La humedad estructural, un problema silencioso que afecta a la salud en viviendas y edificios

Madrid, 19 de diciembre.- La presencia de humedad en viviendas y edificios no solo provoca daños visibles en paredes y techos, sino que también puede tener un impacto directo en la salud de las personas. Manchas persistentes, olor a humedad y paredes mojadas suelen ser señales de un problema estructural que, con el tiempo, favorece la aparición de moho, ácaros y microorganismos perjudiciales para el bienestar interior.

Especialistas en edificación advierten de que la humedad por capilaridad, procedente del subsuelo, es una de las causas más frecuentes de este tipo de patologías. Al ascender por los muros, mantiene las paredes constantemente húmedas, creando un entorno propicio para la proliferación de agentes que pueden agravar problemas respiratorios, alergias y molestias crónicas, especialmente en niños, personas mayores y colectivos sensibles.

Un riesgo invisible que se mantiene en el tiempo

A diferencia de otros tipos de humedad más puntuales, la capilaridad actúa de forma continua mientras exista contacto con el terreno. Esto provoca que muchas viviendas convivan durante años con niveles elevados de humedad sin una solución definitiva, recurriendo a pinturas, parches o sistemas temporales que no actúan sobre el origen del problema.

En edificios residenciales, comunidades de vecinos y zonas comunes, esta situación se traduce además en un deterioro progresivo de los materiales, pérdida de confort y un aumento de las incidencias relacionadas con la salubridad de los espacios.

Mejorar la salud empieza por resolver la humedad

Frente a este escenario, Humix ha desarrollado una tecnología específica para eliminar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras, actuando directamente desde el interior de los muros. El sistema bloquea el ascenso de la humedad y favorece el secado natural de las paredes, contribuyendo a recuperar un ambiente interior más seco y saludable.

La tecnología de Humix se aplica en viviendas particulares, comunidades de vecinos, edificios públicos y espacios colectivos, con numerosos casos de éxito en los que se ha logrado reducir de forma progresiva la humedad estructural y mejorar las condiciones de habitabilidad.

Eliminar la humedad estructural no solo supone proteger la estructura del edificio, sino también mejorar la calidad del aire y el bienestar de quienes habitan los espacios. La experiencia acumulada en distintos tipos de inmuebles demuestra que actuar sobre el origen del problema es clave para evitar que la humedad siga afectando a la salud a largo plazo.

Con este enfoque, Humix se consolida como una alternativa no invasiva para abordar una de las patologías más extendidas y menos visibles en el parque residencial.

