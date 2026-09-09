Hypershell obtiene múltiples galardones en la IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, líder mundial en exoesqueletos para consumidores, ha concluido su participación en la IFA 2026 con el estreno mundial de Hypershell Halo™, diseñado para la movilidad todoterreno; el reconocimiento del sector con un total de 21 premios; y una gran interacción con el público internacional de los segmentos de consumidores, comerciantes y profesionales.

La presentación mundial de Hypershell Halo ocupó un lugar central en la oferta de la marca en la IFA, al ser el primer producto del sector en coordinar cuatro articulaciones motorizadas de cadera y rodilla en un único sistema para ofrecer una asistencia y protección potentes y naturales, independientemente de dónde y cómo se muevan las personas. Con un peso de tan solo 2,6 kg y una potencia máxima de 1.490 W, ofrece hasta 20 km de autonomía de batería y se pliega hasta ocupar menos de 8 litros, lo que permite transportarlo en una mochila.*

Hypershell se ha ganado el reconocimiento generalizado del sector con casi 20 premios otorgados por medios de comunicación líderes y especializados, entre los que se incluyen TechRadar, GameStar.de, T3, Netzwelt y Tom's Guide. Como complemento a los elogios de la prensa, la marca también recibió premios en las categorías Best in Mobility y Best in Design como galardonada en los Premios a la Innovación de la IFA 2026, en reconocimiento a su robótica wearable avanzada, accesible y centrada en las personas.

A lo largo de los cinco días que duró la feria, el stand de Hypershell registró una afluencia constante de visitantes, con colas continuas para probar los productos de primera mano. Los asistentes —entre los que se encontraban aficionados a las actividades al aire libre, profesionales del sector y consumidores en general— probaron toda la gama de productos y ofrecieron comentarios muy positivos sobre los principales parámetros de rendimiento, como la sincronización de la marcha impulsada por IA, el soporte adaptativo intuitivo y los versátiles casos de uso, que abarcaban desde el entrenamiento físico hasta el apoyo a la movilidad al aire libre y en el día a día. También se vio a visitantes avispados utilizando exoesqueletos Hypershell alquilados para desplazarse con mayor comodidad por el recinto ferial.

Vinculando la experiencia con el producto a su misión Tech for Good, la marca convirtió los más de 800 000 pasos acumulados por los visitantes durante las pruebas en el stand en una contribución benéfica bajo el lema Every Step Counts (Cada paso cuenta). Se donarán ocho exoesqueletos X Pro S, con un valor total de 7 992 €, a Ramblers, la organización benéfica británica dedicada al senderismo, para impulsar iniciativas de accesibilidad al aire libre.

Hypershell está ampliando su presencia en el sector minorista con zonas de experiencia en tiendas que se están implantando en los principales mercados. La marca colabora con cadenas minoristas locales como Mediaworld y Unieuro en Italia, Decathlon y Fnac en Francia, Globetrotter en Alemania, Intersport y Bründl Sports en Austria, y Lehner en Suiza, ampliando así el acceso práctico a su tecnología para los consumidores locales. Aquí se puede encontrar más información sobre las tiendas.

La IFA 2026 marca un hito para Hypershell. La abrumadora acogida de Halo y el amplio reconocimiento del sector refuerzan la creciente demanda de una tecnología de exoesqueletos accesible y centrada en el consumidor, afirmó Nick Wang, director de ventas para Europa de Hypershell. A medida que avanzamos con los pedidos anticipados globales de Halo, Hypershell también ampliará la red de puntos de venta y de experiencias para llevar esta tecnología a más usuarios de toda la región.

Al cierre de la feria, la edición limitada Hypershell Halo Origin Edition, de 200 unidades —que incluye un logotipo exclusivo, un número de serie único y ventajas adicionales, a un precio de 2.299 €—, ha registrado una sólida demanda de reservas. Está previsto que las entregas por fases comiencen en noviembre, y se anunciarán más detalles a medida que se acerque la fecha de disponibilidad. El fuerte impulso de las reservas subraya directamente la demanda de los consumidores por este producto en los mercados globales. Visita esta página para obtener más detalles sobre las reservas.

Acerca de Hypershell

Fundada en 2021, Hypershell es una empresa líder mundial en exoesqueletos centrada en potenciar la exploración humana. Sus exoesqueletos inteligentes se adaptan en tiempo real al terreno, la actividad y la intención, haciendo que el movimiento resulte más ligero y natural. Con un rendimiento certificado por SGS y decenas de miles de unidades vendidas en más de 70 países, Hypershell potencia, en lugar de sustituir, la capacidad humana, dando forma a un futuro en el que la robótica vestible se convertirá en algo tan esencial como las mochilas para la exploración, el trabajo y el ocio.

*Nota: Para obtener más especificaciones y detalles del producto, visita la página web oficial de Hypershell.

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