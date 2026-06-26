Hydrosat y Kazakhstan Gharysh Sapary impulsan la inteligencia hídrica basada en satélites en Kazajistán

Inteligencia hídrica basada en satélites en Kazajistán - Hydrosat

(Información remitida por la empresa firmante)

Bélgica, 26 de junio de 2026.-

Hydrosat y la empresa espacial nacional de Kazajistán colaborarán en el desarrollo de un programa nacional de gestión digital de los recursos hídricos basado en análisis térmicos por satélite e inteligencia artificial, con potencial de expansión a toda Asia Central

Hydrosat, proveedor líder de datos satelitales de infrarrojo térmico y análisis impulsados por inteligencia artificial, y JSC "NC "Kazakhstan Gharysh Sapary" (KGS), la empresa espacial nacional de Kazajistán, han anunciado la firma de un Acuerdo de Actividades Conjuntas durante una ceremonia celebrada en Bruselas el 23 de junio de 2026. El acuerdo establece el marco para un programa de alcance nacional destinado a digitalizar la gestión de los recursos hídricos mediante análisis térmicos por satélite e inteligencia artificial, con potencial de expansión a Asia Central.



El acuerdo fue firmado en el marco de la visita de Estado del jefe de Estado de la República de Kazajistán a Bélgica. Durante la visita se suscribieron diversos acuerdos estratégicos para impulsar la inteligencia artificial, la ciencia, las infraestructuras digitales y las tecnologías espaciales, creando nuevas oportunidades para la inversión, la investigación conjunta, el despliegue tecnológico y la cooperación internacional.



En representación de Kazajistán participaron en la ceremonia de firma el viceprimer ministro y ministro de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial de la República de Kazajistán, Zhaslan Madiyev, y el ministro de Ciencia y Educación Superior de la República de Kazajistán, Sayasat Nurbek. La participación de altos representantes del Gobierno pone de manifiesto la importancia estratégica de las tecnologías espaciales y de la innovación digital dentro de las prioridades de desarrollo a largo plazo del país.



Esta colaboración, pionera en la región, combina la tecnología satelital de infrarrojo térmico y los análisis de agua y cultivos impulsados por inteligencia artificial de Hydrosat con la infraestructura geoespacial nacional de KGS. El acuerdo firmado en Bruselas allana el camino hacia una gestión sostenible del agua en Kazajistán y en toda Asia Central.



Kazajistán es uno de los principales exportadores mundiales de trigo, con más de 23 millones de hectáreas de superficie agrícola y cerca de dos millones de hectáreas de tierras de regadío concentradas en las regiones meridionales del país. La agricultura representa más del 60 % de las extracciones nacionales de agua, lo que convierte la gestión eficiente de este recurso en una prioridad estratégica. Asia Central es una de las regiones agrícolas con mayor estrés hídrico del mundo, donde el regadío sustenta millones de hectáreas de cultivo mientras afronta una creciente presión derivada del cambio climático y del envejecimiento de las infraestructuras.



Como respuesta, el Gobierno ha priorizado la modernización de los sistemas de riego, la adopción de la agricultura digital y la mejora de la gestión del agua para incrementar la productividad, la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo. Al combinar el infrarrojo térmico y los análisis impulsados por inteligencia artificial de Hydrosat con las capacidades espaciales y geoespaciales nacionales de KGS y los datos de Copernicus Sentinel, el programa proporcionará a Kazajistán y a sus socios regionales mediciones estandarizadas y verificables que permitirán una asignación más inteligente del agua, una gestión más sólida de los recursos y sistemas agrícolas más resilientes.



"Este acuerdo representa un paso importante para llevar inteligencia hídrica coherente y a escala de parcela a una de las regiones agrícolas más estratégicas del mundo", afirmó Pieter Fossel, director ejecutivo de Hydrosat. "Al combinar nuestra tecnología con las capacidades espaciales nacionales y la experiencia geoespacial de KGS, estamos ayudando a Kazajistán y a sus socios regionales a pasar de las estimaciones a mediciones estandarizadas y verificables, lo que permitirá una asignación más inteligente del agua, una mejor gobernanza de los recursos y sistemas agrícolas más resilientes a largo plazo".



La colaboración está diseñada para su despliegue operativo a gran escala, sentando las bases para la adopción nacional de la inteligencia hídrica derivada de satélites. El programa medirá la evapotranspiración real a nivel de parcela, evaluará el uso del agua destinado al riego, estimará la humedad del suelo, detectará el estrés hídrico de los cultivos y analizará el rendimiento del riego y la productividad del agua.



Al sustituir los sistemas fragmentados de información y la escasa instrumentación terrestre por mediciones homogéneas y escalables, el programa introduce una capa estandarizada y verificable de inteligencia hídrica destinada a respaldar la gobernanza a largo plazo, la planificación de inversiones y las iniciativas de adaptación al cambio climático.



La colaboración pone de relieve la creciente demanda institucional de inteligencia hídrica operativa basada en satélites, un mercado que se espera que experimente un rápido crecimiento a medida que los gobiernos prioricen la seguridad hídrica, la producción de alimentos y la resiliencia nacional.



"Esta iniciativa marca una nueva frontera en la aplicación de la tecnología satelital a uno de los retos relacionados con los recursos más importantes de nuestro tiempo", declaró Kaiyrzhan Kozhayev, presidente del Consejo de Administración de KGS.



"Al integrar los análisis de infrarrojo térmico basados en el espacio en la infraestructura geoespacial nacional de Kazajistán, estamos transformando la forma en que se mide, supervisa y gestiona el consumo de agua, con una escala y una precisión que antes no eran posibles. Esto es lo que significa poner la tecnología espacial al servicio de nuestro país y de nuestra región".



Para KGS, esta colaboración representa un paso significativo para reforzar la capacidad soberana de Kazajistán de convertir los datos satelitales en herramientas operativas de apoyo a la toma de decisiones. Mediante la validación local, la integración con la infraestructura geoespacial existente del país y una estrecha colaboración con los actores nacionales, el programa generará productos prácticos y preparados para la toma de decisiones derivados de imágenes de infrarrojo térmico de alta resolución.



Acerca de Hydrosat

Hydrosat es una empresa líder en inteligencia térmica que ayuda a gobiernos y empresas a supervisar el mundo físico mediante datos satelitales de infrarrojo y análisis avanzados. Al combinar imágenes térmicas propias, modelos impulsados por inteligencia artificial y plataformas de distribución en la nube, Hydrosat transforma la temperatura de la superficie en inteligencia operativa.



Para obtener más información, visitar www.hydrosat.com.







Contacto

Nombre contacto: Christine Vlachou

Descripción contacto: Responsable de Marketing y Comunicación, Hydrosat

Teléfono de contacto: 19148446245



