Hyland rentabiliza su alianza gracias a un nuevo programa de referidos (2)

Una nueva vía de colaboración: Las consultoras, firmas de asesoría, integradores de sistemas y proveedores de tecnología ahora pueden obtener una comisión por éxito cuando se cierra una oportunidad que ellos mismos presentan.

Las recompensas se basan en la contribución real, por lo que los socios ganan en los niveles de Defensor, Asesor o Embajador, definidos para cada operación, sin estar sujetos a la firma, con comisiones que van desde el 5 % del valor del contrato del primer año hasta el 10 % del valor total del contrato, sujetas a los límites aplicables; en un acuerdo de tres años, hasta tres veces lo que paga un programa típico de solo el primer año, según el análisis de Hyland de seis programas líderes de referencias SaaS.

Ya disponible en 37 países de América, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico, con un acuerdo sencillo, sin cuota de programa y con compromisos de nivel de servicio publicados desde el primer día.

(Información remitida por la empresa firmante)

CLEVELAND, 9 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en inteligencia y automatización de contenido a escala empresarial, ha dado a conocer hoy el lanzamiento del Programa de Socios de Referencia de Hyland, una nueva forma para que las organizaciones se asocien con Hyland y reciban una compensación por los nuevos negocios que ayuden a conseguir. Los asesores, consultores y especialistas suelen mencionar a Hyland en las conversaciones meses antes de que se cierre un trato, pero hasta ahora no disponían de una forma consistente y estructurada de ser reconocidos por ello, a no ser que se registraran como revendedores. El nuevo programa sirve para hacer frente a esta situación, y reconoce a los socios por el papel que desempeñan al introducir a Hyland en las conversaciones desde el principio.

Las oportunidades de automatización de contenido y procesos se identifican cada vez más mucho antes de que aparezca un proveedor, a menudo por consultoras, empresas de asesoría o socios tecnológicos ya activos en el mercado. Muchas de estas organizaciones buscan una forma flexible de trabajar con Hyland, sin los compromisos de un acuerdo de reventa, y al mismo tiempo ser reconocidas y recompensadas por las oportunidades que ayudan a crear.

Muchos socios no tradicionales llevan tiempo buscando recompensas por referencias que son un reflejo de sus esfuerzos. Las recompensas suelen estar limitadas a un único nivel desde el momento en que un socio se registra, independientemente del trabajo que realmente dedique al éxito de una operación. El Programa de Socios de Referencia de Hyland adopta un enfoque diferente.

Los socios firman un sencillo acuerdo y pueden conseguir las recompensas en cualquiera de los tres niveles por cada operación: Defensor, Asesor y Embajador.

"En un momento en que las empresas están transformando su forma de trabajar, los socios ya no son solo canales de acceso al mercado, sino colaboradores esenciales en la empresa proactiva", afirmó Nanette Lazina, vicepresidenta sénior de canales globales y OEM en Hyland. "Contando con el Programa de Socios de Referencia, cualquier organización que le proporcione a Hyland una nueva oportunidad puede ser recompensada por el papel que desempeña, ya sea por presentar al cliente potencial o por proporcionar apoyo durante todo el proceso hasta su cierre".

El nivel y la comisión se establecen de forma individual para cada operación, en función de la contribución del socio al éxito de la oportunidad, y no se fijan al momento de su inscripción. Esto significa que un socio puede obtener la comisión más alta con su primera recomendación. Las comisiones oscilan entre el 5 % del valor anual del contrato del primer año y el 10 % del valor total del contrato, estando a su vez sujetas a límites aplicables, y se pagan únicamente una vez que se cierra la operación, en consonancia con los pagos de los clientes.

Esta estructura marca una diferencia significativa en las ganancias reales de un socio. El análisis de Hyland de seis programas de recomendación líderes en SaaS mostró que normalmente suelen pagar entre el 5 y el 10 % del valor del contrato del primer año, a menudo con un límite de entre 20.000 y 50.000 dólares por operación. En un contrato de tres años, la comisión del nivel Embajador de Hyland, del 10 % del valor total del contrato, puede pagar a un socio hasta tres veces más que un programa típico que solo paga durante el primer año.

Fácil de unirse, fácil de usar

El programa está diseñado para simplificar el proceso tanto para socios nuevos como para los ya existentes:

Un solo contrato, sin cuota de programa , para que las organizaciones puedan registrar su interés y comenzar sin un proceso de incorporación complejo.

Las oportunidades elegibles incluyen tanto clientes nuevos como cuentas inactivas que hayan estado 12 meses o más sin una relación de mantenimiento o suscripción activa con Hyland.

Compromisos de servicio publicados , por lo que las referencias se deciden en un plazo de 5 días hábiles, confirmando el nivel y la tarifa en un plazo de 15 días hábiles a partir de la firma del contrato, y pagando las tarifas devengadas en un plazo de 45 días a partir de cada pago del cliente.

El programa también está abierto a los socios actuales de Hyland, tanto en forma de revendedores como de integradores de sistemas, y les proporciona una vía adicional para acceder a oportunidades fuera de su área de especialización principal.

"Los excelentes resultados para el cliente suelen involucrar a más de un socio", afirmó Andrew Steane, vicepresidente de programas de socios globales de Hyland. "El nuevo Programa de Socios de Referencia permite que cada socio pueda aprovechar sus fortalezas, que abarcan desde la consultoría que identifica la oportunidad hasta el revendedor o integrador que la lleva a cabo durante la implementación. Tenemos la flexibilidad de reconocer el papel que desempeña cada socio".

¿Por qué unirse a la Red Global de Socios de Hyland?

El Programa de Socios de Referencia se suma al programa de socios de ventas de Hyland como una segunda vía para participar en la Red Global de Socios de Hyland, el ecosistema global unificado de socios de Hyland que abarca cientos de socios en todo el mundo. Construida en torno a la plataforma Hyland Content Innovation Cloud™ nativa de IA, la red proporciona a los socios una estructura consistente, beneficios transparentes y una ruta compartida para ayudar a los clientes a pasar de la automatización aislada a una empresa totalmente gestionada y basada en agentes, respaldada por más de tres décadas de experiencia de Hyland al servicio de más de 15.000 clientes en más de 100 países.

Para consultoras, firmas de asesoría, integradores de sistemas y proveedores de tecnología que identifiquen oportunidades para Hyland, el Programa de Socios de Referencia proporciona una forma rápida y sencilla de formalizar esa relación y obtener ingresos cuando se concrete el negocio que ayuden a generar.

Las organizaciones que estén interesadas en poder unirse al Programa de Socios de Referencia de Hyland pueden registrar su interés a través del formulario "Become a Hyland Referral Partner".

Los requisitos de elegibilidad, las tarifas y los términos del programa se rigen por medio del acuerdo del Programa de Socios de Referencia de Hyland y pueden estar limitados o variar según el tipo de cliente, la línea de productos o la región. Algunos clientes, entre los que se incluyen entidades gubernamentales, y ciertos productos y servicios no son elegibles. Hyland puede modificar o suspender el programa en cualquier momento.

Para obtener más información sobre la Red Global de Socios de Hyland, la plataforma y las soluciones de la compañía, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland Hyland es líder en inteligencia y automatización de contenido, empoderando a las organizaciones para transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento empresarial. Contando con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, la plataforma abierta de Hyland utiliza IA para convertir contenido, datos y procesos en un contexto fiable que permite a las personas, aplicaciones y agentes automatizar el trabajo en toda la empresa basada en agentes e impulsada por el contenido. Si desea conseguir más información, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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