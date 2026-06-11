Humix alerta sobre la humedad capilar oculta tras el olor a cerrado en viviendas vacacionales

Humix ya arreglado - Humix

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada verano se repite la misma situación en miles de hogares: los propietarios abren la puerta de su segunda residencia tras meses de ausencia y se encuentran con ese ambiente característico de vivienda cerrada. Olor cargado, sensación de frío húmedo pese al calor exterior, manchas oscuras en alguna pared del baño. Lo habitual es airear y esperar a que pase. Pero no siempre pasa

Madrid, 11 de junio de 2026.- Humix, empresa especializada en el tratamiento de la humedad por capilaridad, advierte de que este patrón se repite cada temporada en viviendas de zonas costeras, rurales y de interior. Meses sin ventilación, sin actividad, con cambios de temperatura constantes y, en muchos casos, con una humedad estructural que ha seguido avanzando sin que nadie lo notara.



El verano no elimina lo que viene del subsuelo

Existe la creencia de que las altas temperaturas acaban con la humedad acumulada durante el invierno. En casos superficiales puede haber cierta mejora, pero cuando el origen del problema es la capilaridad —el agua que asciende desde el subsuelo a través de los muros— la temperatura exterior tiene escasa incidencia. El proceso continúa activo durante todo el año.



Esto explica que haya viviendas con paredes húmedas y olor persistente incluso en pleno agosto. No se trata de falta de ventilación, sino de un foco que está en la estructura del edificio, no en el aire interior.



Un problema que también afecta a la salud

Más allá del confort, los ambientes con exceso de humedad favorecen la proliferación de moho y hongos. Diversos estudios han documentado su relación con problemas respiratorios, alergias e irritaciones, especialmente en personas con sensibilidad previa. En viviendas que permanecen cerradas durante meses, estas condiciones se agravan al no existir renovación del aire que limite su desarrollo.



Soluciones definitivas frente a parches temporales

Cada vez más propietarios optan por identificar el origen real del problema en lugar de limitarse a tratarlo superficialmente cada temporada. En ese contexto, Humix ha crecido hasta superar las 27.000 instalaciones, con presencia en mercados como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Portugal, Canadá y varios países de Latinoamérica.



El sistema actúa sobre la causa de la humedad capilar, bloqueando el ascenso del agua y favoreciendo el secado progresivo de los muros. La instalación no requiere obras ni perforaciones y permite el uso normal de la vivienda durante el proceso. Antes de cada intervención se realiza un estudio técnico para confirmar que el sistema es adecuado, y posteriormente los técnicos efectúan nuevas mediciones para verificar la evolución. La garantía alcanza los 30 años, con devolución del importe si el sistema no funciona según lo previsto.



La compañía trabaja también con comunidades de propietarios, edificios históricos e iglesias, donde la preservación de la estructura original descarta cualquier tipo de intervención invasiva. En todos los casos, el objetivo es el mismo: actuar sobre el origen del problema y no únicamente sobre sus consecuencias visibles.

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