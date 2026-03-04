(Información remitida por la empresa firmante)

-Hyland acelera la innovación en el sector sanitario con nuevas soluciones basadas en IA en Content Innovation Cloud

Con Hyland Intelligent MedRecords y Hyland Intelligent Correspondence para el ciclo de ingresos, las organizaciones sanitarias pueden reducir la carga administrativa, acelerar el acceso a información crítica y mejorar sus resultados financieros.

CLEVELAND, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las organizaciones sanitarias se apresuran a rediseñar sus operaciones con inteligencia artificial integrada en el flujo de trabajo que alivia la carga de trabajo de los profesionales clínicos y mejora su rendimiento financiero, buscan con urgencia herramientas prácticas que transformen los datos en acciones en el punto de trabajo. En respuesta, Hyland, pionera en Content Innovation Cloud™ , presenta Hyland Intelligent MedRecords y Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle . Estas nuevas soluciones aprovechan el poder de la IA generativa para ofrecer una eficiencia y precisión sin precedentes en la gestión de la información sanitaria y los flujos de trabajo del ciclo de ingresos.

"Hyland cuenta con una larga trayectoria de avances pioneros en automatización, y ahora estamos estableciendo un nuevo estándar para la innovación impulsada por IA en el sector sanitario", afirmó Michael Campbell, director de producto de Hyland. "Apoyándonos en el éxito de nuestra oferta de productos fundamentales, probada y fiable, estas nuevas capacidades de Content Innovation Cloud permiten a los equipos sanitarios extraer valor de sus datos no estructurados, optimizar los flujos de trabajo con alta fricción y obtener resultados empresariales significativos".

Intelligent MedRecords: Revolucionando el acceso a datos clínicos

Hyland Intelligent MedRecords está diseñado para ayudar a los sistemas sanitarios a superar las ineficiencias y los costes asociados al procesamiento manual de historiales médicos. Al aprovechar la captura, clasificación y extracción inteligente de datos de documentos con IA, la solución optimiza los flujos de trabajo, mejora la precisión de los datos y optimiza la experiencia tanto del personal clínico como del equipo de gestión de información sanitaria (HIM). Transforma la gestión de los historiales médicos, reduciendo cuellos de botella, minimizando errores y acelerando el acceso a información crítica del paciente.

Beneficios clave:

Menores costes y procesamiento más rápido: Automatiza la gestión de documentos para reducir el trabajo manual y los tiempos de respuesta.

Automatiza la gestión de documentos para reducir el trabajo manual y los tiempos de respuesta. Mayor precisión de datos: La extracción y validación basadas en IA minimizan errores y la repetición de tareas.

La extracción y validación basadas en IA minimizan errores y la repetición de tareas. Acceso mejorado para profesionales clínicos: Entrega automáticamente datos limpios a las historias clínicas electrónicas para tomar decisiones de atención más rápidas e informadas.

Entrega automáticamente datos limpios a las historias clínicas electrónicas para tomar decisiones de atención más rápidas e informadas. Mejor experiencia de gestión de la información médica: Reduce el agotamiento al eliminar tareas repetitivas y de alto volumen.

Reduce el agotamiento al eliminar tareas repetitivas y de alto volumen. Mejora la sostenibilidad: Reduce el uso de papel y los costes de almacenamiento, lo que promueve operaciones ecológicas.

"Hyland Intelligent MedRecords e Intelligent Correspondence for Revenue Cycle serán revolucionarios para nuestra organización, automatizando la captura y clasificación de historiales médicos, reduciendo el trabajo manual, eliminando cuellos de botella y entregando información precisa a los médicos con mayor rapidez", afirmó Julie Barnett, vicepresidenta de soluciones empresariales de OU Health. "Al comenzar con los historiales médicos y la correspondencia de facturación, estamos reduciendo la fricción hoy y sentando las bases para una adopción más amplia de la IA en OU Health".

Intelligent Correspondence for Revenue Cycle: Optimización de los Flujos de Trabajo Financieros

Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle agiliza la recepción y el procesamiento de documentos del ciclo de ingresos, como faxes, archivos de caja de seguridad y correos electrónicos, mediante la automatización de la IA. Al eliminar las tareas manuales y acelerar la extracción de datos, esta solución ayuda a las organizaciones sanitarias a reducir los costes operativos, mejorar la precisión de los datos y optimizar la experiencia del personal y los pacientes. Es una forma más inteligente y rápida de gestionar la correspondencia financiera y obtener mejores resultados en los reembolsos.

Beneficios clave:

Menores costes de procesamiento y reembolsos más rápidos: Automatiza la gestión de documentos para reducir el trabajo manual y acelerar los plazos de entrega.

Automatiza la gestión de documentos para reducir el trabajo manual y acelerar los plazos de entrega. Mayor precisión de datos: La extracción y validación basadas en IA minimizan los errores y la pérdida de reembolsos.

La extracción y validación basadas en IA minimizan los errores y la pérdida de reembolsos. Mejor experiencia del personal: Reduce el agotamiento por tareas repetitivas y mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

Reduce el agotamiento por tareas repetitivas y mejora la eficiencia del flujo de trabajo. Mayor satisfacción del paciente: Acelera el seguimiento de la facturación y los tiempos de respuesta.

Acelera el seguimiento de la facturación y los tiempos de respuesta. Mejora de la sostenibilidad: Reduce el uso de papel y los costes de almacenamiento, lo que promueve operaciones ecológicas.

"Las organizaciones sanitarias utilizan cada vez más la automatización basada en IA, donde esta no solo analiza datos, sino que también ayuda activamente a orquestar flujos de trabajo en los ámbitos operativos, administrativos y clínicos supervisados", afirmó Mutaz Shegewi, director sénior de investigación de IA, plataformas y tecnologías para proveedores de atención médica a nivel mundial en IDC. "Este tipo de transformación de la atención médica depende de plataformas unificadas que aúnen datos confiables, servicios de contenido inteligente e IA gobernada, integrados en los sistemas empresariales, para operar a escala dentro de las restricciones regulatorias y de seguridad".

Ambas soluciones cuentan con una interfaz GenAI basada en indicaciones que simplifica el diseño de la automatización y acelera la implementación, ayudando a las organizaciones sanitarias a escalar la automatización con recursos de TI limitados. Al ejecutarse en Content Innovation Cloud, la nube nativa de IA de Hyland, estas soluciones se benefician inmediatamente de la inteligencia integrada y proporcionan una base sólida para una automatización cada vez más contextual en los flujos de trabajo clínicos y financieros.

Acerca de Hyland Hyland es pionera en Content Innovation Cloud, ofreciendo inteligencia empresarial ubicua a organizaciones con soluciones que facilitan la obtención de información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las empresas Fortune 100, las soluciones de Hyland sientan las bases para una empresa conectada y con capacidad de agencia, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir su forma de operar e interactuar con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com .

