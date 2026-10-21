HUMAN IA AEC abre plazas gratuitas para impulsar el talento AEC iberoamericano con formación práctica - KINEDRIK

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2026.-

Del 26 de octubre al 6 de noviembre, el bootcamp online propone aplicar la IA a un proyecto de ingeniería o arquitectura y presentar un portafolio con los resultados. El encuentro traslada el enfoque práctico de IA que KINEDRIK integra en sus másteres.

KINEDRIK abre la inscripción a HUMAN IA AEC, un bootcamp online y gratuito dirigido a ingenieros, arquitectos y estudiantes del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC) de España y Latinoamérica. Durante dos semanas, los participantes trabajarán con IA sobre un proyecto, documento o tarea de su especialidad, con tres retos de aprendizaje y un portafolio final para mostrar lo realizado.

El programa se celebrará del 26 de octubre al 6 de noviembre. Las sesiones en directo tendrán lugar de 19:00 a 20:00 h de Madrid, de 13:00 a 14:00 h de Colombia/Perú, y quedarán grabadas. La inscripción es gratuita en la web HUMAN IA AEC.

Un proyecto propio como punto de partida

HUMAN IA regresa con un formato centrado en la práctica. Está pensado tanto para quienes utilizan la IA en tareas básicas como para quienes ya la aplican en su trabajo y quieren mejorar su criterio sobre qué delegar y cómo revisar los resultados.

Los participantes montarán asistentes, abordarán tareas de su área y automatizarán una actividad repetitiva de su especialidad. El programa incluye retos como auditar un entregable realizado con IA antes de firmarlo. El objetivo es que puedan explicar qué han resuelto y justificar las decisiones adoptadas.

“En la primera edición de HUMAN IA hablamos de lo que la IA puede hacer por nuestro sector. Esta vez queremos que cada ingeniero lo compruebe sobre su propio trabajo: que llegue con un proyecto y se vaya con algo que pueda enseñar y defender”, afirma Ricardo Carramiñana, fundador y CEO de KINEDRIK.

IA aplicada al proyecto y al desarrollo profesional

HUMAN IA AEC propone integrar la IA en el trabajo cotidiano de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. A partir de un proyecto propio, los participantes trabajarán en la automatización de procesos, el análisis de datos y la generación de documentación técnica, con el objetivo de producir entregables profesionales y medibles.

El programa conecta esa aplicación con el desarrollo profesional: los resultados del trabajo servirán para construir un portafolio que permita mostrar cómo se ha utilizado la IA y qué valor aporta al proyecto. Las sesiones en directo se combinan con contenidos y retos para avanzar al propio ritmo.

La segunda mitad de HUMAN IA AEC pondrá el foco en la empleabilidad y la conexión con el sector. Los participantes podrán escuchar qué buscan quienes contratan perfiles de arquitectura, ingeniería y construcción, y conocer qué capacidades valoran en un entorno profesional que incorpora la IA. El trabajo realizado durante el bootcamp servirá de base para presentar un portafolio con evidencias de su aplicación a proyectos concretos.

El enfoque de los másteres llevado a la práctica

El bootcamp permite conocer el principio que guía la integración de IA en los másteres de KINEDRIK: partir del método técnico, aplicar la tecnología al trabajo de la especialidad y demostrar lo aprendido en un proyecto. En los másteres, este enfoque se concreta en entre 7 y 13 capacidades de IA por programa, que el alumno aplica en su Trabajo Fin de Máster.

Cómo inscribirse

El programa cuenta con cinco áreas de especialización: BIM y Arquitectura; Infraestructuras, Agua y Territorio; Estructuras y Geotecnia; Energía e Industria; y Gestión, Dirección y Transformación Digital.

La convocatoria está abierta a las distintas especialidades y niveles de experiencia con IA. Para participar, es necesario traer un proyecto, un documento o una tarea sobre la que trabajar. Inscripción gratuita y acceso al programa en la web HUMAN IA AEC.

Sobre KINEDRIK

KINEDRIK es una institución educativa internacional de Grupo EADIC especializada en el desarrollo de talento técnico para el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Con más de 15 años de trayectoria y más de 75.000 profesionales formados en 68 países, orienta su formación a la aplicación del conocimiento en el trabajo profesional.

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