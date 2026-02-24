(Información remitida por la empresa firmante)

- Hyland continúa la expansión acelerada de la nube de innovación de contenidos, impulsando la automatización de agentes en toda la empresa y las operaciones de contenido unificadas

Con la intensificación de la adopción por parte de los clientes, Hyland presenta importantes actualizaciones en toda su plataforma, entre las que se incluyen la creación rápida de agentes, una inteligencia documental más inteligente y una federación de contenidos sin fisuras

CLEVELAND, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Ampliando la cartera de gestión de contenido empresarial (ECM) de la empresa, Content Innovation Cloud™ de Hyland continúa acelerando la implementación de la inteligencia artificial empresarial y la automatización agencial. Solo en el cuarto trimestre de 2025, la adopción por parte de los clientes aumentó un 220 %, ya que las organizaciones recurren cada vez más a Hyland para obtener servicios de contenido agentico que liberan todo el valor de sus datos no estructurados. Aprovechando este impulso, Hyland ha anunciado hoy una nueva ola de innovación en Content Innovation Cloud y sus soluciones ECM, que ofrece importantes avances que refuerzan la automatización agentica, unifican el contenido empresarial y permiten a las organizaciones crear experiencias digitales más rápidas, inteligentes y seguras. Estas últimas actualizaciones abarcan Hyland Automate, Hyland Intelligent Document Processing (IDP), Content Federation Service, OnBase, Alfresco y Nuxeo, lo que refuerza la misión de la empresa de liberar la inteligencia del contenido empresarial e impulsar resultados empresariales transformadores.

El año pasado, lanzamos algunas de las mayores innovaciones de producto de la historia de Hyland, al liderar el cambio del almacenamiento de documentos heredado a la gestión de contenidos moderna diseñada para la empresa, afirmó Michael Campbell, director de producto de Hyland. Con nuestro continuo avance en la nube de innovación de contenidos, estamos definiendo esta nueva ola de innovación de contenidos nativa de la IA que permite a las organizaciones automatizar lo que importa, trabajar en cualquier lugar y escalar de forma segura.

La innovación continua de Hyland en Content Innovation Cloud está proporcionando a nuestros clientes la visibilidad y la automatización que necesitan para operar con confianza a gran escala, comentó Ian McCain, vicepresidente de Datum Evolve. Al combinar la automatización agencial, el procesamiento inteligente de documentos y la federación de contenidos, estamos ayudando a las organizaciones a romper los silos de contenido, acelerar los flujos de trabajo críticos, reforzar la gobernanza y convertir la información no estructurada en una ventaja operativa real.

Últimas innovaciones que impulsan la automatización agencial empresarial

La nueva ola de innovaciones actuales en Content Innovation Cloud amplía drásticamente las capacidades de automatización y coordinación agencial, incluyendo:

• Hyland Automate introduce la capacidad de crear y desplegar rápidamente agentes de IA utilizando indicaciones en lenguaje natural, optimizar el cumplimiento normativo mediante la redacción automatizada de información confidencial y enriquecer los formularios con elementos dinámicos e interactivos que mejoran la experiencia del usuario.

• Hyland IDP ofrece clasificación basada en IA y compatibilidad ampliada con el reconocimiento de archivos y texto, lo que ayuda a los clientes a pasar del concepto a la automatización más rápido que nunca, y añade un nuevo módulo de informes que proporciona información en tiempo real sobre la precisión del procesamiento, el rendimiento y el cumplimiento normativo.

Mejorando la forma en que las organizaciones conectan, unifican y protegen su contenido

El servicio Content Federation, una función básica de Content Innovation Cloud, ofrece a los clientes un acceso fluido al contenido de todos los repositorios sin necesidad de migrar datos, lo que permite aprovechar la inteligencia artificial de OnBase, Alfresco, Nuxeo, SharePoint 365 y otros.

Con una seguridad mejorada, flujos de autorización modernos y una accesibilidad más amplia, las actualizaciones de Hyland Alfresco ofrecen experiencias de usuario más inclusivas y herramientas de desarrollo más potentes. Por su parte, las últimas actualizaciones de Nuxeo permiten a las organizaciones optimizar sus operaciones y mejorar la gobernanza mediante una administración simplificada, un cumplimiento normativo mejorado y una plataforma escalable preparada para el futuro.

Con estas actualizaciones, Hyland sigue ampliando los límites de la automatización inteligente de contenidos, dotando a las empresas globales de capacidades dinámicas para mejorar la eficiencia, reforzar el cumplimiento normativo y aprovechar todo el valor de su información.

Para obtener más información sobre Content Innovation Cloud y las soluciones específicas para cada sector de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland Hyland es pionera en la nube de innovación de contenidos y ofrece inteligencia empresarial ubicua a las organizaciones con soluciones que desbloquean información útil y promueven la automatización. Las soluciones de Hyland, en las que confían miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas muchas de las que figuran en la lista Fortune 100, sientan las bases para una empresa conectada y proactiva, en la que los equipos aprovechan el poder de la inteligencia artificial para redefinir su forma de operar y relacionarse con aquellos a quienes prestan servicio. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2627680/Hyland_Logo_New.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hyland-continua-la-expansion-acelerada-de-la-nube-de-innovacion-de-contenidos-302694434.html