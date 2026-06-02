Hundwell: la plataforma de bienestar canino que busca acabar con el abandono de perros en España

Hundwell, plataforma de adopción de perros en España. - hundwell.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Hundwell nace con una convicción: cada perro abandonado es un fallo que se pudo evitar antes de que ocurriera

Cada año, cerca de 170.000 perros son abandonados en España. Detrás de esa cifra no hay solo estadísticas: son miradas que esperan en jaulas.

Madrid, 2 de junio de 2026.- Hoy nace Hundwell, un proyecto que aspira a ser más que una plataforma de adopción de perros. Hundwell es un proyecto de bienestar que persigue un único resultado: reducir el abandono de perros en España.



El abandono requiere actuar sobre sus causas, no solo sobre sus consecuencias

"Hay una verdad incómoda que pocas veces se dice en voz alta", explica Javier, creador de Hundwell. "Aunque se consiga un hogar para los 170.000 perros que se abandonan este año, si no se atacan las causas de raíz, el año que viene habrá otros 170.000 perros abandonados. La adopción es necesaria y salva vidas, pero no detiene el ciclo".



Esa es la idea que sostiene todo el proyecto: para que haya menos perros en los refugios, es necesario evitar que lleguen a ellos. Para ello, Hundwell se dirige a las causas reales del abandono —problemas de conducta no resueltos, falta de educación canina, decisiones mal informadas, falta de recursos— y busca ponerles solución antes de que deriven en abandono.



Los refugios y protectoras disponen de visibilidad permanente y totalmente gratuita en la plataforma de adopción de Hundwell. Quienes dedican su vida a rescatar no deberían tener que luchar también por ser vistos.



Adopción y educación canina como pilares de la plataforma

Hundwell se construye alrededor de dos pilares: la adopción y la educación canina. La plataforma conecta a quien busca un perro con el perro que le espera, y ofrece a las familias las herramientas y los profesionales necesarios para que esa convivencia funcione de verdad y de forma duradera.



Una selección de productos y servicios con propósito

Hundwell es una herramienta para dar accesibilidad y visibilidad a un tipo muy concreto de productos y servicios: aquellos elegidos específicamente porque reducen una o más causas del abandono.



"En Hundwell no se encuentra ropa ni juguetes para perros", aclara Javier. "Si no contribuye a la solución del abandono, no se incluye. Cada profesional, cada servicio y cada recurso que aparece está porque ayuda a que un perro permanezca en su hogar".



Una comunidad previa al lanzamiento

Antes incluso de su lanzamiento, Hundwell ha reunido una comunidad de casi 20.000 seguidores en Instagram, personas comprometidas con el bienestar integral de sus perros. Es una muestra de que existe una forma distinta —más consciente y responsable— de cuidar a un perro.



Un lanzamiento en fase inicial

Hundwell acaba de iniciar su actividad. Se trata de un lanzamiento en sus primeras etapas: la oferta de profesionales y servicios disponibles es aún limitada, algo que el equipo reconoce con total transparencia.



Sobre Hundwell

Hundwell es un proyecto de bienestar canino cuyo objetivo es reducir el abandono de perros en España atacando sus causas de raíz. A través de la tecnología, facilita la adopción, impulsa la educación canina y da visibilidad a productos y servicios seleccionados por su contribución real a evitar el abandono.

Contacto

Nombre contacto: Hundwell

Descripción contacto: Hundwell

Teléfono de contacto: 651466626