradicional.

Un punto clave es una demostración en vivo de IA física, que muestra cómo la IA puede conectar la inteligencia digital con entornos del mundo real. La demostración resalta las capacidades de Compal para integrar la computación de IA, las tecnologías de borde y los sistemas inteligentes para permitir aplicaciones del mundo real más eficientes y con mayor capacidad de respuesta.

Acerca de CompalFundada en 1984, Compal Electronics es una empresa incluida en la lista Forbes Global 2000 y uno de los principales fabricantes de diseño original (ODM) del mundo, que ofrece soluciones tecnológicas innovadoras en servidores de IA, PC con IA, computación perimetral, atención médica inteligente, electrónica automotriz y dispositivos inteligentes. Con una amplia experiencia en ingeniería y capacidades de fabricación globales, Compal se asocia con empresas tecnológicas líderes para acelerar la comercialización de soluciones de IA de próxima generación. Para obtener más información, visite https://www.compal.com

Acerca de HUMAINHUMAIN, una empresa PIF, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas clave: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluyendo algunos de los modelos de lenguaje árabe más avanzados del mundo, desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan un profundo conocimiento del sector con una ejecución práctica.

El modelo integral de HUMAIN atiende tanto a organizaciones del sector público como del privado, generando valor en diversas industrias, impulsando la transformación digital y fortaleciendo las capacidades mediante la colaboración entre humanos e IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para cada sector y una misión central centrada en el desarrollo de propiedad intelectual y el liderazgo global en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. Las empresas no asumen ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

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