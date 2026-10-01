HyTEAM participa en la visita del BH2C a Calvera Hydrogen para conocer sus soluciones de alta presión - HyTEAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de octubre de 2026.-

Profesionales de 13 entidades asociadas al BH2C recorrieron las instalaciones de la compañía en Épila para conocer sus sistemas de alta presión para almacenamiento, transporte y suministro de hidrógeno.

La ingeniería tecnológica especializada en infraestructuras de hidrógeno HyTEAM ha formado parte de la delegación del Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C) que el pasado jueves 17 de septiembre visitó la planta de Calvera Hydrogen en Épila. En la jornada participaron más de 22 profesionales procedentes de 13 entidades asociadas, con el objetivo de conocer de primera mano las capacidades de uno de los fabricantes de referencia en equipos de alta presión para hidrógeno comprimido.

La bienvenida institucional corrió a cargo de José Ignacio Hormaeche, del BASQUE ENERGY Cluster, tras la cual el consejero delegado de Calvera Hydrogen, José Luis Fernández Bris, expuso la evolución de la empresa y su experiencia de más de cuarenta años en el diseño y la fabricación de soluciones para almacenar, transportar y suministrar hidrógeno.

Del diseño a la producción

A lo largo de la visita, los participantes recorrieron las distintas áreas de la planta y pudieron conocer cómo se desarrollan los módulos de almacenamiento, los racks de alta presión y los sistemas destinados al transporte y suministro de hidrógeno, desde la fase de ingeniería hasta su fabricación final, con especial atención a los requisitos de seguridad que exigen este tipo de equipos.

El grupo estuvo acompañado por miembros del equipo de Calvera, entre ellos Alicia Plato, Alberto Vázquez y Joaquín Peribáñez, además del presidente y el vicepresidente de la compañía, Rafael y Ricardo Calvera, que resolvieron las dudas técnicas de los asistentes.

Para HyTEAM, este contacto directo con la realidad industrial del sector es determinante a la hora de asesorar a sus clientes, ya que permite recomendar soluciones fiables, escalables y ajustadas a los estándares de calidad y seguridad, en un contexto en el que cada vez más proyectos de hidrógeno renovable dan el salto a su fase de ejecución.

Conectar a los actores con el sector

El programa se cerró con un almuerzo de trabajo en el que empresas y entidades del BH2C compartieron experiencias y exploraron oportunidades de colaboración, poniendo el foco en la relevancia de contar con fabricantes cercanos y con capacidad contrastada para reforzar la cadena de suministro del hidrógeno.

En este escenario, HyTEAM ejerce como nexo entre fabricantes, operadores y promotores de proyectos, aportando asesoramiento técnico en el diseño de infraestructuras de almacenamiento, transporte y suministro, e identificando sinergias entre compañías en los ámbitos industrial y de movilidad. Su propósito es ayudar a las empresas a madurar sus proyectos con mayor rapidez, minimizar riesgos tecnológicos y acceder a proveedores solventes.

Impulso a la descarbonización

La jornada, que finalizó a las 15.00 horas, forma parte de las acciones que el Corredor Vasco del Hidrógeno impulsa para dinamizar el ecosistema del hidrógeno y favorecer la cooperación entre empresas e instituciones en favor de la descarbonización industrial.

HyTEAM considera que iniciativas de este tipo son clave para consolidar un entorno colaborativo, con solvencia técnica y orientado a proyectos concretos, que sitúe al territorio como un referente en el desarrollo del hidrógeno renovable.

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