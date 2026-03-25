Hyteam, la spin-off tecnológica que está digitalizando el despliegue del hidrógeno en la industria - HYTEAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de marzo de 2026.- Hyteam nace de la colaboración estratégica entre TEAM Engineering Group y el centro tecnológico TECNALIA con un objetivo claro: Convertir el conocimiento científico en soluciones industriales reales y escalables. Un modelo de negocio disruptivo en el sector de las energías limpias que demuestra cómo la transferencia de conocimiento puede generar un impacto real en la industria.

La compañía no se presenta al mercado como una ingeniería de servicios al uso, sino como un proveedor de soluciones tecnológicas respaldadas por software propio y diferencial. En un sector donde la incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos de hidrógeno sigue siendo elevada, Hyteam aporta precisión y confianza a través de un ecosistema digital único:

HYBAR: Permite a los inversores evaluar con rigor la rentabilidad de sus proyectos de hidrógeno.

GEOPLAN-PIPES: Optimiza la planificación de redes de transporte, reduciendo significativamente los costes de infraestructura.

H2 SAFETY DISTANCES: Un software 3D que revoluciona el diseño de plantas industriales bajo estrictos estándares de seguridad.

Este conjunto de herramientas ha posibilitado que, en tiempo récord, la empresa captara la atención de clientes de primer nivel como Fagor Ederlan, Tecuni y el Ente Vasco de la Energía. Creemos firmemente que el hidrógeno renovable será el elemento vertebrador de la economía del futuro, afirman desde la spin-off, subrayando que su ventaja competitiva radica en acompañar a sus clientes desde el estudio de viabilidad inicial hasta la ejecución final del proyecto.

La ambición de Hyteam va mucho más allá de la consultoría tradicional. Su participación activa en proyectos de investigación de vanguardia como H2INTEGRA, H2SKID y WH2YTE le garantiza una posición privilegiada en el desarrollo de nuevas patentes y metodologías, consolidando su rol como actor estratégico dentro de la Asociación BH2C.

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