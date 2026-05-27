Hyland presenta su nuevo programa de socios diseñado para escalar la empresa basada en agentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Hyland rediseña su programa de socios para reducir las fricciones, alinear la ejecución y llevar la IA basada en agentes de la experimentación a la implementación a escala empresarial.

CLEVELAND, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionera en la empresa basada en agentes y contenido, anunció hoy el lanzamiento de la Hyland Global Partner Network. Este programa de socios rediseñado está pensado para ayudar a los socios a construir con confianza la próxima generación de empresas con agentes, impulsada por la sólida base de Hyland de inteligencia de contenido, IA específica para cada sector y gobernanza de nivel empresarial. Diseñado para el SaaS moderno, la adopción de la nube y las operaciones autónomas, el programa unifica el ecosistema global de socios de Hyland bajo un marco único y coherente para reducir la fricción, aumentar la transparencia y acelerar el crecimiento compartido.

"En un momento en que las empresas están transformando su forma de trabajar, los socios ya no son solo vías de acceso al mercado, sino colaboradores esenciales del futuro", afirmó Nanette Lazina, vicepresidenta sénior de canales globales y fabricantes de equipos originales (OEM) de Hyland. "La Red Global de Socios de Hyland refleja un compromiso claro: construir el ecosistema de socios más confiable y comprometido del mundo y convertir a Hyland en la empresa con la que es más fácil asociarse a nivel global, mientras sentamos las bases para la empresa de agentes".

Un programa diseñado para el crecimiento de las empresas modernas

La Red Global de Socios de Hyland está estructurada intencionalmente para alinearse con la forma en que los socios modernos operan hoy y cómo desean crecer mañana. Inspirado en los principales ecosistemas SaaS, el programa ofrece un modelo claro, escalonado y escalable globalmente que refuerza la confianza, el sentido de pertenencia y la colaboración a largo plazo.

Los elementos clave del programa incluyen:

Una red global de socios con estructura, terminología y beneficios uniformes en todas las regiones.

con estructura, terminología y beneficios uniformes en todas las regiones. Múltiples modelos de colaboración que permiten a los socios participar de la forma que mejor se adapte a sus fortalezas.

que permiten a los socios participar de la forma que mejor se adapte a sus fortalezas. Niveles de socio basados en el rendimiento que les ayudan a diferenciarse en el mercado según sus capacidades y resultados.

que les ayudan a diferenciarse en el mercado según sus capacidades y resultados. Una plataforma moderna de gestión de relaciones con socios (PRM) que proporciona una visión compartida y transparente de la cartera de proyectos, el rendimiento y la ejecución conjunta.

que proporciona una visión compartida y transparente de la cartera de proyectos, el rendimiento y la ejecución conjunta. Políticas y gobernanza del programa claras y publicadas para garantizar la equidad, la rendición de cuentas y una ejecución coherente de la estrategia de comercialización a nivel mundial.

"Al simplificar nuestra colaboración, alinear los resultados y brindar a los socios las herramientas y la transparencia que necesitan para crecer, la Red Global de Socios de Hyland fortalece nuestra estrategia conjunta de comercialización", afirmó Andrew Steane, vicepresidente del programa de socios globales de Hyland. "Permite a nuestros socios centrarse en lo más importante: ayudar a los clientes a avanzar con mayor rapidez y obtener el verdadero valor de nuestras tecnologías y soluciones basadas en IA".

En lugar de obligar a los socios a seguir un único camino, el programa prioriza la flexibilidad y la modularidad, permitiéndoles ampliar su rol con Hyland a medida que su negocio evoluciona.

Diseñado para reducir la fricción e inspirar orgullo

Hyland desarrolló la Red Global de Socios en torno a un conjunto de principios rectores que dan forma a cada aspecto del programa: reducir la fricción empresarial, ser coherente y transparente, fomentar el compromiso mutuo y escalar con simplicidad. Estos principios van más allá de la estructura y se reflejan en la experiencia diaria de los socios con Hyland, desde la formación y capacitación sincronizadas hasta la planificación compartida, la venta conjunta y las iniciativas de éxito del cliente.

"La Red Global de Socios de Hyland representa precisamente el tipo de evolución que el mercado necesita ahora mismo, a medida que los clientes pasan de la automatización aislada a resultados inteligentes y controlados a gran escala", afirmó Matt Charlson, consejero delegado de DataBank. "Este nuevo programa facilita que socios como DataBank colaboren estrechamente con Hyland, innoven conjuntamente con confianza y ofrezcan un éxito medible a los clientes a medida que construyen la empresa basada en agentes".

El nuevo programa introduce un modelo económico para socios coherente y transparente que recompensa la contribución y el rendimiento significativos, en lugar de las transacciones puntuales. Los socios se benefician de descuentos base competitivos con un potencial de ganancias vinculado a resultados medibles, como el registro de acuerdos, el crecimiento y la adquisición de nuevos clientes, junto con incentivos flexibles diseñados para evolucionar a medida que cambian las condiciones del mercado y las estrategias de los socios. Este modelo garantiza una sólida alineación entre las acciones de los socios, el valor para el cliente y las prioridades estratégicas de Hyland, especialmente la aceleración de la adopción de la nube y Content Innovation Cloud™ para ayudar a los clientes a impulsar la empresa basada en agentes.

A cambio, esto proporciona a los socios una visibilidad clara sobre cómo se define, se logra y se escala el éxito, reforzando la confianza y la previsibilidad en todo el ecosistema.

Sentando las bases para la empresa basada en agentes

A medida que las empresas transitan de flujos de trabajo estáticos a operaciones inteligentes y autónomas, Hyland considera que los socios son esenciales para transformar la innovación en IA en resultados tangibles para los clientes. La Red Global de Socios de Hyland es un modelo operativo fundamental para esta nueva fase, ya que permite a los socios diseñar, desarrollar, implementar y gestionar soluciones inteligentes en la plataforma de Hyland, ofreciendo un valor constante a gran escala.

Para obtener más información sobre la Red Global de Socios de Hyland, así como sobre la plataforma y las soluciones de la compañía, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland Hyland es pionera de Content Innovation Cloud™, ofreciendo inteligencia empresarial integral a organizaciones con soluciones que generan información valiosa y fomentan la automatización. Miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, confían en las soluciones de Hyland, que sientan las bases para una empresa conectada y dinámica, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir su funcionamiento e interacción con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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