Hyperion Materials & Technologies adquiere TEMSA Metallurgical Group

(Información remitida por la empresa firmante)

El fabricante del área de Barcelona proporcionará nuevas capacidades para desarrollar componentes de desgaste y herramientas de metal duro personalizadas en el mercado europeo

Worthington (Ohio), 16 de diciembre de 2024.- WORTHINGTON, Ohio - Hyperion Materials & Technologies, empresa líder mundial en materiales duros y superduros para diversas industrias y aplicaciones, ha anunciado un acuerdo para adquirir TEMSA Transformaciones y Estudios Metalúrgicos SL (TEMSA), junto con sus empresas hermanas PLUSDUR SL y METADUR SL. Estas empresas, con sede en Barcelona, están especializadas en la fabricación de utillaje de alta precisión para aplicaciones de desgaste, como la conformación en frío, la compactación pulvimetalúrgica y la embutición. TEMSA se convertirá en el pilar europeo del negocio de componentes de desgaste personalizados de Precision Solutions by Hyperion.



"TEMSA es exactamente el socio que estábamos buscando para expandir y mejorar nuestra oferta de piezas de desgaste personalizadas en Europa. Su experiencia en ingeniería, sus inversiones en tecnología de mecanizado y su capacidad de trabajo con metal duro los ha consolidado como un proveedor de referencia para proyectos llave en mano de metal duro", dijo Ron Voigt, CEO de Hyperion.



"Estamos entusiasmados con las capacidades y el talento de los empleados que TEMSA aporta a la familia Hyperion. Esperamos trabajar juntos para construir relaciones duraderas que beneficien a los clientes de Hyperion y TEMSA".



Durante casi 40 años, TEMSA, líder mundial en la fabricación de utillajes, ha ido más allá de sus límites, siempre centrada en ayudar a los clientes de una amplia gama de industrias a satisfacer sus complejos requisitos de utillajes. Con un equipo de 100 personas, entre ingenieros, operarios de máquina altamente cualificados y expertos técnicos en una planta de producción de 8.000 m en Barcelona, España, TEMSA proporcionará un fuerte complemento a las operaciones europeas de Hyperion.



"Estamos encantados de unir la experiencia de TEMSA en la fabricación de herramientas de alta precisión en lotes muy pequeños con la capacidad global de Hyperion en metal duro", dijo Xavier Collell, CEO del Grupo TEMSA.



"Al unir fuerzas con Hyperion y sus competencias únicas, esperamos desarrollar nuevas soluciones para nuestros clientes y aprovechar nuestra experiencia tecnológica combinada para impulsar la innovación en el mercado".



Además de servir a sus clientes actuales, TEMSA se convertirá en una parte clave para la expansión del negocio Precision Solutions by Hyperion en Europa. Este negocio utiliza la presencia global de Hyperion para ofrecer capacidades de acabado especializado y de precisión para componentes de desgaste y utillajes a medida y de alta calidad.



Acerca de Hyperion Materials & Technologies

Hyperion Materials & Technologies, con sede en Worthington, Ohio, EE.UU., es líder mundial en materiales duros y superduros, con más de 70 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de carburo cementado, diamante y nitruro de boro cúbico. Hyperion está especializada en materiales base de primera calidad, componentes para fabricantes de herramientas, productos de ingeniería y herramientas y soluciones de proceso para las aplicaciones más exigentes. Con más de 2.000 empleados en todo el mundo, Hyperion cuenta con instalaciones de producción en América del Norte y del Sur, Europa y Asia, y ventas en más de 70 países.



Para más información: HyperionMT.com o consultar los perfiles de Hyperion en LinkedIn o YouTube.



Acerca de Precision Solutions by Hyperion

Precision Solutions by Hyperion es una empresa pionera capaz de crear productos altamente especializados de carburo de tungsteno, diamante industrial, cerámica, acero de alta velocidad y nitruro de boro cúbico, gestionando todo el proceso desde la materia prima hasta la producción en serie de componentes acabados. Sus productos incluyen una amplia gama de componentes resistentes al desgaste, boquillas y asientos de pulverización, hojas y cuchillas, espigas, matrices y calibres de precisión, entre otros componentes que mantienen en perfecto funcionamiento los sectores energético, manufacturero, electrónico, médico y aeroespacial.



Para más información: PrecisionbyHyperion.com.



Acerca de TEMSA

TEMSA comenzó hace casi 40 años con la ambición de superar las expectativas de un fabricante de herramientas típico. La frase "más allá de las herramientas" encapsula perfectamente esta visión. TEMSA ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones a nivel mundial, afrontando cualquier desafío, por ambicioso o aparentemente imposible que sea. Cada nuevo obstáculo al que se enfrentan sus socios es visto como una oportunidad para expandir su portafolio de productos y mejorar sus capacidades. El nivel de especialización técnica y adaptabilidad personalizada que ofrece TEMSA es insuperable en la industria. Esta filosofía ha consolidado a TEMSA como líder técnico en la producción de herramientas especiales de metal duro de alta precisión en lotes muy pequeños.



Para obtener más información: www.temsa.cat.





Contacto

Nombre contacto: Marina Garcia

Descripción contacto: Hyperion Materials and Technologies / Corporate Communications Professional

Teléfono de contacto: 648 809 316