Humix supera las 20.000 instalaciones y se expande a nivel internacional

Equipo instalado en Tenerife - Humix

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras superar las 20.000 instalaciones, Humix consolida su crecimiento tanto a nivel nacional como internacional, con presencia en varios países y proyectos en viviendas, comunidades y edificios históricos. La compañía refuerza así su posicionamiento en el tratamiento de la humedad por capilaridad sin necesidad de obras

Madrid, 15 de abril de 2026.- La humedad por capilaridad sigue siendo uno de los problemas más habituales en viviendas, especialmente en plantas bajas o edificios en contacto directo con el terreno. Manchas en las paredes, pintura deteriorada, olor constante a humedad y sensación de ambiente cargado son algunos de los síntomas más frecuentes.



A pesar de ello, muchas viviendas siguen conviviendo con este problema durante años sin una solución definitiva. En este contexto, cada vez más propietarios están optando por soluciones que actúan directamente sobre el origen de la humedad.



Actualmente, el sistema Humix ha superado las 20.000 instalaciones, consolidándose como una de las soluciones más extendidas para eliminar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras.



Un problema global que afecta a todo tipo de edificaciones

La humedad por capilaridad no es un problema aislado. Se trata de una patología presente en viviendas de todo el mundo, pero también en edificios históricos y construcciones con alto valor arquitectónico.



Este fenómeno se produce cuando el agua del subsuelo asciende por los materiales del muro, manteniendo las paredes húmedas de forma constante.



Sus efectos son conocidos:



• deterioro progresivo de los materiales



• aparición de manchas y moho



• empeoramiento del ambiente interior



• problemas recurrentes que vuelven una y otra vez



Durante años, muchas soluciones han intentado paliar el problema sin abordar su causa real.



Más de 20.000 instalaciones en viviendas, comunidades y patrimonio

Con más de 20.000 equipos instalados, Humix ha acumulado experiencia en una gran variedad de entornos:



• viviendas particulares



• comunidades de vecinos



• locales comerciales



• parkings y grandes superficies



• edificios históricos y bienes patrimoniales



En este último ámbito, la intervención sobre iglesias y edificios de valor histórico requiere soluciones especialmente respetuosas, donde evitar obras invasivas es clave para preservar la estructura original.



Expansión internacional: una solución que cruza fronteras

El crecimiento de Humix no se limita al mercado nacional. En los últimos años, la compañía ha llevado su tecnología a distintos países, respondiendo a una demanda creciente a nivel global.



Actualmente, Humix está presente en:



• Reino Unido



• Canadá



• Portugal



• Francia



• Turquía



• países de Latinoamérica



Esta expansión confirma que la humedad por capilaridad es un problema común en múltiples regiones y que las soluciones eficaces tienen recorrido internacional.



Interés creciente del sector de la construcción

El avance de este tipo de soluciones también se refleja en el interés del sector profesional.



En los últimos meses, diversas constructoras han contactado con Humix para incorporar este sistema en sus proyectos, especialmente en edificios donde la humedad estructural puede generar problemas a medio y largo plazo.



Esto marca un cambio de tendencia: no solo se busca reparar, sino también prevenir.



Una solución sin obras para todo tipo de edificios

El sistema Humix actúa bloqueando el ascenso de la humedad desde el subsuelo, permitiendo que los muros comiencen a secarse de forma progresiva.



A diferencia de otros métodos, no requiere:



• obras



• perforaciones



• productos químicos



Esto lo convierte en una opción especialmente interesante tanto para viviendas como para edificios históricos, donde cualquier intervención debe ser lo menos invasiva posible.



Además, el sistema cuenta con hasta 30 años de garantía y se realizan mediciones posteriores para comprobar la evolución del secado.



De un problema común a una solución consolidada

La humedad por capilaridad sigue siendo una de las patologías más extendidas en la edificación. Sin embargo, cada vez más propietarios, profesionales y entidades optan por soluciones que actúan sobre el origen del problema.



Superar las 20.000 instalaciones, su presencia internacional y su aplicación en patrimonio histórico reflejan no solo la dimensión del problema, sino también la evolución en la forma de abordarlo.



¿Se tiene humedad en la vivienda o edificio?

Si en el inmueble aparecen:



• manchas en las paredes



• olor a humedad



• pintura deteriorada



• humedad en zonas bajas o muros en contacto con el terreno



es posible que se esté ante un caso de humedad por capilaridad.



Humix realiza un diagnóstico previo y solo instala el sistema cuando sabe que es la solución adecuada.

Contacto

Emisor: Humix

Nombre contacto: Enrique Gasco

Descripción contacto: Humix

Teléfono de contacto: 682 82 76 55