Humix alerta que la humedad en viviendas se asocia cada vez más a alergias y problemas respiratorios

Madrid, 30 de diciembre 2025.- La relación entre la humedad estructural y los problemas de salud es cada vez más evidente en viviendas y edificios residenciales. Alergias, molestias respiratorias y una mala calidad del aire interior son algunas de las consecuencias de convivir con muros permanentemente húmedos, una situación más común de lo que parece en el parque residencial español

La humedad persistente en viviendas y edificios no solo provoca daños visibles en paredes y techos, sino que también se ha convertido en un factor cada vez más asociado a problemas de salud como alergias, irritaciones respiratorias y molestias crónicas. La presencia continuada de humedad favorece la aparición de moho, ácaros y microorganismos que deterioran la calidad del aire interior y afectan especialmente a personas con alergias, asma o sensibilidad respiratoria.



Especialistas en edificación y salud ambiental coinciden en que la humedad estructural, en especial la causada por capilaridad, mantiene los muros constantemente húmedos al absorber el agua del subsuelo. Esta situación crea un entorno propicio para la proliferación de agentes que pueden desencadenar estornudos, picor de ojos, congestión nasal, tos persistente y sensación de aire cargado dentro del hogar.



Un problema silencioso que se prolonga en el tiempo

A diferencia de filtraciones puntuales, la humedad por capilaridad actúa de forma continua mientras exista contacto con el terreno. Esto provoca que muchas viviendas convivan durante años con un ambiente húmedo sin ser conscientes de su impacto en la salud. Las soluciones superficiales, como pinturas o deshumidificadores, pueden aliviar los síntomas de forma temporal, pero no eliminan el origen del problema.



En comunidades de vecinos y edificios residenciales, esta situación se traduce además en un deterioro progresivo de los materiales, mayor frecuencia de quejas vecinales y un aumento de los costes de mantenimiento.



Eliminar la humedad para mejorar la calidad del aire interior

Frente a este escenario, Humix ofrece una solución tecnológica diseñada para eliminar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras, actuando directamente desde el interior de los muros. El sistema bloquea el ascenso de la humedad y favorece el secado natural de las paredes, contribuyendo a reducir la aparición de moho y a mejorar la calidad del aire en los espacios interiores.



La tecnología de Humix se aplica en viviendas particulares, comunidades de vecinos y edificios públicos, con numerosos casos de éxito en los que se ha logrado disminuir de forma progresiva la humedad estructural y mejorar el confort y la salubridad de los espacios.



Salud y vivienda, una relación directa

Eliminar la humedad estructural no solo protege la estructura del edificio, sino que también contribuye a crear ambientes más secos, saludables y confortables. Actuar sobre el origen del problema es clave para evitar que la humedad siga afectando al bienestar de las personas que habitan los espacios.



Con este enfoque, Humix se posiciona como una alternativa no invasiva para abordar una de las patologías más extendidas en el parque residencial y una de las más relacionadas con problemas de alergia y calidad del aire interior.

