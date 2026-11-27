Hunter's Moon: la edición de octubre con la que Quarantine alcanza siete convocatorias - Quarantine

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre de 2026.- Durante siete días, el teléfono móvil queda fuera de una isla amurallada de Menorca y la pintura ocupa más de doce horas de cada jornada. No hay clases convencionales de técnica ni un programa que los asistentes puedan consultar de antemano. Así funciona Quarantine, el proyecto artístico fundado por el pintor Carles Gomila que, con la celebración de Hunter's Moon en octubre de 2026, ha alcanzado su séptima edición.

La continuidad de esta iniciativa supone un nuevo capítulo para una propuesta que utiliza el aislamiento y la experimentación como herramientas de trabajo creativo. Quarantine reúne a pintores que, pese a contar con conocimientos y experiencia, sienten que repiten fórmulas, evitan determinados riesgos o atraviesan un bloqueo artístico. Su planteamiento no consiste en enseñarles nuevas técnicas, sino en cuestionar las decisiones que condicionan su manera de crear.

Una antigua isla de cuarentena convertida en laboratorio artístico

El escenario forma parte de la identidad del proyecto. Quarantine se desarrolla en el Lazareto de Mahón, un recinto insular amurallado construido en el siglo XVIII para aislar a personas y mercancías ante el riesgo de enfermedades, y que ahora gestiona la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, que colabora del evento con un patrocinio. Siglos después, esa separación física del exterior adquiere una función diferente: favorecer una experiencia de concentración artística alejada de las distracciones habituales.

Cada edición dispone de un máximo de 63 plazas. Los participantes acceden mediante una solicitud y una entrevista previa, un proceso que busca valorar su disposición a afrontar la experiencia. La organización tiene un proceso de selección de los participantes en los que la técnica, aunque necesaria, no es el principal requisito.

Una vez en la isla, los asistentes afrontan una sucesión de desafíos cuyo contenido permanece reservado. El trabajo se prolonga durante más de doce horas diarias y se complementa con tres sesiones privadas de mentoría con artistas invitados vinculados a la pintura contemporánea. Los teléfonos permanecen en el alojamiento, fuera del recinto, durante las actividades.

Este formato distingue a Quarantine de los cursos basados en demostraciones y ejercicios técnicos. El objetivo declarado por la organización es que cada participante examine sus automatismos creativos, identifique decisiones que ha dejado de tomar y explore posibilidades que habitualmente descarta.

Siete ediciones y una nueva convocatoria en abril

La celebración de Hunter's Moon representa la consolidación de un calendario que contempla dos encuentros anuales, en abril y octubre. Mantener una estructura de siete días, un número limitado de participantes y un sistema de admisión individualizado permite conservar los elementos que definen el proyecto a medida que suma convocatorias.

Las experiencias compartidas por antiguos asistentes y mentores reflejan la importancia que conceden al intercambio con otros artistas. El pintor Christian Rex van Minnen, que ha participado como mentor, describe Quarantine como una experiencia especialmente significativa para quienes se encuentran bloqueados o intentan comprender mejor su identidad artística. Su valoración pone el foco en una dimensión que trasciende el trabajo individual: la convivencia con personas que afrontan inquietudes creativas semejantes.

La siguiente edición ya tiene fechas: del 12 al 18 de abril de 2027, nuevamente en el Lazareto de Mahón. Bajo el nombre de 8Ball, mantendrá el formato intensivo, la selección mediante entrevista y las sesiones de mentoría. Entre los artistas anunciados figuran Yulia Bas, Phil Hale, Soey Milk, Mu Pan, Tania Rivilis, Ben Spiers y Kent Williams.

Con siete convocatorias celebradas y una octava programada, Quarantine da continuidad a una idea poco habitual en la formación artística: dedicar una semana no a perfeccionar lo que un pintor ya sabe hacer, sino a explorar aquello que todavía no se atreve a pintar.



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