Hurley presenta la primera campaña mundial de embajadores de marca con Travis Baker como protagonista

NUEVA YORK, 28 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Hurley, la marca global de ropa y estilo de vida, y Travis Barker, el batería y productor de fama mundial, acaban de encender la mecha de la colaboración más emocionante de 2025. Prepárese, porque no se trata de una cápsula de una marca de surf al uso, sino del espíritu contracultural del sur de California.

Como primer embajador de la marca y fuerza creativa de la colección cápsula, la influencia de Barker está presente en todos los elementos de la edición limitada y de la innovadora campaña. La colección incluye camisetas y sudaderas adornadas con estampado de camuflaje, motivos de calaveras, gráficos ingleses antiguos, estampado de cuadros y mucho más; mientras que los pantalones chinos clásicos, los pantalones cortos y los monos evocan los básicos de vestuario de Barker. El surf y la natación de inspiración punk con la galardonada tecnología de boardshort de Hurley, así como accesorios como gafas de sol, calzado y sombreros completan la colección.

Un artista que no necesita presentación, la conexión de Barker con la marca Hurley abarca décadas y tiene sus raíces en una historia compartida de las escenas pop-punk y surf del sur de California. Cuando Blink-182 arrasaba en los escenarios del Warped Tour a principios de la década de 2000, Travis no sólo vestía camisetas Hurley, sino que vivía el estilo de vida cool californiano que definía la época (y el estilo) de entonces. Ahora, más de veinte años después, Hurley y Travis lo hacen oficial con la colección Hurley x Travis Barker.

Esta colaboración es especial para nosotros, ya que muestra la sinergia entre el espíritu y la emoción de Hurley en sus primeros días con lo que somos ahora como una marca establecida internacionalmente con el poder de hacer algo realmente fuerte y emocionante, explicó Joey Gabbay, consejero delegado de Bluestar Alliance, la empresa matriz de Hurley. Hurley siempre ha creído que la música y el arte son los hilos conductores que nos unen a todos, y contar con un artista legendario como Travis para crear diseños y ajustes personalizados basados en su propio estilo nos ha convencido. Buscamos la autenticidad en todo lo que hacemos, y esta colaboración es un símbolo perfecto de esa dedicación.

Rodada en su estudio de grabación y en las calles de California, la campaña capta la sinergia y la química entre Hurley y Barker. Fotografiados entre los instrumentos musicales que Barker ha utilizado para convertirse en la fuerza que es hoy en día, mezclados con sus objetos personales de colección, incluidos coches, bicicletas y motocicletas, estos detalles ponen de relieve la histórica carrera de Barker y su rebelde estilo personal, al tiempo que destacan el entusiasmo que tanto Barker como Hurley comparten por la creatividad y la innovación.

Esta colección representa todo lo que me gusta del estilo de vida que me he labrado, indicó Barker. Es tatuada y poética, caótica y precisa, una hermosa contradicción que funciona. Está hecho para gente como yo, los chicos punk, la comunidad surfera y la gente que no puede evitar crear. Me encanta la libertad que me dieron con este proceso y creo que realmente se refleja en el producto y los diseños.

La colección Hurley x Travis Barker ya está disponible en todo el mundo en hurley.com y en tiendas selectas con precios que oscilan entre los 50 y los 125 dólares. Para más información, visite https://www.hurley.com/ o siga a Hurley en Facebook, Instagram, TikTok,Threads, y X.

Para consultas de medios relacionadas con Hurley, contacte con: Caesarine Novellocnovello@bluestarall.com

Para consultas de medios de Travis Barker, contacte con:Jenni WeinmanWeinman@thecurrentco.com

ACERCA DE HURLEY

Nacida del agua, Hurley se fundó en Huntington Beach en 1999 con el principio de potenciar y alimentar la voz de la próxima generación. A través de la lente de la inclusión, Hurley se ha asociado con los mejores músicos, surfistas, skaters y muchos más, convirtiéndose en una marca global de cultura juvenil con raíces profundamente arraigadas en el estilo de vida playero. La innovación disruptiva es nuestra mezcla única de estilo y rendimiento, y ha convertido a Hurley en la referencia mundial de rendimiento tanto dentro como fuera del agua. El mundo de Hurley se puede encontrar en www.Hurley.com, y nuestro Facebook, X, TikTok, Threads e Instagram son donde se registran nuestros viajes.

ACERCA DE TRAVIS BARKER

Travis Barker es un músico y productor estadounidense que ha vendido millones de discos con sus bandas blink-182, Transplants, +44 y en solitario. Conocido por ser uno de los mejores baterías de todos los tiempos, Barker se ha consolidado como un batería, productor y colaborador excepcionalmente versátil en múltiples géneros musicales, como el hip-hop, el rock alternativo, el pop, el dance y el country.

ACERCA DE BLUESTAR ALLIANCE, LLC

Fundada por Joseph Gabbay y Ralph Gindi en 2006, Bluestar Alliance es una empresa global de gestión de marcas que posee, gestiona y comercializa una cartera de marcas premium de moda, estilo de vida y consumo. La cartera abarca una gama de marcas de lujo y contemporáneas, con más de 10.000 millones de dólares en ventas minoristas mundiales. La red de socios nacionales e internacionales de Bluestar Alliance ofrece la oportunidad de tomar marcas especializadas y establecidas y convertirlas en marcas de estilo de vida mundiales. La empresa gestiona una cartera de más de 500 licenciatarios y una creciente plataforma minorista de marca de más de 500 tiendas en Norteamérica, Europa, Australia, Sudamérica, Asia, Emiratos Árabes Unidos, Oriente Medio e India.

