Hyland para Microsoft Teams mantiene el contenido empresarial bajo control allí donde se realiza el trabajo (1)

Millones de empleados colaboran a diario en Microsoft Teams; sin embargo, el contenido empresarial sujeto a normativas suele residir en otros lugares. Hyland salva esta brecha en sectores regulados sin obligar a elegir entre productividad y control.

Hyland para Microsoft Teams reduce la necesidad de alternar entre aplicaciones —una práctica que provoca la dispersión de contenidos—, manteniendo los documentos en repositorios controlados en lugar de dispersos por chats y canales.

Diseñada para organizaciones que ya utilizan OnBase o Nuxeo, esta integración extiende las inversiones existentes en gestión de contenidos a Microsoft Teams, sin necesidad de migraciones, duplicación de repositorios ni reconstrucción de flujos de trabajo.

(Información remitida por la empresa firmante)

CLEVELAND, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, líder global en el impulso de la inteligencia de contenidos y la automatización a escala empresarial, ha anunciado hoy el lanzamiento de Hyland para Microsoft Teams. Esta nueva integración incorpora el contenido gestionado por Hyland directamente en Teams, lo que permite a los usuarios buscar, visualizar, administrar, compartir y capturar contenido sujeto a políticas de gobernanza sin abandonar su espacio de trabajo colaborativo principal, conectando Teams con los repositorios compatibles de OnBase y Nuxeo.

Teams se ha convertido en un espacio fundamental donde los empleados colaboran, toman decisiones y realizan sus tareas diarias. Sin embargo, los documentos y registros críticos para el negocio a menudo permanecen en repositorios de Hyland independientes, lo que crea una brecha entre el lugar donde se desarrolla el trabajo y aquel donde se gestiona el contenido sujeto a políticas de gobernanza. A medida que una mayor parte del trabajo y del contenido fluye a través de Teams, las organizaciones se enfrentan a problemas crecientes: dispersión de contenidos, duplicación de almacenamiento, procesos de captura manuales y lagunas en la gobernanza. Sin una experiencia integrada, los empleados podrían optar por evitar por completo los sistemas de gestión de contenidos establecidos para trabajar con mayor rapidez; esto debilita tanto el valor de las inversiones realizadas en gestión de contenidos como la estrategia general de gobernanza de la organización.

"A medida que el trabajo se desarrolla de forma cada vez más rápida y fluida entre distintas plataformas, nuestro objetivo es garantizar que el contenido sujeto a gobernanza acompañe a ese flujo de trabajo, en lugar de quedar al margen", afirmó Megan Caraballo, directora de gestión de productos de soluciones sectoriales en Hyland. "Hyland para Microsoft Teams refleja nuestro compromiso de acercarnos a los empleados dentro del entorno de colaboración que utilizan a diario, sin exigir a las organizaciones que sacrifiquen la gobernanza para lograrlo".

Contenido bajo gobernanza, allí donde ya se realiza el trabajo

Hyland para Microsoft Teams aborda directamente el problema del cambio constante entre aplicaciones, al tiempo que ayuda a las organizaciones a mantener el contenido oficial en repositorios de Hyland compatibles, evitando que archivos y registros importantes se acumulen fuera de los controles de gestión documental. Esta solución permite a los usuarios buscar contenido de Hyland directamente desde los chats y canales de Teams, localizando información en los repositorios sin necesidad de abandonar la conversación o el espacio de trabajo.

Desde allí, los usuarios pueden visualizar y gestionar dicho contenido dentro de la propia plataforma Teams, abriendo, revisando y trabajando con documentos sujetos a control, lo que reduce considerablemente la necesidad de alternar entre aplicaciones. Asimismo, es posible compartir enlaces a contenidos gestionados por Hyland, permitiendo que los equipos colaboren en documentos oficiales mientras se mantienen plenamente vigentes las políticas de gobernanza y seguridad del repositorio. La integración también permite importar directamente a los repositorios de Hyland el contenido relevante compartido en las conversaciones de Teams; de este modo, se garantiza que la información generada durante la colaboración quede registrada para su gestión, retención y gobernanza a largo plazo, en lugar de permanecer dispersa en chats y canales.

Además, el contenido puede vincularse a conversaciones específicas de Teams, lo que facilita la localización de información relevante en el futuro. Los administradores pueden configurar toda la integración a través de Hyland Content Innovation Cloud, y obtener el paquete de la aplicación para Teams necesario para su implementación.

"Microsoft Teams es el espacio donde nuestros clientes colaboran y toman decisiones a diario; y la calidad de dichas decisiones depende, en última instancia, del contenido que las sustenta", afirmó Jacquelyn Crowhurst, arquitecta jefa de soluciones para socios empresariales en América de Microsoft. "Hyland para Microsoft Teams integra contenido empresarial fiable y sujeto a políticas de gobernanza directamente en el flujo de trabajo, lo que permite a las organizaciones avanzar con mayor agilidad sin renunciar a los controles que su negocio exige".

Gobernanza sin concesiones

En sectores regulados, la ausencia de gobernanza sobre el contenido no solo supone un inconveniente, sino que conlleva riesgos. En el ámbito bancario, un gestor de relaciones que se prepara para una reunión con un cliente comercial, un agente de préstamos que gestiona la falta de documentación en una solicitud o un analista de fraude que investiga un cheque sospechoso pueden buscar, recuperar y gestionar contenido de OnBase, sujeto a políticas de gobernanza, sin necesidad de abandonar la conversación en Teams donde ya se está desarrollando el trabajo.

En el sector asegurador, un equipo de gestión de siniestros puede recopilar fotografías, presupuestos e informes de peritos compartidos en un canal específico para el siniestro e importarlos directamente al tipo de documento correspondiente. Esto activa automáticamente el flujo de trabajo adecuado, evitando que información probatoria fundamental quede dispersa por el historial del chat.

Los equipos de RR.HH. obtienen el mismo beneficio durante la contratación: los currículos y las ofertas compartidas en un canal de reclutamiento se registran fácilmente en un tipo de documento de RR.HH. controlado, en lugar de quedar en un hilo de chat no controlado o en una unidad personal.

En todos estos escenarios, el patrón subyacente es el mismo: la conversación se desarrolla en Teams, pero el contenido, el flujo de trabajo, el cumplimiento y la gobernanza permanecen en la plataforma de Hyland. Esta distinción permite a las organizaciones reguladas ofrecer a sus empleados la velocidad y flexibilidad de la colaboración moderna sin que los equipos de cumplimiento, legales o de TI asuman nuevos riesgos.

Para las organizaciones que ya utilizan OnBase o Nuxeo, Hyland para Microsoft Teams ofrece una forma de mejorar la adopción de estos sistemas por parte de los usuarios, proteger las inversiones existentes y sentar las bases para una automatización más amplia en el futuro. Todo ello manteniendo el contenido bajo los mismos controles de gobernanza, seguridad y cumplimiento en los que las organizaciones ya confían.

Hyland para Microsoft Teams ya está disponible para los clientes de Hyland que utilizan Microsoft Teams como espacio de trabajo de colaboración principal.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de HylandHyland es líder en inteligencia de contenido y automatización, y ayuda a las organizaciones a transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento del negocio. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las que integran la lista Fortune 100, la plataforma abierta de Hyland utiliza inteligencia artificial para convertir contenido, datos y procesos en un contexto fiable. Esto permite que personas, aplicaciones y agentes automaticen el trabajo en toda la empresa, impulsada por contenido y basada en agentes. Para obtener más información, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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