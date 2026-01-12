Humedad y cal; los dos grandes enemigos silenciosos de las viviendas - Humix

Madrid, 12 de enero.- La humedad estructural y la acumulación de cal son dos de los problemas más habituales en viviendas y edificios residenciales. Aunque actúan de forma distinta, ambos provocan deterioro progresivo en los inmuebles, incrementan los costes de mantenimiento y reducen el confort en los espacios habitados. Frente a estas patologías, tecnologías como Humix y Cal-X ofrecen soluciones no invasivas que actúan directamente sobre el origen del problema. Mientras Humix elimina la humedad por capilaridad desde el interior de los muros, Cal-X reduce los efectos de la cal en las instalaciones de agua, protegiendo tuberías, electrodomésticos y sistemas térmicos sin necesidad de productos químicos ni obras.

Dos problemas estructurales, un mismo enfoque tecnológico

La humedad por capilaridad mantiene los muros constantemente húmedos, favoreciendo la aparición de moho, salitre y deterioro de materiales. Por su parte, la cal se acumula en las conducciones y equipos, reduciendo su eficiencia y acortando su vida útil. En ambos casos, las soluciones tradicionales suelen implicar obras invasivas o intervenciones periódicas poco duraderas.

Las tecnologías aplicadas por Humix y Cal-X comparten un enfoque común: funcionamiento continuo, intervención mínima y respeto por la estructura del edificio.

Protección integral del hogar y del edificio

La combinación de soluciones frente a la humedad y la cal permite mejorar la conservación del inmueble, reducir incidencias recurrentes y crear espacios más confortables y saludables. Esta tendencia hacia soluciones no invasivas refleja un cambio en la forma de entender el mantenimiento residencial, priorizando la prevención y la eficiencia a largo plazo.

