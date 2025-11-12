Humix, la tecnología que está salvando el patrimonio español de la humedad sin necesidad de obras

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo los muros que guardan siglos de historia, Humix trabaja de forma invisible para salvarlos del deterioro causado por la humedad. Su tecnología, ya presente en palacetes, colegios y edificios públicos, protege el patrimonio español sin necesidad de obras

Bajo los muros de palacetes, colegios y edificios históricos late un enemigo silencioso: la humedad por capilaridad. Con el paso de los años, el agua del subsuelo asciende por las paredes, debilitando cimientos, dañando revestimientos y amenazando el valor del patrimonio arquitectónico.

En respuesta a este problema, Humix ha desarrollado una tecnología pionera que elimina la humedad estructural sin necesidad de obras, respetando la integridad de los edificios y prolongando su vida útil.



Su eficacia ha llevado a la marca a ser elegida para intervenir en un palacete histórico en Baena, otro inmueble de alto valor en Sevilla, una actuación aprobada por la Junta de Extremadura, y un colegio en Madrid. Lugares donde la historia se conserva, y donde Humix actúa de forma invisible pero determinante: secando los muros desde dentro y frenando el deterioro causado por décadas de humedad.



Tecnología invisible, resultados visibles

El sistema de Humix actúa mediante un proceso físico de inversión de polaridad, que bloquea el ascenso del agua desde el terreno y favorece el secado natural de las paredes. Su instalación es rápida, limpia y sin impacto visual ni estructural, lo que lo convierte en una solución idónea para edificios catalogados, museos, iglesias, centros educativos o sedes institucionales.

Sin ruidos, sin productos químicos y con un consumo energético mínimo, esta tecnología trabaja de forma continua para devolver estabilidad y salubridad a los espacios.



Comprometidos con el patrimonio y el futuro

Humix combina innovación y respeto por el pasado. Cada proyecto representa un paso más hacia una conservación sostenible del patrimonio arquitectónico español, protegiendo tanto la estructura como la historia que alberga cada edificio.

Desde el sur hasta el centro del país, la tecnología de Humix está ayudando a que los muros que narran historia sigan en pie, libres de humedad y preparados para el futuro.

