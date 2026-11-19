Humix lanza Humix Store - Humix Store

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, que ya supera los 30.000 dispositivos instalados, presenta en España un modelo de franquicia que permite empezar a trabajar sin invertir desde el primer día en una tienda física

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- Empezar un negocio no siempre tiene que significar alquilar un local, hacer una reforma y asumir gastos antes de conseguir el primer cliente. Esa es la idea con la que Humix, empresa especializada en soluciones contra la humedad, presenta Humix Store, su nuevo modelo de franquicia en España.



La propuesta es sencilla: comenzar a trabajar sin tienda física, conocer el mercado de cada zona y abrir un establecimiento cuando el negocio ya haya demostrado que funciona.



Con más de 30.000 dispositivos instalados, según datos de la compañía, Humix da así un paso más en su crecimiento y abre la puerta a emprendedores que quieran desarrollar su propio negocio en un sector que afecta a miles de viviendas cada año.



La humedad, un problema más común de lo que parece

Manchas que vuelven a aparecer, pintura que se levanta, olor a humedad o paredes que nunca terminan de secarse. Son situaciones habituales en muchas viviendas españolas y, en ocasiones, difíciles de solucionar cuando no se identifica correctamente su origen.



Los datos también reflejan la importancia del problema. Según Eurostat, en 2020 el 19,7 % de la población española vivía en viviendas con goteras, humedades o problemas de podredumbre en determinados elementos de la construcción. En la zona euro, el porcentaje fue del 16,7 % en 2021.



Humix lleva años trabajando en este ámbito con soluciones para tratar la humedad por capilaridad y la condensación. Su objetivo es identificar qué está provocando el problema y aplicar el sistema adecuado, evitando intervenciones innecesarias.



Ahora, con Humix Store, la compañía quiere acercar estas soluciones a más hogares a través de una red de profesionales que conozcan las necesidades de cada zona.



Primero los clientes, después la tienda

Una de las principales diferencias de Humix Store respecto a otras franquicias es que no exige abrir un establecimiento desde el principio.



Durante los primeros seis meses, el franquiciado puede empezar a comercializar las soluciones de Humix sin local físico. Para ello, cuenta con una web regional, herramientas para gestionar las solicitudes de los clientes, formación a través de Humix Academy y el apoyo del equipo técnico y comercial de la compañía.



La idea es que pueda centrarse en conocer su mercado, atender a los clientes y desarrollar el negocio antes de asumir los gastos de una tienda.



La segunda fase llega cuando se cumplen una serie de objetivos establecidos en el contrato, relacionados con las instalaciones realizadas, las ventas, la rentabilidad, la calidad del servicio, los contactos profesionales y la demanda de la zona.



Es entonces cuando se plantea abrir una Humix Store física, un espacio donde atender tanto a particulares como a arquitectos, administradores de fincas y profesionales de las reformas y la rehabilitación.



Además, estos establecimientos permitirán incorporar otras líneas de negocio de la compañía, como Humix Paint, su gama de pinturas para el cuidado y mantenimiento de los espacios interiores. Así, los clientes podrán encontrar tanto soluciones para tratar las humedades como productos para el acabado y mantenimiento de sus viviendas.



Un negocio que crece al ritmo de cada zona

Para Humix, uno de los puntos importantes de este modelo es que el emprendedor no tenga que realizar toda la inversión desde el primer momento.



"La humedad afecta a millones de hogares y la mayoría de las familias no sabe a quién acudir. Con más de 30.000 dispositivos instalados, sabemos que la demanda existe. Con Humix Store, el franquiciado empieza vendiendo desde el primer mes y abre su tienda cuando los datos le dan la razón. No vendemos una franquicia: ayudamos a abrir un mercado", explica Enrique Gascó, CEO de Humix.



El modelo está pensado especialmente para personas con experiencia comercial, empresarios y profesionales relacionados con el mundo de las reformas, la construcción o la rehabilitación de viviendas.



Los franquiciados contarán con el respaldo de Humix tanto en la captación de clientes como en la formación, la gestión comercial y el asesoramiento técnico, aspectos especialmente importantes en un sector en el que cada problema de humedad requiere un diagnóstico previo.



Humix Store busca sus primeros franquiciados en España

Humix ya ha abierto el proceso de selección de sus primeros franquiciados en España, con especial interés en capitales de provincia y zonas donde existe una mayor demanda de soluciones contra la humedad.



Las franquicias se asignarán por territorios y los candidatos seleccionados podrán participar en una jornada de selección en Madrid para conocer con más detalle el funcionamiento del negocio.



Con Humix Store, la compañía apuesta por una forma diferente de crecer: empezar por los clientes, comprobar que el negocio funciona y dar el siguiente paso cuando el mercado esté preparado.



Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre el modelo de franquicia y el proceso de selección en la web de Humix Store.



Sobre Humix

Humix es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para tratar problemas de humedad en viviendas y edificios. Cuenta con sistemas para la humedad por capilaridad, soluciones de ventilación descentralizada para la condensación y Humix Paint, su línea de pinturas para el cuidado de los espacios interiores.



Con más de 30.000 dispositivos instalados, según datos de la compañía, Humix sigue ampliando su presencia en España y acercando sus soluciones tanto a particulares como a profesionales del sector.

Contacto

Nombre contacto: Enrique

Descripción contacto: Humix Store

Teléfono de contacto: 674 851 089