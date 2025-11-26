Humix da el salto a Europa; su tecnología para eliminar la humedad sin obras llega a Portugal e Italia - Humix

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

La tecnología española que está transformando la forma de combatir la humedad estructural cruza fronteras. Humix inicia su expansión internacional y desembarca en Portugal eItalia, dos países donde la humedad por capilaridad afecta a miles de viviendas, edificios históricos y espacios públicos cada año. Tras consolidarse en España como una de las soluciones más eficaces, limpias y sostenibles del sector, la compañía abre una nueva etapa orientada a convertirse en referente europeo en el tratamiento de la humedad sin obras.

Una solución made in Spain que conquista nuevos mercados

El sistema de Humix elimina la humedad por capilaridad mediante un proceso físico de inversión de polaridad, capaz de secar los muros desde el interior sin intervenir en la estructura del edificio. Este método, silencioso, sin obras y de bajo consumo energético, ha demostrado su eficacia en patrimonio histórico, colegios, comunidades de propietarios e instalaciones institucionales a lo largo de toda España.

La demanda creciente y los excelentes resultados obtenidos han impulsado la implantación de Humix en Portugal e Italia, países con una amplia presencia de edificios antiguos y construcciones en contacto directo con el terreno, donde la humedad ascendente representa un desafío constante.

Europa se abre a la tecnología Humix

Con esta expansión, Humix se posiciona como una alternativa imprescindible para la rehabilitación sostenible en el sur de Europa. Su solución permite proteger el valor arquitectónico, mejorar la salubridad interior y evitar intervenciones invasivas, algo clave en mercados donde el respeto al patrimonio y la eficiencia energética son prioridades.

El salto internacional refuerza la visión de la compañía: llevar a Europa una tecnología capaz de resolver la humedad estructural sin obras, sin químicos y sin alterar la identidad de los edificios.

