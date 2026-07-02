Hydrosat lanza Discovery Portal, una plataforma que da acceso a 500 millones de km de imágenes satelitales

Hydrosat lanza Discovery Portal - Hydrosat

(Información remitida por la empresa firmante)

Washington D. C, 02 de julio 2026.- El nuevo portal proporciona acceso bajo demanda a imágenes térmicas por satélite para la monitorización de recursos críticos, la detección de riesgos y la toma de decisiones operativas en todo el mundo

Hydrosat, proveedor líder de datos satelitales en el infrarrojo térmico y análisis basados en inteligencia artificial, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo Discovery Portal, una plataforma centralizada que permite a los clientes acceder, explorar y aprovechar imágenes térmicas y análisis obtenidos desde el espacio.



El Discovery Portal permite a las organizaciones acceder y evaluar productos de inteligencia térmica basados en el conjunto de datos de Temperatura de la Superficie Terrestre (Land Surface Temperature) con resolución de 30 metros por píxel, desarrollado por Hydrosat, así como en su creciente constelación de satélites de infrarrojo térmico. A diferencia de las imágenes ópticas tradicionales, las imágenes térmicas capturan las firmas de calor de la superficie terrestre, proporcionando información útil sobre amplias zonas geográficas, tanto de día como de noche, e incluso en condiciones en las que las técnicas convencionales de observación presentan limitaciones.



Con más de 500 millones de km de imágenes ya recopiladas por los satélites en órbita de Hydrosat, el Discovery Portal permite a los clientes identificar riesgos emergentes y cambios en las condiciones del terreno hasta dos semanas antes que los métodos convencionales de observación. Con un margen de error inferior a 2 K, la plataforma aporta ventajas significativas para la gestión de recursos, la supervisión de infraestructuras y la toma de decisiones en materia de seguridad nacional.



"Los datos térmicos revelan aspectos que las imágenes tradicionales a menudo no pueden mostrar: cómo evolucionan el calor, el agua y el estrés de la vegetación en la superficie terrestre", afirmó Scott Soenen, director de Tecnología de Hydrosat. "Con Discovery Portal facilitamos el acceso, la evaluación y la integración de la inteligencia térmica de Hydrosat en los sistemas operativos. Este es un paso importante para convertir los datos satelitales térmicos de alta resolución en una capa de información escalable para la agricultura, la gestión del agua, la monitorización de infraestructuras y la seguridad nacional".



Diseñada para facilitar su integración y responder a las necesidades de escala de empresas y administraciones públicas, la plataforma incorpora un catálogo compatible con el estándar STAC, distribución de datos en formato Cloud Optimized GeoTIFF y una arquitectura basada en API, que permite integrar la información de forma sencilla en los flujos de trabajo existentes. Un proceso automatizado de publicación, validado mediante controles de calidad, garantiza que los clientes reciban conjuntos de datos fiables y preparados para su análisis, acelerando el desarrollo de aplicaciones, la toma de decisiones operativas y la obtención de valor.



El portal reduce la complejidad de acceder a información derivada de satélites y de convertirla en información operativa, al tiempo que acelera el tiempo necesario para obtener resultados. Permite a los clientes explorar, evaluar y acceder a las imágenes térmicas de Hydrosat mediante opciones flexibles de suscripción o adquisición por escenas, adaptadas a distintas necesidades operativas, desde la monitorización continua hasta adquisiciones puntuales. Para socios tecnológicos y desarrolladores, abre nuevas oportunidades para integrar información térmica en aplicaciones, plataformas analíticas y sistemas de apoyo a la toma de decisiones.



Este lanzamiento representa un hito importante dentro de la estrategia de crecimiento comercial de Hydrosat. A medida que la compañía continúa desplegando su nueva generación de satélites de observación térmica, el Discovery Portal establece una base escalable para ofrecer datos, análisis y futuros servicios de suscripción a una creciente cartera de clientes de los sectores público y privado en todo el mundo.



Para obtener más información, visitar hydrosat.com/data-discovery-platform



Acerca de Hydrosat

Hydrosat es una empresa líder en inteligencia térmica que ayuda a gobiernos y organizaciones a monitorizar el mundo físico mediante datos satelitales de infrarrojo térmico y análisis avanzados. Combinando imágenes térmicas propias, modelos impulsados por inteligencia artificial y plataformas de distribución en la nube, Hydrosat transforma la temperatura de la superficie terrestre en inteligencia operativa para afrontar algunos de los principales desafíos mundiales relacionados con los recursos naturales, la seguridad y el clima.

Las soluciones de Hydrosat se utilizan para evaluar el estrés hídrico, optimizar la producción agrícola, supervisar condiciones medioambientales e industriales y apoyar aplicaciones estratégicas gubernamentales. La compañía presta servicio a clientes de los sectores de la agricultura, la gestión del agua, la monitorización medioambiental, la defensa, la inteligencia y la resiliencia climática.

Más información en www.hydrosat.com.

Emisor: Hydrosat

Nombre contacto: Christine Vlachou

Descripción contacto: Responsable de Marketing y Comunicación, Hydrosat

Teléfono de contacto: 202-630-9980