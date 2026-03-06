Humanos virtuales en todas partes: iFLYTEK lleva el servicio IA al mundo real en el MWC26

GuideX - iFLYTEK

En el stand de iFLYTEK, los humanos virtuales salen de la pantalla y entran en el mundo real

Madrid, 6 de marzo de 2026.- En el MWC26, iFLYTEK presentó una línea integral de tecnologías de humanos virtuales, que atrajeron un gran interés en todo el recinto ferial. Impulsados por la infraestructura de IA integrada de iFLYTEK, los humanos virtuales ahora pueden percibir, moverse, interactuar y servir en el mundo real.



GuideX: un ciclo de servicio completo

La pieza central de la exhibición es GuideX, la solución de humano virtual inteligente de iFLYTEK para entornos públicos de alto tráfico.



En un aeropuerto, por ejemplo, GuideX gestiona todo el flujo de servicio al pasajero en una única terminal: desde el saludo y la respuesta a preguntas hasta la asistencia en el check-in y la guía hacia la puerta de embarque. En lugar de depender de quioscos o mostradores de servicio separados, integra estas funciones en una sola interfaz, optimizando la experiencia del pasajero y mejorando la eficiencia operativa.



El sistema admite interacción multimodal, incluyendo voz, tacto, gestos y reconocimiento visual. Comprende preguntas habladas, interpreta las señales del usuario y responde de manera natural, funcionando como un centro de servicio inteligente en lugar de un simple avatar parlante.



GuideX opera como asistente de servicio 24/7 en entornos públicos concurridos. Más allá de los aeropuertos, también está diseñado para una amplia gama de entornos de servicio, incluyendo estaciones de tren, hoteles, centros comerciales, recintos feriales y centros de mando.



Extendiendo el servicio en movimiento

Complementando los terminales fijos, iFLYTEK también presenta su Humano Digital Móvil. Combina la interacción multimodal con navegación autónoma que evita obstáculos, siendo adecuado para entornos que requieren movilidad, como salas de exposiciones, museos y campus corporativos. Al desplazarse junto a los visitantes y ofrecer explicaciones contextuales en tiempo real, el sistema extiende los servicios de humano virtual desde puntos de contacto estáticos a espacios dinámicos.



Identidad digital personal: OmniAvatar

iFLYTEK también muestra OmniAvatar, una plataforma de creación de humanos virtuales que permite la clonación rápida de voz y apariencia para avatares de servicio personalizados y presentadores digitales.



En colaboración con la Federación de Personas con Discapacidad de China, ha ayudado a personas que han perdido la voz o la movilidad a crear avatares personalizados y voces sintéticas. También puede crear gemelos digitales para profesionales de medios y creadores de contenido, permitiendo la creación de presentadores virtuales personalizados para la generación de propiedad intelectual.



Inteligencia incorporada: iFLYTEK Guide01

Otro punto destacado es iFLYTEK Guide01, un robot de servicio con IA incorporada que ha atraído multitudes con sus animadas demostraciones de baile en el lugar. Con movilidad flexible y capacidades de percepción de IA integradas, Guide01 dota a la IA de una presencia física tangible en entornos del mundo real.



"Nuestras tecnologías de humano virtual están construidas para integrarse en escenarios de servicio reales en todas las industrias", declaró Vincent Zhan, vicepresidente de iFLYTEK. "Ayudan a las organizaciones a ofrecer servicios eficientes, al mismo tiempo que hacen que la interacción humano-IA sea más natural y accesible en el trabajo y la vida cotidianos".



iFLYTEK exhibe sus soluciones de humano virtual e inteligencia incorporada del 2 al 5 de marzo en el Hall 4, stand B20. Los visitantes también pueden explorar la infraestructura de IA y las tecnologías de traducción de IA de la compañía en exhibición en el stand.



Más información en https://bit.ly/406mi7F.

