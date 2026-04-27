Hyland nombra a Tracy Roccasalva como directora de Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

Ejecutiva de marketing con experiencia en crecimiento y transformación para acelerar el liderazgo global de Agentic Enterprise en la empresa.

CLEVELAND, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionero de la plataforma Content Innovation Cloud™ con IA, se complace en anunciar el nombramiento de Tracy Roccasalva como directora de Marketing. Este nombramiento se produce en un momento en que el mercado de ECM experimenta su transformación más significativa en más de una década, con la inteligencia de contenido impulsada por IA como principal motor de la inversión en plataformas empresariales. En este rol de liderazgo estratégico, Roccasalva dirigirá la organización global de marketing de Hyland, definiendo la estrategia de comercialización de la compañía a medida que acelera su crecimiento a nivel mundial.

"Tracy es una líder de marketing con una trayectoria comprobada, capaz de definir una narrativa de categoría que impulse los mercados y proporcione la disciplina necesaria para respaldarla", afirmó Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. "Aporta una combinación excepcional de pensamiento creativo y rigor en la ejecución, y su capacidad para escalar el crecimiento y, al mismo tiempo, traducir la visión en resultados concretos, será fundamental para liderar la categoría Agentic Enterprise impulsadas por contenido".

"Me entusiasma unirme a Hyland en un punto de inflexión crucial, donde el mercado está pasando de la experimentación con IA a la ejecución real", declaró Roccasalva. "Como pionera en ECM, Hyland tiene una gran oportunidad para liderar esta era al tratar el contenido como la capa de orquestación para el trabajo impulsado por IA, lo que permite a los clientes escalar de forma inteligente y obtener resultados cuantificables en sus flujos de trabajo más críticos".

Roccasalva aporta más de dos décadas de experiencia en marketing de tecnología empresarial, habiendo creado y escalado organizaciones de marketing en Informatica, VMware, RSA Security, FireEye y Cisco. Su experiencia abarca todas las responsabilidades de un director de Marketing, desde la generación de demanda y la estrategia de canalización hasta el posicionamiento de categoría y la transformación de la estrategia de comercialización. Reconocida por combinar una ejecución rigurosa con un pensamiento innovador, ha estado a la vanguardia de cambios clave en la innovación del marketing B2B, incluyendo su colaboración inicial con el fundador de 6sense para ayudar a definir modelos de compra basados en datos y el desarrollo de uno de los primeros marcos de atribución multitoque.

Más recientemente, como directora de Marketing y vicepresidenta Sénior en Ping Identity, lideró el marketing global durante un período de importante transformación de productos y crecimiento de la cartera de clientes. Hoy, Roccasalva aporta a Hyland un enfoque en la aplicación de la IA a la microsegmentación y la relevancia a escala; una experiencia que ayudará a acelerar el crecimiento, consolidar el liderazgo de categoría y traducir la estrategia de IA de Hyland en un impacto comercial medible a medida que la empresa entra en su próxima fase de crecimiento global.

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Acerca de HylandHyland es pionera en la Nube de Innovación de Contenido, que ofrece inteligencia empresarial omnipresente a las organizaciones con soluciones que desbloquean información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland crean la base para una empresa conectada y con capacidad de gestión, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir cómo operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto patra medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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