HunterLab lanza Vista® L2 con un rango de medición ampliado de 710 nm

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva generación de Vista combina Essentials L2, el software de análisis de color más avanzado de su categoría, con una capacidad de procesamiento integrada mucho mayor, todo ello sin necesidad de modificar los métodos ni los accesorios existentes.

RESTON, Va., 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab, la referencia mundial en medición del color, anunció hoy Vista L2, la nueva generación de su espectrofotómetro de transmisión de color y turbidez para líquidos y sólidos transparentes y translúcidos. Vista L2 amplía el rango espectral hasta 710 nm, incorpora Essentials L2, el software de análisis de color más avanzado del sector, y aumenta la capacidad de procesamiento y almacenamiento. El resultado es una mayor capacidad para los equipos de control de calidad en bebidas, aceites comestibles, productos químicos líquidos, productos farmacéuticos, preformas de plástico translúcido y análisis medioambientales.

El rango más amplio permite distinguir con mayor precisión el color real, medido como absorbancia, de la turbidez, medida como dispersión de la luz. Esta claridad ayuda a los fabricantes a detectar la inestabilidad en etapas tempranas en productos líquidos y a evaluar la estabilidad del color con mayor confianza. El alcance de 710 nm también permite la medición de clorofila a 630, 670 y 710 nm, en consonancia con la norma AOCS Cc 13d-55, un método utilizado para controlar la oxidación y proteger la vida útil de los aceites comestibles.

"Se les exige a los equipos de calidad que realicen más mediciones, con plazos más ajustados, sin añadir instrumentos ni personal", afirmó Bob Weaver, presidente de HunterLab. "Vista L2 se diseñó para esta realidad. Amplía las capacidades de medición de un solo instrumento, utilizando los mismos métodos y accesorios que nuestros clientes ya emplean, por lo que la actualización añade funcionalidades sin interrupciones".

Vista L2 se basa en la plataforma Vista, conservando su geometría de transmisión, iluminación LED de espectro completo e interfaz de pantalla táctil. Entre sus nuevas y mejoradas características se incluyen 32 GB de almacenamiento interno, suficiente para millones de mediciones, salida HDMI para visualizar los resultados en pantallas externas y un estándar de verificación de longitud de onda integrado que garantiza un rendimiento constante. Essentials L2 se actualiza mediante una unidad flash o conexión directa a internet.

Vista L2 es el único instrumento de transmisión que aplica la Ley de Beer-Lambert con la precisión necesaria para informar el color absoluto de celdas y viales estándar. Informa automáticamente sobre aceites comestibles con longitudes de trayectoria de 5,25 pulgadas o 1 pulgada y lee el color APHA en celdas más pequeñas que las que requieren los sistemas de la competencia, lo que reduce la dependencia de costosas celdas especiales. Los soportes y placas base intercambiables, en opciones multifuncionales, de precisión y autocentrantes, permiten posicionar líquidos, viales, cubetas, preformas de plástico translúcido, películas y muestras de flujo continuo con fijaciones magnéticas y pasadores de posicionamiento para obtener resultados repetibles.

Vista L2 ya está disponible. Para obtener información adicional y solicitar demostraciones, visite: https://www.hunterlab.com/en/contact/.

Acerca de HunterLab

Fundada en 1952, HunterLab es líder mundial en soluciones para industrias de medición de color y apariencia como la alimentaria, bebidas, plásticos, química y farmacéutica. Con instrumentos utilizados en más de 75 países, HunterLab continúa impulsando la ciencia del color mediante la innovación, la precisión y la colaboración con sus clientes.

Contacto para medios:HunterLab Marketingmarketing@hunterlab.comwww.hunterlab.com

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